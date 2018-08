Netflix proiettata verso il futuro: comincia la guerra agli studios di Hollywood

La rivoluzione Netflix è cominciata lo scorso anno, all'interno della splendida e prestigiosa cornice della croisette del Festival del Cinema di Cannes. Proprio in quell'occasione, infatti, erano stati scelti per partecipare in concorso ufficiale alcuni titoli d'autore come The Meyorowitz Stories di Noah Baumbach o Okja di Bong Joon-ho, causando in poche settimane l'insurrezione di alcuni cinefili, critici o registi, che vedevano in una così importante apertura a Netflix un volta gabbana all'esperienza da sala, comunitaria ed elemento essenziale nella natura stessa del cinema.

Preso nota del dissenso, Thierry Fremaux e l'organizzazione di Cannes hanno quest'anno deciso di chiudere le porte al colosso dello streaming guidato da Reed Hastings, che però in due anni è riuscito a portare sotto la propria ala alcuni dei più grandi autori oggi in circolazione, questo come prima mossa di una policy produttiva ben chiara, che punta allo sviluppo di titoli cinematograficamente rilevanti, da Festival.

Se però Cannes assume un atteggiamento conservatorista, la Mostra di Venezia si dimostra invece, per il terzo anno consecutivo e sotto la guida illuminata di Alberto Barbera, un evento aperto alla novità, multimediale e progressista, conscio della rilevante posizione delle nuove piattaforme, non solo nel panorama mainstream ma anche in quello strettamente autoriale. Partendo proprio dal cinema qualitativamente nobile che vedremo al Lido tra pochi giorni, vogliamo oggi approfondire il futuro produttivo di Netflix, che si preannuncia sempre più imponente e variegato, in grado di competere con i grandi studios di Hollywood. Non sono ovviamente esenti problematiche, cortocircuiti produttivi, vizi e virtù di uno dei colossi streaming più imponenti sul mercato.



Colpi d'autore e blockbuster nella manica

Rifacendoci all'ultimo articolo del puntuale Hollywood Reporter, partiamo con alcuni dati e dichiarazioni. Il capo dei contenuti di Netflix, Ted Sarandos -in pratica il numero due della società-, lo scorso 16 ottobre 2017, due settimane prima dell'uscita di Bright (costato 90 milioni e oggi secondo film più costoso del servizio), discuteva con convinzione dell'enorme potenziale del cinema sulla piattaforma streaming. A dieci mesi di distanza, però, al netto di 80 progetti originali totali in uscita nel 2018, Netflix non ha ancora una vera e propria hit cinematografica, mentre sul lato TV può contare sul successo mediatico o culturale di Stranger Things, 13, The Crown, Orange is the New Black o Narcos. L'influenza delle produzioni televisive della piattaforma è indiscutibile, e a testimonianza di questo ci sono 112 nomination agli Emmy Awards, che fanno sbiancare anche una delle dirette e maestose concorrenti, la HBO. Lato cinema, invece, il discorso cambia. Finora, l'anno ancora in corso ha visto la release di produzioni originali non così riuscite come invece pre-annunciato, tra le quali possiamo annoverare Mute di Duncan Jones, The Outsider con Jared Leto o Cargo con Martin Freeman, senza dimenticarci passi assolutamente falsi come il tedioso e dimenticabile Extinction. In questo marasma di mediocrità e sufficienza, però, qualche sprazzo di luce si è visto: acquisti esterni come Annientamento, o Beirut di Brad Anderson, Il Gioco di Gerald di Mike Flanaghan (che gli è valso la regia di Doctor Sleep) o lo stesso Bright di Ayer, che resta un buddy-cop fantasy godibile nonostante tutti i suoi problemi.

Forse il rilassamento qualitativo delle produzioni del colosso dello streaming era già insito nelle proiezioni di questa prima metà del 2018, perché sembra che la narrativa del secondo semestre stia per cambiare, così come il futuro prossimo di Netflix. Come spiegavamo, infatti, la compagnia ha raggruppato una serie di titoli originali per un'uscita consequenziale nei mesi da settembre a dicembre, e non solo sulla piattaforma. Pensiamo al Roma di Alfonso Cuaron, al The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen o al 22 July di Paul Greengrass, tutti film che saranno tra l'altro presentati al Lido di Venezia tra pochissimi giorni. Cinema d'autore, forte di una componente stilistica riconoscibile e apprezzata, culturalmente rilevante anche per il grande pubblico. Non cinema mainstream tout court, ma l'anello di congiunzione perfetta, che va anche a rafforzarsi con l'Hold the Dark di Jeremy Saulnier.

Film importanti e attesi che danno la misura della volontà di Netflix di investire anche sulla qualità, ma no, non imponenti in termini produttivi, anche se tra la fine dell'anno e il prossimo vedremo un incremento considerevole di titoli ad alto budget, che nascondono al loro interno anche cachet importanti.

Il capo della divisione cinematografica, Scott Stuber, ha infatti spiegato come il piano produttivo di Netflix stia evolvendo verso investimenti sempre più milionari, così da poter arrivare a sfidare direttamente i grandi studios di Hollywood. Questo slittamento obbligato in avanti non solo si dimostra necessario, ma arriva anche in un momento propizio e significativo per il mercato dello streaming, dato che entro la fine del 2019 assisteremo a una semi-saturazione del settore, con l'introduzione delle piattaforma DC Universe (guidata dalla Warner) e di Disney Play, questo il nome ufficiale del tanto chiacchierato servizio streaming della Casa di Topolino, che stando al suo CEO, Bob Iger, sarà "la più grande priorità del prossimo anno per la compagnia". La guerra al successo, insomma, si sposterà sempre con più prepotenza sul fronte dello streaming, creando una diretta concorrenza tra le grandi major e i servizi già esistenti come Netflix o Amazon Prime Video, che hanno infatti cominciato già da più di anno a svincolarsi dal rapporto di co-dipendenza dalla terze parti.

Guardando agli annunci fatti per ora da Netflix, non fatichiamo comunque a credere a questo prossimo modello produttivo.

In lavorazione ci sono già l'attesissimo The Irishman di Martin Scorsese (che uscirà anche in sala, forse limitatamente, e costato più di 100 milioni di dollari) e 6 Underground di Michael Bay, il cui budget arriva addirittura a toccare una cifra che oscilla tra i 150 e i 170 milioni di dollari, 30 dei quali rappresentano il cachet di tutto rispetto per Ryan Reynolds, che diventa così l'attore meglio pagato di Netflix.

Nelle intenzioni di Stuber e dell'intera compagnia, comunque, questi due progetti rappresentano solo l'inizio di un futuro che vuole guardare ancora più oltre l'orizzonte, con la stessa lungimiranza dei Marvel Studios o di un Peter Jackson. Non a caso Netflix è entrata in possesso di un universo narrativo prolifico e promettente come quello del Millar World, di cui sono in produzione già diversi film, che a questo punto siamo certi saranno sviluppati con budget elevati e con protagonisti importanti.

La battaglia vera, quella campale, del mondo dello streaming deve ancora cominciare, ma rifacendosi forse all'Arte della Guerra di Sun-Tzu, i vari fronti stanno adoperandosi alacremente nei preparativi e nello studio del nemico, così da scendere in campo con strategie sofisticate e spendersi al meglio in uno scontro epico per il futuro dell'intrattenimento.