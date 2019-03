Netflix: la top 3 film e le uscite di aprile 2019

L'imminente aprile si prospetta un mese coi fiocchi per gli appassionati di cinema abbonati a Netflix: la piattaforma di streaming propone infatti durante i trenta giorni del mese a venire una copiosa lista di titoli, tra cui ben quattro produzioni originali. Tra queste vi sono il mafia-movie nostrano Lo spietato, con protagonista Riccardo Scamarcio, l'horror post-apocalittico The Silence (in cui Stanley Tucci e la giovane Kiernan Shipka devono attraversare un mondo popolato da creature mostruose) e le commedie romantiche Someone great e The perfect date.

Grossi arrivi anche per ciò che concerne i titoli esterni, con classici del calibro di Arancia Meccanica, Gran Torino, Psyco, la saga di Bridget Jones, American History X e Space Jam, e di cult più recenti quali Il curioso caso di Benjamin Button, Revolutionary Road, Steve Jobs e Room, il film per il quale Brie "Captain Marvel" Larson ha vinto l'Oscar come miglior attrice nel 2016.

The Silence - 12 aprile

La storia di una famiglia che lotta per la sopravvivenza, all'interno di un mondo terrorizzato da una specie primordiale che si è nascosta per decenni nei cunicoli sotterranei della Terra, cacciando solo grazie all'acutissimo udito. I protagonisti cercano rifugio in un remoto rifugio dove possono nascondersi e aspettare la fine dell'invasione, iniziando a chiedersi quale tipo di realtà li attenderà quando usciranno nuovamente all'aria aperta.

Horror, post-apocalittico e monster-movie si ibridano in questa nuova produzione originale che vede nei ruoli principali Stanley Tucci e la giovane Kiernan Shipka (nei panni di una ragazza sordomuta), diretti dal John R. Leonetti di Annabelle (2014). Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo di Tim Lebbon pubblicato nel 2015.



Someone great - 19 aprile

Jenny (Gina Rodriguez), un'aspirante giornalista musicale, ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni presso una famosa rivista e sta per trasferirsi a San Francisco. Purtroppo il suo ragazzo (Lakeith Stanfield) decide di chiudere la loro relazione, dopo ben nove anni, anziché proseguire la storia a distanza.

Per consolarsi, Jenny e le sue migliori amiche Erin (DeWanda Wise) e Blair (Brittany Snow) vanno a New York per un'ultima folle avventura. Dalla sceneggiatrice e regista Jennifer Kaytin Robinson (ideatrice della serie Sweet/Vicious per MTV), Someone Great è una storia spassosa e commovente sull'amicizia, sull'amore e sul difficile passaggio dall'adolescenza all'età adulta.



Lo spietato - 19 aprile (al cinema 8 - 9 - 10 aprile)

Siamo nel periodo del boom finanziario, in una metropoli - Milano - destinata a una crescita economica e criminale vertiginosa. Santo Russo, calabrese cresciuto nell'hinterland, dopo i primi furti in periferia e il carcere minorile, decide di seguire le sue aspirazioni e di intraprendere definitivamente la vita del criminale. Nel giro di pochi anni diventa la mente e il braccio armato di una potente e temuta gang, lanciandosi in affari sempre più sporchi e redditizi: rapine, sequestri, traffici di droga, riciclaggio di denaro sporco ed esecuzioni a sangue freddo.



Nella sua corsa sfrenata verso la ricchezza e la soddisfazione sociale, Santo Russo è diviso tra due donne: la moglie, remissiva e devota, e l'amante, una donna bellissima, elegante e irraggiungibile. Due scelte di vita agli antipodi e due opposte facce di sé. Il percorso criminale di Santo è fatto di scelte inevitabili e traiettorie dolorose: chi vive o chi muore, l'amore passionale o la famiglia, il sogno borghese o una vita da Spietato. Riccardo Scamarcio è il protagonista di questo nuovo film originale Netflix, tratto da Milano Calibro 9, raccolta di 22 racconti di Giorgio Scerbanenco pubblicata nel 1969.

Panoramica uscite

1 APRILE

Arancia meccanica: Alex semina il terrore insieme ai suoi drughi fino ad essere arrestato per omicidio nel capolavoro di Stanley Kubrick, adattamento del romanzo di Anthony Burgess.

Steve Jobs: Michael Fassbender presta il volto al genio informatico fautore del successo della Apple nell'originale film biografico diretto da Danny Boyle.

A bigger splash: Tentativo di riportare in scena La Piscine di Jacques Deray da parte di Luca Guadagnino, con un cast internazionale.



2 APRILE

Focus - Niente è come sembra: Will Smith e Margot Robbie in un heist movie al quale non mancano i colpi di scena.



7 APRILE

Gran Torino: Lo struggente capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Veloce come il vento: A cinque anni da Gli sfiorati, il romano Matteo Rovere torna dietro la macchina da presa per raccontare il non facile rapporto tra fratello e sorella piloti automobilistici.



10 APRILE

Revolutionary road: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet di nuovo insieme nel film drammatico di Sam Mendes, adattamento dell'omonimo romanzo del 1961 di Richard Yates.



12 APRILE

The Perfect Date: Il giovane studente Brooks Rattigan, nel fingersi fidanzato di una donna per guadagnare soldi, scopre di avere un vero e proprio talento come accompagnatore.



15 APRILE

Il curioso caso di Benjamin Button: Brad Pitt protagonista, giovane e invecchiato, della particolare favola moderna di David Fincher.

Boogie Nights - L'altra Hollywood: Il cult ambientato nel mondo del porno diretto da Paul Thomas Anderson con protagonista un giovane Mark Wahlberg.



17 APRILE

American Gangster: Ridley Scott dirige un'epopea che narra la storia di un gruppo di criminali alle prese con la giustizia, affidando i ruoli dei protagonisti a Russell Crowe e Denzel Washington.

Psyco: L'immortale capolavoro di Alfred Hitchcock.

Che pasticcio, Bridget Jones! - Il diario di Bridget Jones: I primi due capitoli della saga con protagonista Renée Zellweger, tratta dai romanzi della scrittrice britannica Helen Fielding.

Balto: Cult moderno del cinema animato incentrato sulle vicende di un coraggioso cane-lupo.



21 APRILE

Le pagine della nostra vita: Film romantico con protagonisti Ryan Gosling e Rachel McAdams.

Training day: L'efficace thriller poliziesco di Antoine Fuqua ambientato nelle periferie di Los Angeles, con protagonisti Ethan Hawke, Scott Glenn, Eva Mendes e un Denzel Washington "da Oscar".



22 APRILE

Room: Dal successo letterario della scrittrice Emma Donoghue, Lenny Abrahamson dirige un potente dramma che sfrutta il senso di una prigionia indotta, per riflettere sul vero senso della libertà.



28 APRILE

American History X: Il giovane Danny ha seguito le orme del fratello maggiore, convinto neo-nazista prossimo a uscire dal carcere dopo aver scontato tre anni di pena. Con Edward Norton ed Edward Furlong.

Zodiac: L'inquietante thriller di David Fincher ispirato a una storia vera.

Space Jam: Il classico in tecnica mista, con personaggi animati dei Looney Tunes e Michael Jordan in carne e ossa.