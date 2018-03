Netflix: la top 3 film e le uscite di aprile 2018

Negli ultimi mesi l'aumento dei contenuti esclusivi Netflix è stato evidente anche nel reparto filmico e l'imminente aprile non fa che confermarcelo ulteriormente: al netto di sorprese dell'ultima ora, son ben undici le produzioni originali e/o acquisite dalla piattaforma on demand. Nelle quattro settimane del mese "dormiglione" arriveranno infatti 6 palloncini, Amateur, Orbiter 9, The 4th company, I am not an easy man, Pickpockets, Come Sunday, Dude, Kodachrome, Matrimonio a Long Island e Candy Jar. Tra le pellicole esterne e temporaneamente disponibili sulla piattaforma on demand al momento sappiamo dell'arrivo di Se mi lasci ti cancello, del fantasy Warcraft: L'inizio, di Angry Birds: The Movie, di un dittico con protagonista Keanu Reeves composto da Matrix e Ultimatum alla Terra e, nello speciale dedicato ai Monty Python, di cult quali Monty Python e il Sacro Graal e Brian di Nazareth. Tutte le serie TV in arrivo ad aprile, sempre su Netflix, sono invece disponibili nel nostro speciale dedicato.

Orbiter 9 - 6 aprile

Helena non ha mai visto il pianeta Terra e altra anima viva: la ragazza infatti è nata e cresciuta su una capsula spaziale diretta verso la colonia di Celeste, rifugio scelto per un'umanità ormai prossima ad abbandonare definitivamente l'inabitabile luogo natale. L'arrivo dell'ingegnere Alex cambierà per sempre la quotidianità della protagonista, portandola a scoprire nuovi e inquietanti segreti su se stessa. Ricordante nelle premesse diversi sci-fi contemporanei, da Passengers (2016) a Lo spazio che ci unisce (2016), questa coproduzione tra Spagna e Colombia coniuga istinti drammatici e romantici con altri tipicamente di genere, con un cliffhanger che promette di ribaltare le carte in tavola del racconto.



Come sunday - 13 aprile

Un pastore dell'Oklahoma viene etichettato come eretico dopo aver affermato che l'inferno non esiste. Tratto dalla storia vera di Carlton Pearson, interpretato da Chiwetel Ejiofor, il film è un dramma a sfondo religioso che si promette di indagare nel bigottismo più oscurantista ancora presente in molte zone degli Stati Uniti. Diretta dal Joshua Marston dell'osannato Maria Full of Grace (2004), la produzione può vantare nel cast la presenza di comprimari di lusso quali Jason Segel, Martin Sheen e Danny Glover, per mettere in scena una vicenda in cui il rapporto tra fede, legge e ragione si rivelerà quanto mai fondamentale ai fini degli eventi.



Matrimonio a Long Island - 27 aprile

Quarta collaborazione dell'accordo siglato tra Adam Sandler e Netflix, questa commedia segna l'esordio dietro la macchina da presa dell'autore del Saturday Night Live Robert Smigel. La storia vede Sandler affiancato a un'altra star della comicità statunitense quale Chris Rock, un bianco e un nero prossimi a diventare parenti in seguito all'imminente matrimonio tra i rispettivi figli. Tra istinti da buddy-movie e pruriti demenziali, le potenzialità per risate di grana grossa sono tutte rispettate.



Panoramica uscite

1 APRILE

Se mi lasci ti cancello: la commedia romantica cult diretta da Michel Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet.



6 APRILE

6 palloncini: una donna è messa a dura prova quando deve portare il fratello eroinomane in un centro di disintossicazione e tenere d'occhio la figlia di lui che ha solo due anni.

Amateur: dopo essere stato selezionato da una scuola d'élite, un quattordicenne prodigio del basket affronta la corruzione e l'avidità dello sport dilettantistico.

The 4th company: Messico, anni '70. In una prigione violenta un giovane detenuto entra nella squadra di football che opera come braccio armato dell'amministrazione corrotta del carcere.



12 APRILE

Pickpockets: un trio di giovani aspiranti ladri impara quanto necessario per diventare borseggiatori di successo da un maetro nell'arte dell'inganno.



13 APRILE

I am not an easy man: uno sciovinista spudorato è ripagato con la stessa moneta quando si risveglia in un mondo dominato dalle donne e si scontra con un'autrice che ha un certo potere.



14 APRILE

Warcraft - L'inizio: l'adattamento live-action del popolare videogioco, diretto da Duncan Jones.



15 APRILE

Brian di Nazareth: il cult "religioso" dei Monty Python.

Monty Python e il sacro Graal: un altro dei grandi classici del gruppo comico britannico.

Matrix: il classico degli allora fratelli Wackowski con protagonista Keanu Reeves.



20 APRILE

Dude: in questa commedia di formazione, nelle ultime due settimane del liceo quattro amiche affrontano insieme il senso di perdita e i grossi cambiamenti che le attendono.

Kodachrome: insieme al figlio, dirigente di una casa discografica, un fotografo in fin di vita raggiunge l'ultimo laboratorio dove si sviluppa ancora la pellicola Kodachrome.



26 APRILE

Ultimatum alla Terra: remake di un classico sci-fi con Keanu Reeves.



27 APRILE:

Candy Jar: un'introversa ragazza del liceo proveniente dalla working-class si innamora della propria nemesi scolastica con cui realizza di condividere molto più del previsto.



28 APRILE

The Angry Birds Movie: adattamento in animazione computerizzata dell'omonima serie di videogame.