Netflix è il grande protagonista del Festival di Venezia 2023

Netflix è pronta a conquistare la Mostra Cinematografica d'Arte Cinematografica di Venezia con un'offerta che sulla carta sembra proprio imperdibile. Cinque film tra concorso, fuori concorso e evento speciale, autori e registi tra i più attesi, come la seconda opera da regista di Bradley Cooper, Wes Anderson e il suo corto, Pablo Larrain tra grottesco e politica, ormai presenza fissa della manifestazione. Insomma, Netflix fa all in a Venezia 80 e qui vi raccontiamo tutte le pellicole che usciranno sulla piattaforma nei prossimi mesi, e non potrete fare a meno di vederle. Nel frattempo, non perdete il fantastico programma di Venezia 2023 e la nostra recensione di Comandante, il film d'apertura del festival.



El Conde - Pablo Larrain (dal 15 settembre)

"Ho trascorso anni immaginando Pinochet nelle vesti di un vampiro, come un essere che non smette di imperversare nella storia, sia nella nostra immaginazione che nei nostri incubi." Così Pablo Larrain, geniale autore di pellicole come Jackie, Spencer e Ema, descrive il suo biopic dai toni dark e grotteschi dedicato alla figura di Pinochet.

Un uomo anziano, stanco, avvizzito, nel mezzo del nulla, dichiara che vuole, finalmente, morire. Non ha più stimoli, e non accetta che il suo paese lo ricordi come un ladro, soprattutto.Dopo duecentocinquanta anni di vita, Pinochet decide di smettere di bere sangue e di abbandonare il privilegio della vita eterna. Circondato da una famiglia di succhiasangue in cerca dell'eredità, l'uomo trova nuova linfa in un incontro inaspettato che cambia la sua prospettiva e gli dona una nuova voglia di vivere.

Geniale, pulp, imperdibile.



The Wonderful Story of Henry Sugar - Wes Anderson (dal 27 settembre)

Una delle più amate storie di Roald Dahl rappresentata con la palette colori del più famoso e fantasioso regista della nostra realtà: Wes Anderson. Un uomo ricco, molto ricco, scopre in maniera fortuita, proprio quando la noia si stava impossessando di lui, dell'esistenza di un guru che è in grado di vedere senza bisogno di usare gli occhio. L'uomo completamente rapito da questa scoperta decide di imparare a padroneggiare la tecnica usandola per i suoi scopi: il gioco d'azzardo.

Ben presto però troverà nuovi obiettivi che gli faranno cambiare punto di vista sulla sua vita e sul dono che gli è stato fatto. 40 minuti di grandissimi interpreti come: Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade. Una full immersione nel mondo ocra e pastello di Wes Anderson con una scenografia a matrioska perfetta per la rappresentazione della favola.

Adorabile, fiabesco, divertente.



Maestro - Bradley Cooper (dal 20 dicembre)

Un mondo in bianco e nero per il ritorno alla regia di Bradley Cooper, che scegli il biopic per raccontare la storia dietro a Maestro. L'intensa e coraggiosa storia d'amore tra Leonard Bernstein e la moglie Felicia Montealegre Cohn Bernstein, che nonostante la complessità del loro rapporto hanno vissuto una vita privata e lavorativa piena di amore, rispetto e ammirazione.

"A casa mia si ascoltavano molti album di musica lirica e classica. Passavo ore a immaginare di dirigere un'orchestra, mettendoci tutto l'impegno di un bambino di otto anni. In particolare, ascoltavamo di continuo un'incisione di Leonard Bernstein." Un ritratto familiare complesso quello di Cooper, da sempre fan di Bernstein, che sceglie di esserne anche il volto protagonista insieme alla straordinaria Carey Mulligan.

Intenso, romantico.



The Killer - David Fincher (dal 10 novembre)

"Questo film rappresenta il mio personale tentativo di conciliare la visione che ho da anni delle storie cinematografiche con la maniera di raccontarle. Penso da sempre che la frase: "Cosa ci facevi a Chinatown?... Il meno possibile" sia la più riuscita evocazione di una retroscena che io abbia mai sentito." David Fincher ci ha abituato a pellicole straordinarie, dove tutto è il contrario di ciò che sembra, il Re dell'appannaggio, del plot twist, come in Seven, Fight Club fino a Gone Girl, ma anche di grandi storie come The Social Network e Mank.

In The Killer Fincher si diverte con il genere revenge, come uno strumento per creare tensione dove un uomo, che di mestiere fa l'assassino, dopo un tremendo passo falso, decide di mettersi contro i suoi committenti e di conseguenza sé stesso, in una sensazionale caccia all'uomo e sul chi insegue chi. Dove la negazione della realtà prende il sopravvento, e l'assassino giura che non ci sia nulla di personale anche se tutto lo è appena diventato.

Il grande ritorno di Michael Fassbender al cinema, con a fianco Tilda Swinton.

Sorprendente, il Fincher vecchio stile che mancava da un po'.



La Sociedad de la Nieve - J.A. Bayona

Nel 1972, il volo 571 delle forze aeree uruguayane, con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile, precipita nel cuore delle Ande. Si salvano solo ventinove persone delle quarantacinque a bordo. Intrappolati in uno dei luoghi più ostili e inaccessibili del pianeta, i sopravvissuti devono ricorrere a misure estreme per non morire. Una storia che ha già visto una famosa trasposizione cinematografica con il film Alive del 1993, e che continua a tenere le persone incollate allo schermo per ricordarci come la sopravvivenza e la voglia di vivere siano più forti di qualsiasi avversità! "Questo è un film sulla vita in un luogo dove la vita non è possibile.

Lì, nell'odissea sulle Ande, il racconto diventa universale rivelandoci chi siamo veramente quando, raggiunto il limite, lo spirito di squadra e il sostegno reciproco vengono alla superficie dimostrandosi il principale mezzo di sopravvivenza." Le parole del regista Juan Antonio Bayona sul film spiegano come, prima di tutto, questa sia una pellicola sulle dinamiche umane, sul fare squadra e sulla scoperta delle reazioni, ma soprattutto sulla vita.

Avventuroso, non adatto a cuori deboli.