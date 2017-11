Netflix: la top 3 film e le uscite di dicembre 2017

Col freddo dicembrino quale migliore occasione per sfruttare, nelle serate di festa, le novità proposte da Netflix? Nei prossimi trenta giorni la piattaforma on demand propone una buona manciata di titoli di peso e il primo "blockbuster" action originale, quel Bright dalle tematiche fantastiche con protagonisti Will Smith, Joel Edgerton e Noomi Rapace. Tra le proposte esterne invece da segnalare Revenant - Redivivo, che ha garantito finalmente l'Oscar a Leonardo DiCaprio, lo spettacolare live action de Il libro della giungla, l'efficace animazione di Zootropolis, il biopic Steve Jobs e il musical Les Miserables, oltre all'arrivo di grandi classici quali Jumanji ed E.T. l'extra-terrestre.

Il libro della giungla - 25 dicembre

Un'impresa riuscita nel migliore dei modi quella di Jon Favreau nell'adattare il grande classico d'animazione Disney, che non ha perso un briciolo del suo iconico fascino in questa versione in carne e ossa. La storia del piccolo Mowgli cresciuto nella foresta e del suo rapporto con gli animali, l'orso Baloo e la pantera Bagheraa in primis, includente anche la faida mortale con la crudele tigre Shere Khan è messo in scena con un senso estetico portentoso, dove al protagonista umano si integrano perfettamente paesaggi e creature realizzate in una perfetta CG. Un sano divertimento, le splendide canzoni già insite nell'originale e un senso dell'epica che esce prepotente soprattutto nella resa dei conti finale rendono i cento minuti di visione un vero e proprio piacere per lo sguardo e per lo spirito.

Bright - 22 dicembre

In un presente alternativo dove orchi, elfi e creature fatate convivono con gli umani, l'agente della polizia di Los Angeles Nick Jacobi (primo della razza orchesca ad avere il distintivo) collabora col collega umano Scott Ward. Una sera l'insolita coppia scopre l'esistenza di un prezioso manufatto, una bacchetta magica nelle mani di una misteriosa ragazza elfo. Questo li catapulterà in un'incredibile avventura che coinvolge tutte le specie. Dirige David Ayer, sceneggia il figlio d'arte Max Landis e il cast comprende nomi di lusso quali Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry ed Édgar Ramírez: Bright si prospetta un film ad alto tasso d'azione spettacolare, con buoni effetti speciali già intuibili nel trailer e una storia che, attraverso l'ambientazione fantastica, promette di riflettere su tematiche sociali e razziali.

The Revenant - 6 dicembre

Nord Dakota, 1823. Il cacciatore di pellicce Hugh Glass è tra i più esperti e conosce forse meglio di tutti il territorio. Assunto come guida per una battuta di caccia sopravvive ad un attacco degli indiani nel quale hanno invece perso la vita gran parte dei membri della spedizione. In seguito allo scontro con un grizzly Glass rimane gravemente ferito e viene tradito da chi si era offerto di prestargli aiuto; miracolosamente sopravvissuto, l'uomo darà inizio alla sua vendetta. Tre Premi Oscar, tra cui quelli alla regia per Alejandro González Iñárritu e per il miglior attore protagonista a Leonardo DiCaprio, per un film tetro e brutale, ricco di una suspense e di una violenza a tratti disturbante che sfrutta al meglio il fascino dell'ambientazione e i lunghi piani sequenza. Un'opera feroce e affascinante che coinvolge per due ore e mezzo di grande cinema.

Panoramica uscite

7 DICEMBRE

The danish girl: il risveglio di Lili, prima transessuale della storia, attraverso gli occhi di Eddie Redmayne e con l'aiuto dell'amore di Alicia Vikander.



8 DICEMBRE

Zootropolis: il film dei Walt Disney Animation Studios catapulta lo spettatore in una mirabolante giungla urbana pronta a sguinzagliare ritmo, azione e puro entertainment.



10 DICEMBRE

Notting Hill: commedia romantica cult con Hugh Grant e Julia Roberts.



23 DICEMBRE

Jumanji: l'iconico film fantastico con Robin Williams.



24 DICEMBRE

A bigger splash: tentativo di riportare in scena La Piscine di Jacques Deray ad opera di Luca Guadagnino,



25 DICEMBRE

Steve Jobs: Michael Fassbender presta il volto al genio informatico fautore del successo della Apple nell'originale film biografico diretto da Danny Boyle.



28 DICEMBRE

Les Miserables: l'epico incontro tra musical puro e cinema.

E.T. l'extraterrestre: il classico di Steven Spielberg che ha conquistato intere generazioni.