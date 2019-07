Netflix: la top 3 film e le uscite di agosto 2019

Tra le novità filmiche in arrivo nel catalogo Netflix nel mese di agosto, a quanto comunicato sino ad ora, è presente solo una produzione a marchio originale della piattaforma di streaming: parliamo della commedia drammatica La vita dopo i figli, nella quale tre madri (interpretate da Patricia Arquette, Angela Bassett e Felicity Huffman) si mettono in viaggio per dare una svolta alle rispettive esistenze. Tra gli altri titoli resi disponibili vi sono pellicole meno recenti che hanno ottenuto un certo riscontro tra il grande pubblico come la commedia 50 volte il primo bacio, con Adam Sandler e Drew Barrymore, l'epico L'ultimo dei Mohicani, diretto da Michael Mann e con protagonista un straordinario Daniel Day-Lewis, il western futuristico Wild Wild West con Will Smith e Kevin Kline e il demenziale Omicidio all'italiana di e con Maccio Capatonda.



La Vita Dopo i Figli - 2 agosto

Il film si concentra sull'amicizia al femminile, sul matrimonio e la maternità viste dalla prospettiva di tre donne che sono cresciute insieme nella città di Poughkeepsie, New York. Durante il giorno della festa della mamma, sentendosi messe ai margini, le protagoniste decidono di iniziare un viaggio on the road per far sì che i figli si ricordino di loro: durante il percorso però si accorgono che anche loro stesse devono cambiare atteggiamento.



Una pellicola "in rosa" diretta, e non poteva essere altrimenti, da una donna, ossia Cindy Chupack, al suo debutto assoluto per il grande schermo dietro la macchina da presa. La sceneggiatura è tratta dal romanzo Whatever Makes You Happy di William Sutcliffe e il cast può contare su uno stuolo eterogeneo di interpreti come Patricia Arquette, Angela Bassett, Felicity Huffman, Jake Hoffman, Sinqua Walls e Jake Lacy.

Wild Wild West - 1 agosto

Will Smith, ancora una volta diretto dal regista di M.I.B. - Men In Black, Barry Sonnenfeld, interpreta l'agente speciale governativo James West mentre Kevin Kline veste il ruolo del collega e geniale inventore Artemus Gordon. La coppia si lancia in un'incredibile missione, fermare il Dr. Artiss Loveless (Kenneth Branagh) e il suo diabolico complotto per la creazione degli Stati Disuniti d'America.

Salma Hayek è la misteriosa avventuriera Rita Escobar. In una messa in scena ricca di gadget di ogni genere datati fine 1800, che vanno dalle pistole a canna corta a forma di fibbia per cintura, alle palle da biliardo piene di sorprese, fino a una gigantesca tarantola di acciaio a vapore.



Una commedia semi-parodica che fa dell'assurdo narrativo e degli effetti speciali i suoi cavalli di battaglia, risultando tanto divertente quanto innocua. Un film ideale per una serata a cervello spento.



L'ultimo dei Mohicani - 1 agosto

Una storia d'amore trascendentale, un'autentica e dettagliata ricreazione dell'epopea coloniale degli Stati Uniti e un'emozionante saga sulla guerra tra asce e fucili. Daniel Day-Lewis (nel ruolo di Hawkeye) e Madeleine Stowe (nei panni di Cora, la figlia di un colonnello inglese) divengono amanti intrappolati nel tumulto della guerra tra francesi e indiani. Vincitore dell' Oscar nel 1992, questo film è accompagnato dall'incantevole colonna sonora di Trevor Jones e Randy Edelmann.



Lo stesso racconto rappresenta una pietra di paragone personale per il regista Michael Mann, dato che la prima versione per il grande schermo della storia è anche uno dei titoli da lui più amati. Il risultato è un'opera epica e ricca di pathos che coniuga emozioni e spettacolo nel migliore dei modi, con un cast delle grandi occasioni e una resa visiva di prima grandezza.

Panoramica uscite

1 AGOSTO

50 Volte il Primo Bacio: Adam Sandler deve riconquistare ogni giorno una Drew Barrymore "smemorata" nella commedia romantica di Peter Segal.

Ghost Town: Dopo essere miracolosamente "resuscitato", il personaggio interpretato da Ricky Gervais è capace di vedere e dialogare con i fantasmi.

Lo Smoking: Jackie Chan e Jennifer Love Hewitt nella scatenata action-comedy diretta da Kevin Donovan.

Realms: Un horror/thriller sovrannaturale di produzione americana ma ambientato a Bangkok.

Un Ragazzo Come gli Altri: Commedia anni '80 nella quale la protagonista si finge un maschio.

Vendetta Mortale: Revenge movie nel quale un padre si fa rinchiudere in carcere per vendicare la morte del figlio.

Omicidio all'Italiana: Maccio Capatonda torna al cinema con una comicissima storia di delitti in uno sperduto paesino abruzzese.