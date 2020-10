Netflix: le novità di novembre 2020

Natale a oggi appare quanto mai lontano, soprattutto nella sua concezione classica che tutti speriamo di poter vivere senza troppe limitazioni. Ma su Netflix le feste arrivano in anticipo, come sottolinea il gran numero di pellicole a tema pronte a sbarcare nel catalogo della piattaforma di streaming nell'imminente mese di novembre.

Nella nostra top 3 dei titoli più attesi potete trovare Qualcuno salvi il Natale 2, atteso sequel del film con Kurt Russell nei panni di Santa Claus, ma nella panoramica completa sono presenti diversi altri esponenti del sottofilone dicembrino. In evidenza segnaliamo anche La vita davanti a sé, il pubblicizzato ritorno di Sophia Loren davanti alla macchina da presa, e l'ultimo progetto di Ron Howard ossia Elegia americana, adattamento del libro di memorie di J.D. Vance con protagoniste Amy Adams e Glenn Close.



La vita davanti a sé - 13 novembre

Madame Rosa, ex prostituta di origini ebree sopravvissuta all'olocausto, passa le sue giornate occupandosi di bambini in difficoltà, ospitandoli nel suo piccolo appartamento a Bari. In questo modo conosce Momò, un ragazzino di dodici anni di origini senegalesi, che poco prima la aveva derubata.

Momò è rimasto orfano e non ha nessuno che si prenda cura di lui. Tra i due inizialmente non scorre buon sangue, anche per via della differenza di età, di etnia e religiosa, ma con lo scorrere del tempo si svilupperà un profondo legame, che li aiuterà a superare la solitudine e a costruire una sorta di famiglia.



Il film vede tornare a recitare in un ruolo da protagonista Sophia Loren, che mancava sulla scena dal 2013, per la regia del figlio Edoardo Ponti. Adattamento contemporaneo del bestseller internazionale La vie devant soi di Romain Gary, la pellicola vede nel cast anche il giovanissimo Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri e Massimiliano Rossi.



Elegia americana - 24 novembre

La storia della famiglia Vance inizia nell'America del post guerra. I nonni di J.D. erano "zozzi, poveri e innamorati", e si spostarono dal Kentucky all'Ohio, nella speranza di sfuggire all'estrema povertà che li circondava. Hanno poi cresciuto una famiglia che si è inserita nel contesto della middle-class, e alla fine l'autore - loro nipote - è riuscito addirittura a laurearsi a Yale, chiaro simbolo che spostarsi per cercare fortuna, paga.



Adattamento del bestseller autobiografico scritto da J.D. Vance, Elegia americana è il nuovo progetto di Ron Howard, pronto a indagare nell'american dream in un periodo storico quantomai complesso come quello attuale. Il film può contare su un cast delle grandi occasioni capitanato da Amy Adams e Glenn Close.



Qualcuno salvi il Natale 2 - 25 novembre

Sono passati due anni da quando i fratelli Kate e Teddy Pierce hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate. Kate, ora un'adolescente cinica, sta trascorrendo con riluttanza il Natale a Cancun con il nuovo fidanzato di sua madre e suo figlio Jack.

Non volendo accettare questa nuova versione della sua famiglia, Kate decide di scappare. Ma quando un misterioso e magico piantagrane di nome Belsnickel minaccia di distruggere il Polo Nord e mettere fine al Natale per sempre, Kate e Jack vengono inaspettatamente trascinati in un nuova avventura con Santa Claus.



Chris Columbus subentra in cabina di regia per firmare questo sequel del film natalizio con Kurt Russell che, ovviamente, torna a vestire i panni di Babbo Natale, così come Goldie Hawn quelli della moglie. La pellicola, definita un'avventura ricca di azione per tutta la famiglia, piena di cuore, umorismo e spirito natalizio, promette risate ed emozioni per un pubblico di grandi e piccini.



Panoramica uscite

1 NOVEMBRE

I ponti di Madison County: Clint Eastwood, regista e protagonista, e Meryl Streep nel toccante adattamento dell'omonimo romanzo di Robert James Waller.

Ancora 48 ore: Walter Hill firma il sequel del suo fortunato buddy-movie poliziesco con protagonisti Nick Nolte ed Eddie Murphy.

No One Killed Jessica: Dall'India un thriller drammatico di ispirazione biografica, basato su un noto caso giudiziario.

Sniper 5 - Fino all'ultimo colpo: Action thriller con protagonisti Doug Allen e Tom Berenger.



3 NOVEMBRE

Mother: Shuhei si ribella al perverso controllo dell'imprevedibile madre, che sentendosi minacciata spinge la famiglia verso la tragedia.



5 NOVEMBRE

Christmas Drop - Operazione regali: Un'integerrima assistente del Congresso s'innamora di un pilota mentre cerca di far chiudere la sua base ai Tropici per mettere fine alla tradizione natalizia locale.

SpongeBob - Amici in fuga: SpongeBob e i suoi amici nella loro prima avventura in CGI.



9 NOVEMBRE

Citation: Una brillante studentessa in Nigeria affronta l'istituzione accademica denunciando un insegnante affermato che ha tentato di violentarla. Da una storia vera.



11 NOVEMBRE

La vita che volevamo: Una coppia con problemi di fertilità si trova in vacanza in Sardegna e conosce un'altra famiglia che sta soggiornando lì, con conseguenze impreviste.



12 NOVEMBRE

Ludo: Due coppie alla ricerca di un luogo appartato si nascondono in un centro commerciale dopo la chiusura, ritrovandosi intrappolate in un raccapricciante gioco mortale.



13 NOVEMBRE

Jingle Jangle - Un'avventura natalizia: Decenni dopo essere stato tradito dal suo apprendista, un realizzatore di giocattoli trova nuova speranza quando la curiosa nipote entra nella sua vita.



15 NOVEMBRE

Cicogne in missione: Il film d'animazione per tutta la famiglia co-diretto da Nicholas Stoller e Doug Sweetland.



19 NOVEMBRE

Nei panni di una principessa: Ci risiamo!: Margaret vive un momento difficile con Kevin prima dell'incoronazione. La sua sosia Stacy può aiutarla... prima che un'altra sosia stravolga i loro piani.



22 NOVEMBRE

Natale in città con Dolly Parton: Decisa a vendere alcune proprietà, una donna senza cuore sconvolge i preparativi natalizi della sua cittadina. Musica, magia e ricordi riusciranno a farle cambiare idea?