Netflix: le novità di luglio 2020, da Offerta alla tormenta a The Old Guard

Commedie in rosa a sfondo esotico, avvincenti action sovrannaturali, capitoli conclusivi di saghe spagnole. E poi ancora amori estivi sotto l'ombrellone e sequel di fortunate love-story. Sono questi i tratti distintivi dei cinque originali Netflix annunciati al momento e pronti a sbarcare nel mese di luglio all'interno del catalogo della piattaforma streaming. Stiamo parlando dell'on the road al femminile Desperados, dell'atteso The Old Guard con Charlize Theron guerriera millenaria, dell'ultimo episodio della Trilogia del Baztan ossia Offerta alla tormenta, del vacanziero Sotto il sole di Riccione e del giovanilistico The Kissing Booth 2.

Ma nelle prossime settimane sono molteplici anche i titoli "esterni" che faranno la loro comparsa, come potete notare dalla nostra consueta panoramica a fine articolo.



Desperados - 3 luglio

Da ubriaca, l'inguaribile romantica Wes invia al suo nuovo amore un'e-mail imbarazzante e va in Messico con le sue migliori amiche per eliminarla prima che lui la legga. Wes è sicura di aver trovato l'uomo perfetto e quando questi sparisce nel nulla, Wesley decide di inviargli un'e-mail stizzita, salvo scoprire che il destinatario ha in realtà avuto un incidente in Messico e si trova in ospedale.

In preda ai sensi di colpa e con il terrore di compromettere per sempre il rapporto, la protagonista si precipita a Cabo con le amiche Brooke e Kaylie per cancellare la risposta, dando inizio a un'avventura on the road ricca di imprevisti.



Una commedia tutta al femminile che promette risate e divertimento in un contesto a sfondo esotico. Nel cast troviamo Nasim Pedrad, Anna Camp, Sarah Burns, Robbie Amell, Heather Graham e Jessica Chaffin.



The Old Guard - 10 luglio

Un gruppo di mercenari, guidati dalla millenaria Andy, sono soldati speciali che hanno lavorato e combattuto durante le guerre più importanti della storia dell'umanità.

Tutto cambia per loro quando scoprono l'esistenza di un'altra creatura immortale, una donna di colore che serve nei Marine, mentre un'organizzazione criminale cerca di testimoniare le azioni del gruppo.

Sebbene resistenti alla maggior parte delle ferite, Andy sa che a un certo punto la morte arriverà anche per loro e molti del team sono stanchi della vita eterna, ma le nuove tecnologie rischiano di rivelare i segreti che i protagonisti hanno mantenuto per secoli.



Adattamento dell'omonimo fumetto Image Comics, creato dallo scrittore Greg Rucka e dall'artista Leandro Fernández, The Old Guard promette emozioni e spettacolo e vanta un cast internazionale, guidato da Charlize Theron e Kiki Layne, che include anche il nostro Luca Marinelli.



Offerta alla tormenta - 24 luglio

La sinossi del libro recita: nella valle del Baztán infuria la tormenta mentre l'ispettrice Amaia Salazar deve indagare sull'omicidio di una neonata.

È colpa di Inguma, il demone che ruba il respiro, dicono gli anziani della valle, perché lì, nel Nord della Spagna, tra i boschi della Navarra, entità misteriose e leggende ancestrali hanno ancora un grande potere.

Ma non è così, chiunque può celarsi dietro quelle leggende tramandate di generazione in generazione, e l'ispettrice scopre ben presto che in quella zona ci sono stati altri casi di infanticidio accomunati da particolari inquietanti che non possono essere ignorati.



Adattamento dell'omonimo romanzo, Offerta alla tormenta è il terzo e ultimo capitolo della Trilogia del Baztan, che già comprendeva Il guardiano invisibile (2017) e Inciso nelle ossa (2018). Questo tassello finale promette la medesima dose di mistero e tensione che caratterizzava i predecessori.



Panoramica uscite

1 LUGLIO

Sotto il sole di Riccione: È subito amicizia per un gruppo di ragazzi alle prese con problemi di coppia e storie d'amore durante una vacanza sulle spiagge di Riccione.

5 cm al secondo: L'anime di culto del maestro nipponico Makoto Shinkai.

Bad Boys II: Il secondo capitolo della saga action-poliziesca con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Dream House: Drama-mystery con Daniel Craig, Rachel Weisz e Naomi Watts.

Eurotrip: Commedia scollacciata on the road.

Geronimo: Cult western sul noto capo indiano diretto da Walter Hill.

Il colore del crimine: Detective story con Samuel L. Jackson e Julianne Moore.

Il figlio di Chucky: Il quinto film della saga de La bambola assassina.

In punizione

Latin Lover: Istruzioni per l'uso

Le 12 fatiche di Asterix: Il grande classico d'animazione tratto dall'amata serie a fumetti.

Mickey occhi blu: Commedia gangsteristica con Hugh Grant.

Nemiche amiche: Film drammatico con Julia Roberts e Susan Sarandon.

The Big Sick: Un comico di origini pakistane si innamora di una ragazza americana contro la volontà della famiglia.

Troll Hunter: Sulle tracce del troll in una Norvegia moderna ma ricca di folklore.

Io, te e Dupree: Un classico del "cinema a quattro zampe".

Weekend di terrore: Il terzo episodio della saga cinematografica slasher di Venerdì 13.



5 LUGLIO

Libera uscita: Una settimana per fare quello che vuoi, niente domande. Parola dei fratelli Farrelly.



6 LUGLIO

Happy Old Year: Dramma romanico thailandese diretto da Nawapol Thamrongrattanarit.

Overlord: Dalla Bad Robot di J.J. Abrams arriva un "nazi kill horror" che fa della guerra e del gore i suoi elementi centrali e vincenti.



7 LUGLIO

Puzzle: Film drammatico con protagonista il recentemente compianto attore indiano Irrfan Khan.



24 LUGLIO

The Kissing Booth 2: Elle deve fare i conti con la relazione a distanza con Noah, un'intima amicizia con Lee e l'attrazione per un nuovo compagno.