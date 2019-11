Netflix: la top 3 film e le uscite di dicembre 2019

Tre attese produzioni originali Netflix sbarcheranno nel catalogo della piattaforma di streaming (e alcune di loro anche in sala in distribuzione limitata) nell'imminente mese di dicembre. Regali coi fiocchi per tutti gli abbonati, che potranno finalmente godere della visione di Storia di un matrimonio, l'atteso nuovo film di Noah Baumbauch con protagonisti due straordinari Adam Driver e Scarlett Johansson, dell'adrenalinico 6 Underground, ultima fatica dell'amato/odiato Michael Bay, e del biografico I due papi, con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins a vestire i panni di Bergoglio e Ratzinger.

Queste non sono le uniche produzioni esclusive a fare la loro comparsa, arrivano infatti anche altri cult esterni più o meno recenti quali Ace Ventura - L'acchiappanimali, Romanzo criminale e Chiamami col tuo nome, solo alcuni tra quelli annunciati al momento in cui scriviamo.



Storia di un matrimonio - 6 dicembre

Un incisivo e compassionevole ritratto della rottura di un matrimonio e della famiglia che rimane unita. Charlie e Nicole non sono più la coppia perfetta che erano un tempo, digerire una separazione però è tutt'altro che semplice, anche quando le cose sono ormai deragliate. Noah Baumbach racconta il trauma del divorzio servendosi di due protagonisti straordinari come Adam Driver e Scarlett Johansson.



Un film che, come potete leggere nella nostra recensione che lo ha promosso a pieni voti, indaga nel privato di una relazione nella quale i due coniugi devono anche pensare al futuro del figlio, che cresce ogni giorni di più. Girato in formato 4:3 e in pellicola 35mm, Storia di un matrimonio è un'opera che regala struggenti e verosimili emozioni, tenera e spietata al contempo, che resta in testa anche dopo il giungere dei titoli di coda, grazie soprattutto alle magnifiche performance del cast.



6 underground - 13 dicembre

La storia segue sei miliardari che si fingono morti e formano un team di vigilanti per sconfiggere dei pericolosi avversari, come fossero una squadra di azione d'élite.



Tra i progetti più costosi mai realizzati da Netflix (il budget ammonta a circa 150 milioni di dollari), il nuovo film di Michael Bay promette azione a palate e suggestive ambientazioni, con il nostro Paese al centro della scena, diverse riprese infatti sono state girate in Toscana e Taranto. Il cast è quello delle grandi occasioni e può contare sul carisma di Ryan Reynolds, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins, Ben Hardy e Mélanie Laurent.



I due papi - 20 dicembre

Anthony Hopkins e Jonathan Pryce sono le star di questo film che offre uno sguardo intimo su un periodo di svolta storico per la Chiesa Cattolica. Nel film il cardinale Bergoglio (Jonathan Pryce), frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, chiede il permesso di ritirarsi a Papa Benedetto XVI (Anthony Hopkins). A causa di forti dubbi e un rischio scandalo altissimo, Papa Benedetto convoca invece il suo critico più duro, nonché suo futuro successore a Roma, per rivelare un segreto destinato a svoltare la storia della Chiesa.

Dietro le mura Vaticane inizia perciò una lotta tra tradizione e progresso, perdono e senso di colpa. Due uomini molto diversi dovranno affrontare il loro passato per trovare un terreno comune e costruire un futuro per i numerosi fedeli sparsi in tutto il pianeta.

Un atteso biopic incentrato su una delle vicende cardine nella storia del cattolicesimo, diretto dal regista brasiliano Fernando Meirelles, candidato all'Oscar per City of God (2004).

Panoramica uscite

1 DICEMBRE

Dead Kids: Un ragazzo un po' impacciato lega con un gruppo di disadattati che vuole rapire il ragazzo ricco e arrogante della scuola... finché il sequestro non si rivela letale.

A Cinderella story - Christmas wish: Nuova versione moderna, in live-action, della classica fiaba.

Ace Ventura - L'acchiappanimali: In questo cult degli anni '90 Jim Carrey è un bizzarro investigatore privato specializzato nel ritrovamento di animali smarriti alla ricerca di un delfino rapito.

Il talento di Mr. Ripley: Adattamento dell'omonimo romanzo di Patricia Highsmith diretto da Anthony Minghella, con protagonisti Matt Damon, Jude Law, Gwynet Paltrow e Cate Blanchett.

Kung Fu Jungle: Teddy Chan dirige il divo degli action movie hongkonghesi Donnie Yen in un film che, a dispetto di una storia lacunosa, vive sulla spettacolarità delle coreografie e omaggia al contempo trent'anni di cinema di genere.

Romanzo criminale: Cult nostrano diretto da Michele Placido tratto dall'omonimo romanzo del 2002 scritto da Giancarlo De Cataldo.



3 DICEMBRE

Speciale di Natale di Porta dos fundos: La prima tentazione di Cristo: Quando Gesù compie trent'anni, si presenta in famiglia con un ospite a sorpresa. Un'edizione natalizia così stramba deve essere per forza di Porta dos Fundos.



4 DICEMBRE

Let's dance: Dopo che la sua crew si è sciolta, un ballerino hip-hop dotato di grande talento ma insicuro insegna in una prestigiosa accademia di danza classica a Parigi, dove s'innamora di un'allieva.



5 DICEMBRE

Un principe per Natale: Royal Baby: Il Natale porta ad Aldovia il regalo più bello: un royal baby. Prima però la regina Amber deve salvare la famiglia e il regno risolvendo un mistero reale.

Underworld: Il risveglio: Kate Beckinsale torna a vestire, con successo, i panni della letale vampira Selene.



15 DICEMBRE

Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino firma un racconto coming of age sessualmente teso e cinematograficamente sontuoso.