Netflix: le novità di settembre 2020, da Enola Holmes a Le strade del male

Sono ben nove gli originali in arrivo su Netflix nel mese di settembre, ai quali se ne aggiungeranno probabilmente altri non ancora annunciati. E tra questi due sono film attesissimi come Enola Holmes, dove la Millie Bobby Brown di Stranger Things interpreta la sorella del più noto Sherlock, e Le strade del male, adattamento dell'omonimo romanzo con un cast all-star capitanato da Tom Holland e Robert Pattinson. Il terzo titolo che mettiamo in evidenza è La babysitter: The Killer Queen, sequel della horror comedy diretta da McG. Tra le produzioni che vanno ad ampliare il catalogo della piattaforma segnaliamo il cinecomic scult Spawn, un grande classico come Gli argonauti, l'horror La madre e il divertente Hudson Hawk - Il mago del furto con protagonista uno scatenato Bruce Willis.



La babysitter: Killer Queen - 10 settembre

Il film, sequel di The Babysitter (2017), è ambientato due anni dopo gli eventi del capitolo originale e vede il protagonista Cole che, dopo aver sconfitto un culto satanico guidato dalla sua babysitter Bee, sta cercando di dimenticare il proprio passato per concentrarsi esclusivamente sul liceo.

Ma quando dei vecchi nemici torneranno inaspettatamente, Cole dovrà ancora una volta superare in astuzia le forze del male.



Il regista McG è tornato per dirigere anche questo secondo capitolo, che è stato scritto da Dan Lagana e Brad Morris, Jimmy Warden e lo stesso McG.

Il cast include Judah Lewis, Emily Alyn Lind, Jenna Ortega, Robbie Amell, Andrew Bachelor, Leslie Bibb, Hana Mae Lee e anche la superstar Bella Thorne.



Le strade del male - 16 settembre

La Seconda Guerra Mondiale è finita e il soldato semplice Willard Russell sta tornando a casa dopo essere stato spedito a combattere nel Pacifico, con negli occhi ancora tutto l'orrore per quello che ha visto.

La corriera fa una sosta a Meade, Ohio, e Willard si ferma a mangiare in un ristorante. Non conosce il nome della cameriera che l'ha servito ma sa che se ne è innamorato e qualche settimana dopo torna da lei e la sposa. Insieme fanno un figlio, bellissimo: Arvin.



Tom Holland, Bill Skarsgard e Sebastian Stan, insieme a Robert Pattinson e Mia Wasikowska, sono i nomi di punta di un cast stellare nell'adattamento del romanzo di Donald Ray Pollock, Le strade del male, diretto da Antonio Campos.

Uno dei film più attesi della stagione e tra le produzioni Netflix più ambiziose di sempre, con il libro alla base ricco di potenzialità nel suo passaggio sul grande schermo.



Enola Holmes - 23 settembre

Enola Holmes è una talentosa investigatrice che spesso riesce a superare in ingegno i suoi brillanti fratelli. Quando la madre scompare misteriosamente il giorno del suo sedicesimo compleanno, la ragazza cerca aiuto dai fratelli, ma questi sembrano più interessati a far sì che la sorella sia pronta a partire per la scuola di buone maniere che nel risolvere il potenziale caso.

Per questo si ritroverà a fuggire di casa in direzione di Londra, per mettere insieme preziosi indizi che possano portarla al ritrovamento della madre.



Una reinterpretazione dell'universo di Sherlock Holmes vista dall'ottica femminile, quella della sorella minore del detective più famoso al mondo e di Mycroft.

La giovane interprete di Stranger Things, Millie Bobby Brown, avrà il compito di portare su schermo tutto il suo spirito ribelle. A vestire i panni di Sherlock troviamo invece Henry Cavill, in un cast che vanta anche la presenza di Sam Claflin (Mycroft) e di Helena Bonham Carter nei panni della madre Eudoria.



Panoramica uscite

1 SETTEMBRE

40 giorni & 40 notti: Commedia romantica con protagonisti Josh Hartnett e Shannyn Sossamon.

Che vuoi che sia: Un ritratto lucido e spietato della generazione 'webete' con Edoardo Leo, Anna Foglietta e Rocco Papaleo.

Dudley do-right: Commedia con protagonisti Brendan Fraser, Alfred Molina e Sarah Jessica Parker.

Freddy vs. Jason: Crossover tra i due noti villain horror.

Gli argonauti: Film mitologico degli anni '60 noto per gli effetti speciali a passo uno di Ray Harryhausen.

Hudson Hawk - Il mago del furto: Action comedy anni '90 con protagonista Bruce Willis.

I puffi 2: Seconda avventura sul grande schermo per i popolari personaggi di colore blu.

La maledizione di Chucky: Il sesto film della saga horror de La bambola assassina.

La partita: L'esordio del regista Francesco Carnesecchi, incentrato sul mondo del calcio.

L'amore criminale: Thriller con protagoniste Katherine Heigl e Rosario Dawson.

Moglie e marito: Esordio registico di Simone Godano, il film propone uno scambio di personalità tra Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak.

Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween: I mostri di R.L. Stine riprendono vita in un sequel totalmente derivativo nelle idee e molto ripetitivo rispetto al primo film.

Spawn: Il primo adattamento per il grande schermo del popolare personaggio a fumetti creato da Todd McFarlane.

Un weekend da bamboccioni 2: Un sequel che vede il ritorno di Adam Sandler e della sua scatenata combriccola.



2 SETTEMBRE

Freaks - Una di noi: Informata da un misterioso vagabondo, una tranquilla cuoca di una tavola calda scopre di avere superpoteri, spiriti affini... e inquietanti complotti da svelare.



3 SETTEMBRE

Love, Guaranteed: Scocca la scintilla quando un'avvocatessa idealista e squattrinata aiuta un fascinoso cliente a far causa a un sito di incontri che garantisce l'amore.



4 SETTEMBRE

Sto pensando di finirla qui: Nulla è come sembra quando una giovane donna assalita dai dubbi sul suo nuovo fidanzato va a conoscere i suoi genitori alla loro sperduta fattoria immersa nella neve.

La madre: L'inquietante gothic horror diretto da Andrés Muschietti e prodotto da Guillermo del Toro.

Poliziotto in prova: Action-comedy con Ice Cube e Kevin Hart "colleghi" di pattuglia.



5 SETTEMBRE

Bob & Marys - Criminali a domicilio: Commedia con protagonisti Rocco Papaleo e Laura Morante.



9 SETTEMBRE

Donne ai primi passi: Affascinata da una dance crew anticonformista, l'undicenne Amy inizia a ribellarsi contro le severe tradizioni familiari.

So much love to give: Fernando è un uomo egualmente legato a ognuna delle sue due famiglie. Ma un fatto imprevisto rompe lo status quo.



11 SETTEMBRE

Pets United: Film d'animazione su un gruppo di simpatici cuccioli.



30 SETTEMBRE

The Boys in the Band: Nel 1968 a New York, durante una festa di compleanno, un ospite a sorpresa e un gioco da ubriachi permette a sette amici gay di confidarsi e confessare verità nascoste.