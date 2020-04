Netflix: le novità di maggio 2020, da All Day and a Night a Squatter

Pur meno roboante - almeno a quanto ci è dato sapere nel momento in cui scriviamo, con molte uscite non ancora annunciate - del mese precedente, il maggio di Netflix offrirà un discreto numero di produzioni originali che spazieranno sui vari generi, oltre al canonico arrivo di grandi classici e titoli più recenti del mercato cinematografico mondiale. La nostra top 3 è formata per l'occasione dal dramma carcerario all-black All Day and a Night, diretto dallo sceneggiatore di Black Panther (2018), dal teso horror francese Squatter - dove una famiglia è alle prese con loschi individui mascherati - e dalla commedia romantica L'altra metà, incentrata su un atipico menage à trois in età adolescenziale.

Tra gli altri arrivi già previsti, che trovate al completo nella consueta panoramica a fine articolo, segnaliamo Flags of Our Fathers, primo capito del dittico bellico firmato da Clint Eastwood, l'adattamento per il grande schermo di Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi con un incontenibile Jim Carrey e il teso drama-revenge movie Aftermath - La vendetta, con un intenso Arnold Schwarzenegger nei panni di un padre in cerca di giustizia.



All Day and a Night - 1 maggio

Condannato all'ergastolo, un giovane ricorda le persone, le circostanze e il sistema che l'hanno portato sulla strada del crimine.

Scritto e diretto da Joe Robert Cole, co-sceneggiatore di Black Panther (2018) alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo l'inedito Amber Lake (2011), All Day and a Night è un thriller drammatico che si offre di raccontare, nelle due ore di visione, la vita dentro le mura del carcere, con una condanna che non lascia spazio a future libertà.

Una storia intensa e ricca di sfumature, filtrata attraverso lo sguardo della comunità nera come testimoniato anche dal cast: nei ruoli principali troviamo infatti Jeffrey Wright (futuro commissario Gordon nel Batman di Matt Reeves), Yahya Abdul-Mateen II (visto in Aquaman e nella serie tv di Watchmen) e Ashton Sanders, protagonista del film premio Oscar Moonlight (2016).



Squatter - 1 maggio

Di ritorno dalle vacanze, un padre di famiglia trova la casa occupata da squatter e inizia una guerra che si intensifica fino a raggiungere livelli terrificanti.



Il servizio di streaming cerca di terrorizzare i propri abbonati con l'acquisizione di questo film francese che, facendo affidamento sulle classiche dinamiche tipiche del cinema slasher e degli home invasion, ci accompagnerà per novanta minuti nel dramma della famiglia protagonista. Il regista e sceneggiatore Oliver Abbou, già dietro la macchina da presa negli inediti Territories (2010) e Madame Hollywood (2016) e attivo anche sul piccolo schermo, rivisita il genere all'insegna di una sana violenza a tema.



L'altra metà - 1 maggio

La geniale ma squattrinata Ellie Chu, una ragazzina sino-americana, vive nella piccola cittadina di Squahamish, è a corto di denaro e per guadagnare qualche dollaro scrive una lettera d'amore per conto di Paul Munsky, uno degli studenti più popolari della sua scuola. Ellie finisce inaspettatamente per diventare sua amica, e ancor più incredibilmente per innamorarsi della stessa ragazza, la bella Aster. L'insolito trio si troverà così coinvolto in un triangolo di amicizia e amore che li condurrà su sentieri inesplorati.



A sedici anni dal suo debutto con Salvare la faccia (2004), la regista e sceneggiatrice Alice Wu (sino-americana come la protagonista) torna dietro la macchina da presa per dirigere un moderno coming-of-age ambientato tra i banchi del liceo. A vestire i panni dei tre personaggi principali troviamo i giovani Leah Lewis (Streghe, Nancy Drew), Daniel Diemer (L'uomo nell'alto castello) e Alexxis Lemire (L'inganno del dipinto), per un film dedicato principalmente a tutti gli appassionati delle commedie romantiche a sfondo adolescenziale.



Panoramica uscite

1 MAGGIO

10 regole per farla innamorare: Il decalogo sentimentale di Fausto Brizzi e Cristiano Bortone. Seduttori si nasce o l'arte della seduzione si impara con l'esperienza?

Hungover Games - Giochi mortali: Film demenziale ispirato alla celebre saga young-adult con Jennifer Lawrence.

Flags of Our Fathers: Il primo capitolo, dal punto di vista dell'esercito americano, del dittico bellico di Clint Eastwood incentrato sulla battaglia di Iwo Jima.

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi: Nell'adattamento dell'omonima saga di romanzi, i fratelli Baudelaire devono affrontare il perfido zio (uno straordinario Jim Carrey), intenzionato a mettere le mani sulla loro eredità.

Mrs. Serial Killer: Una moglie devota decide di commettere un crimine agghiacciante simile a quelli che hanno fatto finire in carcere il marito per provarne l'innocenza.

Sleepless - Il giustiziere: Jamie Foxx è un padre poliziotto alla ricerca del figlio rapito da un boss criminale in questo rifacimento del francese Notte bianca.

Aftermath - La vendetta: Un controllore di volo e un uomo che ha perso la famiglia in un incidente aereo sono i protagonisti di questo film tratto da una storia vera.

Time After Time: Commedia romantica a sfondo fantastico con protagonisti Sophie Turner e Asa Butterfield.

Tutto può cambiare: Mark Ruffalo e Keira Knightley in una romantica commedia a tema musicale.



12 MAGGIO

La Missy sbagliata: Tim invita la donna dei suoi sogni a un evento aziendale alle Hawaii, ma si accorge troppo tardi di aver scritto alla ragazza di un passato appuntamento da incubo.



22 MAGGIO

The Lovebirds: Una coppia destinata a separarsi è coinvolta accidentalmente in un omicidio e inizia una corsa contro il tempo per trovare l'assassino e dimostrare la propria innocenza.