Netflix: le novità di ottobre 2020, da Rebecca a Il processo ai Chicago 7

L'autunno di Netflix inizia alla grande, con molti prodotti originali che faranno la loro comparsa nel catalogo della piattaforma on demand. La nostra top 3 è composta proprio da film di questa lista, probabilmente i più attesi dal grande pubblico. Stiamo parlando della commedia Hubie Halloween scritta e interpretata da Adam Sandler, del dramma processuale - ispirato a una storia vera - Il processo ai Chicago 7 e di Rebecca, nuova versione dell'omonimo romanzo già vissuto sul grande schermo per mano di Alfred Hitchcock.

Come potete vedere dalla copiosa panoramica in fondo, le proposte non mancano di certo, da commedie made in Bollywood a thriller d'inchiesta, da horror a sfondo sociale a tesi mystery nostrani, per un ottobre ricco di novità.



Hubie Halloween - 7 ottobre

Il film vede per protagonista Hubie DuBois, un operaio residente a Salem e generalmente deriso da tutti i suoi concittadini. L'uomo si trova coinvolto in un caso di omicidio che tenterà di risolvere per far sì che gli abitanti della cittadina cambino finalmente opinione su di lui.



Adam Sandler è sia protagonista che sceneggiatore di questa commedia dark con Halloween come sfondo, che promette una discreta dose di mistero e il tipico stile di divertimento comico a cui il popolare attore, amato e odiato, ha ormai abituato il pubblico.

Nel cast figurano interpreti come Julie Bowen, Kevin James, Steve Buscemi, Rob Schneider, Noah Schnapp e il celebre cestista Shaquille O'Neal, mentre la regia è affidata a Steven Brill.



Il processo ai Chicago 7 - 16 ottobre

Il processo ai Chicago 7 è ispirato alle proteste di un gruppo di manifestanti che nel 1968 fece irruzione alla Convention del Partito Democratico.

Le lotte si scatenarono per tutta Chicago e coinvolsero i rivoltosi e i poliziotti che arrivarono a lanciarsi mattoni e lacrimogeni, senza che il coprifuoco riuscisse a placare le proteste.



Uno dei film Netflix più attesi della stagione, sia per la storia e il tema trattato - quanto mai attuale in questo periodo di proteste Oltreoceano - che per il grande sforzo produttivo messo in moto dalla compagnia di streaming.

Il cast è infatti composto da una lista di star del calibro di Michael Keaton, William Hurt, J.C. Mackenzie, Frank Langella, Mark Rylance, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Alex Sharp, Joseph Gordon-Levitt e Seth Rogen, mentre la sceneggiatura e la regia sono firmate da una sicurezza come Aaron Sorkin.



Rebecca - 21 ottobre

La storia del film segue la vita di una giovane donna appena sposata che fa visita all'imponente tenuta del suo novello marito, il nobile Maxim de Winter, situata sulla costa inglese.

Qui la ragazza si troverà costretta a fare i conti con l'ombra della defunta prima moglie dell'uomo, la misteriosa Rebecca, la cui eredità continua a perseguitare la casa in maniera a dir poco inquietante.



Nuovo adattamento dell'omonimo romanzo gotico di Daphne du Maurier, già celebre per essere stato trasposto da Alfred Hitchcock nel film Rebecca - La prima moglie, che nel 1940 vinse il premio Oscar per il miglior film.

Dietro la macchina da presa troviamo l'apprezzato regista inglese Ben Wheatley e il cast vede Armie Hammer e Lily James nei ruoli principali, con comprimari di lusso quali Kristin Scott Thomas e Sam Riley.



Panoramica uscite

1 OTTOBRE

Khoobsurat: Commedia romantica bollywoodiana.

Il bambino d'oro: Commedia cult degli anni '80 con protagonista Eddie Murphy.

Il collezionista di occhi 2: Il wrestler Kane torna in questo sequel dell'horror datato 2006.

L'esorcista: L'immortale capolavoro horror di William Friedkin.

La casa degli spiriti: Adattamento del noto romanzo di Isabelle Allende, diretto da Bille August.

The Manchurian Candidate: Film del 2004 diretto da Jonathan Demme, basato sul romanzo omonimo di Richard Condon, con protagonisti Denzel Washington e Meryl Streep.

This is where I leave you: Film, adattamento dell'omonimo romanzo, dalle atmosfere tragicomiche nel quale una famiglia si ritrova per celebrare il funerale del padre.



2 OTTOBRE

Apprendista papà: Il matrimonio tra un pubblicitario e una dirigente di successo dalla carriera in ascesa è perfetto finché lui non vuole diventare padre e porta a casa un ospite. Con Mauricio Ochmann, Esmeralda Pimentel e Matteo Giannini.

Oloture: Ambientato in Nigeria, il film racconta la storia di un giovane giornalista che va in missione sotto copertura per denunciare il traffico di esseri umani.

Serious Men: In cerca dell'agognata ascesa sociale, un uomo che vive nei bassifondi tesse una rete di bugie... ma la sua messa in scena può risultare pericolosa per il giovane figlio. Con Nawazuddin Siddiqui, Nasser e Aakshath Das.

Vampires vs. the Bronx: Tre ragazzini coraggiosi di un quartiere del Bronx in rapida gentrificazione si imbattono in un sinistro complotto per succhiare tutta la vita dalla loro amata comunità. Con Jaden Michael, Gerald W. Jones III e Gregory Diaz IV.

Il legame: Durante una visita alla madre del suo fidanzato nel sud Italia, una donna cerca di difendersi dalla misteriosa e pericolosa maledizione che ha colpito la figlia. Con Riccardo Scamarcio e Mía Maestro.



6 OTTOBRE

American Pie Presents: Girls' Rules: All'ultimo anno di liceo, le amiche Annie, Kayla, Michelle e Stephanie decidono di sfoderare il loro potere femminile per ottenere ciò che desiderano.

Cattivissimo me 3: Gru e la sua banda di Minions ritornano in una nuova avventura, che riesce a rinnovarsi e divertire anche raggiunto il terzo capitolo.



9 OTTOBRE

The Forty-Year-Old Version: Alla disperata ricerca del successo alla soglia dei fatidici 40 anni, la drammaturga newyorchese in difficoltà Radha si rimette in gioco reinventandosi come rapper. Con Radha Blank, Peter Kim e Oswin Benjamin.

Ginny Weds Sunny: Lui non vede l'ora di sposarsi, ma è sempre respinto dalle donne. Spera di conquistare una vecchia fiamma con un aiuto improbabile: la madre della ragazza. Con Yami Gautam, Vikrant Massey e Suhail Nayyar.



15 OTTOBRE

Guida per babysitter a caccia di mostri: Assunta da una società segreta di babysitter, una liceale lotta contro il Mostro mitico e i suoi scagnozzi che hanno portato via il bambino affidato a lei per Halloween. Con Tamara Smart, Oona Laurence e Tom Felton.



16 OTTOBRE

Da zero a dieci: La seconda prova dietro la macchina da presa del cantante Luciano Ligabue.

Le conseguenze dell'amore: Thriller drammatico scritto e diretto da Paolo Sorrentino, con protagonista il sodale Toni Servillo.

Un giorno perfetto: Film diretto da Ferzan Özpetek, tratto dall'omonimo romanzo di Melania Gaia Mazzucco.

Precious: Lee Daniels descrive il mondo degradato e sterilmente anaffettivo della protagonista.



22 OTTOBRE

Kadaver: Dopo un disastro nucleare, a una famiglia affamata viene offerto un pasto in cambio della partecipazione a uno spettacolo in un hotel in cui il pubblico inizia a svanire. Con Gitte Witt, Thomas Gullestad e Thorbjørn Harr.



23 OTTOBRE

Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria: In questo musical d'animazione diretto dal leggendario Glen Keane, una bambina parte con il razzo da lei costruito nella speranza d'incontrare una mitica dea della Luna.

Lucy: Luc Besson e i misteri della mente umana nel thriller fantascientifico con protagonista Scarlett Johansson.



28 OTTOBRE

Holidate: Due single si incontrano durante le vacanze e si propongono di trascorrere una relazione platonica per l'intero anno, salvo scoprire che stanno innamorandosi per davvero.



30 OTTOBRE

His House: Una coppia di giovani rifugiati cerca di ricominciare da zero in Inghilterra, ma è tormentata da una forza sinistra legata agli orrori della guerra in Sudan. Con Wunmi Mosaku e Matt Smith.