Netflix: tutte le novità di marzo 2021

Nuovi arrivi come ogni mese per gli abbonati Netflix in quel di marzo, tra produzioni originali e acquisizioni esterne. Come nelle scorse settimane si nota l'aggiunta di numerose pellicole provenienti dalla Svezia ma in questo caso anche un altro Paese europeo comincia a popolare il folto catalogo della piattaforma: stiamo parlando della Romania che, come potete notare nella consueta panoramica, sbarca con diversi titoli interessanti.

Per ciò che concerne i film esclusivi nella nostra top 3 troviamo ben due adattamenti di romanzi, ossia l'adolescenziale Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola e la commedia per tutta la famiglia Yes Day, con il teso action thriller La sentinella - protagonista Olga Kurylenko - quale "terzo incomodo". Sempre per ciò che concerne il fattore original segnaliamo anche l'horror spagnolo Il sabba e la love-story, tutta italiana, Sulla stessa onda.



Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola - 3 marzo

Viv non ne può più: è stanca delle rigide regole sull'abbigliamento che vigono nel suo liceo, e che sembrano punire soltanto le studentesse, è stanca del clima che si respira nei corridoi, dove i membri della squadra di football giocano a "palpa-e-fuggi", prendendo di mira le ragazze e trattandole come oggetti. Non ne può più neppure dell'indifferenza degli altri, così lancia un grido di lotta: crea una fanzine femminista anonima, "GRRRinta!", ispirandosi a sua madre, vera ribelle punk negli Anni Novanta. A poco a poco Viv trova nuove alleate ribelli, amicizie inaspettate e persino un amore, proprio mentre la protesta femminista cresce e la rivoluzione è alle porte.



Così recita la sinossi del romanzo di Jennifer Mathieu, scrittrice americana specializzata in romanzi young-adult. L'adattamento in lungometraggio è diretto dall'attrice e comica Amy Poehler e vede nei ruoli principali Hadley Robinson, Lauren Tsai, Josephine Langford, Patrick Schwarzenegger e Parsa Ghorbani.



La sentinella - 5 marzo

La trentatreenne Klara lavora come interprete per l'esercito francese. Dopo aver vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra in Siria è stata trasferita a Nizza per prendere parte all'Operazione Sentinella. Oltralpe la donna cerca di rimettere in piedi la propria vita ma quando una sera la sorella Tania viene ritrovata gravemente ferita, stuprata dopo aver trascorso la serata in un locale notturno, Klara fa di tutto per trovare gli aggressori e fargliela pagare. Le indagini la guideranno fino alla mafia russa che controlla la zona.



Dopo La terra e il sangue (2016), altro original della piattaforma, il regista e sceneggiatore francese Julien Leclercq torna a lavorare con Netflix dirigendo un violento action-thriller incentrato sul tema della vendetta, con protagonista una tosta Olga Kurylenko.



Yes Day - 12 marzo

Sempre convinti nel rispondere un secco no alla richieste non solo dei colleghi ma anche dei loro stessi tre figli, Allison e Carlos decidono di concedere ai ragazzini una giornata intera durante la quale accetteranno tutto di buon grado. Per ventiquattro ore saranno proprio i piccoli a scegliere il da farsi e questo porterà l'allegra famigliola a vivere un'incredibile avventura nei dintorni di Los Angeles, alla fine della quale sarà più unita che mai.



Basata sull'omonimo romanzo per bambini di Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld, Yes Day è una commedia per tutta la famiglia che promette risate ed emozioni per ogni età.

I ruoli principali sono affidati a Jennifer Garner e Edgar Ramirez, mentre dietro la macchina da presa troviamo il regista portoricano Miguel Arteta.



Panoramica uscite

1 MARZO

La mia diabolica amica: L'insofferente figlia del diavolo, stanca di vivere all'Inferno, fa una scommessa col padre: se riuscirà a plagiare una persona buona e condurla al lato oscuro, potrà trasferirsi sulla Terra.

Biggie: I Got a Story to Tell: Con filmati rari e interviste approfondite, questo documentario rende omaggio alla vita di The Notorious B.I.G. nel suo percorso da spacciatore a re del rap.

Scemo & più scemo: Il classico del cinema demenziale con protagonisti Jim Carrey e Jeff Daniels.

Final Destination: Un gruppo di studenti scampati a una tragedia aerea viene braccato dalla Morte in Final Destination, teen-horror apripista della saga.

5 è il numero perfetto: Toni Servillo è un guappo in pensione in un film d'atmosfera post-Gomorra con tanti miti da elogiare, molta introspezione e una visione eccezionale.

Non aprite quella porta: Il remake del grande classico horror.



3 MARZO

Crawl - Intrappolati: Un uragano, un'interminabile pioggia torrenziale, un branco di alligatori, in Crawl - Intrappolati c'è tutto l'occorrente per saltare della poltrona.

Heads and tails: Dopo essere rimasto vittima di un incidente all'interno di un bar, Laurentiu sta morendo lentamente per una grave ferita alla testa. Basato su una storia vera.

The secret of happiness: Per due amici vi è solo un segreto per trovare la felicità, facile da comprendere ma difficile da accettare.

The Unsaved: Un uomo sull'orlo del precipizio trova una potenziale ancora di salvezza nella donna che è entrata nella sua vita.

Moon Hotel Kabul: Il carismatico Ivan trascorre una notte di passione con una donna che viene ritrovata uccisa poco dopo il loro incontro.

Dragoste 1: Câine: Un uomo solitario si trova a riscoprire la vita dopo essersi imbattuto in una ragazza ferita.

Meda or The Not So Bright Side of Things: In seguito alla tragica morte della moglie, un uomo lotta per l'affidamento della figlia.

The Wreck: Un uomo scopre la vera storia della madre tramite alcuni oggetti da lei lasciati, tra i quali una misteriosa videocassetta.

False as water: La salute mentale di una poetessa viene meno in seguito a strani eventi nel suo appartamento, che complicano la sua relazione con un uomo sposato.

Skanör Falsterbo: Accusato ingiustamente di furto sul posto di lavoro, Henrik se ne assume la responsabilità per coprire il reale responsabile, ricoverato in ospedale.

Zavera: In seguito alla misteriosa morte del suo migliore amico e socio in affari, un uomo di mezza età scopre inquietanti segreti.

Domestic: Un gruppo di animali influenza le vite dei rispettivi proprietari.

The Halo Is Slipping: Una segretaria scrive sotto pseudonimo un romanzo d'amore che ottiene un grande successo, ma l'amante del marito gli ruba la gloria.

Beware of the Jönsson Gang: Dopo aver scontato dieci mesi di carcere per un furto, Sickan viene assunto per rubare dei diamanti da un misterioso banchiere.

The Invisible: Rimasto gravemente ferito dopo un violento pestaggio brutale, un ragazzo si ritrova tra la vita e la morte, invisibile alle altre persone.

Fianceé For Hire: Una segretaria rivoluziona uno studio legale prossimo al fallimento promettendo un servizio che permette di trovare qualsiasi cosa.



4 MARZO

Martin Eden: Pietro Marcello porta sul grande schermo, adattandolo molto liberamente, l'omonimo romanzo dello scrittore americano Jack London.



5 MARZO

Lavaperros: Quando un narcotrafficante in declino rifiuta di pagare un debito alla nuova leva, solo un gruzzolo nascosto può salvare i suoi.



9 MARZO

L'ora più buia: Gary Oldman è un cangiante Winston Churchill, esuberante primo ministro inglese che ha cambiato il corso della Storia.



10 MARZO

A Month in Thailand: A Capodanno un giovane lascia la sua ragazza e si convince che la ex sia il suo vero e unico amore.

10000 Hours: Dopo aver vinto la lotteria, un uomo decide di realizzare il proprio sogno e si dedica a diecimila ore di allenamento per diventare una star del calcio.

It's All About Friends: Un regista disilluso fa ritorno in Svezia per aiutare un vecchio amico e comincia a lavorare a un film più complicato di quanto previsto.

The Call-Up: Alcuni ex commilitoni si ritrovano per un'esercitazione, ma la loro riunione darà vita a una serie di comiche situazioni.

Miffo: Un uomo che ha appena preso i voti si imbatte in una donna affascinante e ne resta colpito.



11 MARZO

Il sabba: Paesi Baschi, 1609. Per rimandare l'esecuzione, un gruppo di donne accusate di stregoneria convince il loro inquisitore a presenziare a un sabba delle streghe.

Block Island Sound: Un pescatore deve proteggere la sua famiglia quando l'isola dove vive è minacciata da una forza sovrannaturale.



12 MARZO

Paper Lives: A Istanbul, Mehmet lavora in discarica ed è malato. Quando prende un bambino di strada sotto la sua ala, si deve confrontare con i traumi della propria infanzia.



14 MARZO

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald: Un capitolo di passaggio, che ci prepara al futuro, per la saga tratta dai romanzi di J. K. Rowling.



25 MARZO

Sulla stessa onda: Un'avventura estiva nata sotto il sole siciliano diventa ben presto una dolorosa storia d'amore, che obbliga un ragazzo e una ragazza a crescere troppo in fretta.



26 MARZO

Bad Trip: In questa commedia con telecamera nascosta, due amici in viaggio per New York trascinano un pubblico inconsapevole nei loro scherzi all'insegna del divertimento sguaiato.

A week away: Un teenager problematico frequenta un campo estivo e trova l'amore, nuovi amici e il proprio posto nel mondo.