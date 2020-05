Netflix: le novità di giugno 2020, da Eurovision Song Contest a Da 5 Bloods

Con la situazione in cui si trova il mondo intero, anche i nostri amati cinema stanno vivendo un momento difficile e molti dei titoli previsti in uscita in questo periodo sono stati dirottati direttamente sul mercato streaming. Netflix non si è naturalmente fatta scappare l'occasione ed ecco che per giugno sbarcheranno in esclusiva nel catalogo della piattaforma due titoli attesi come Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee e il musical parodico Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga con Will Ferrell e Rachel McAdams. Solo due dei diversi film originali - per la lista completa consultate al solito la panoramica - in arrivo, con la nostra top 3 completata dall'action fantascientifico The Last Day of American Crime.

Tra le acquisizioni temporanee segnaliamo l'esordio, o il ritorno, di produzioni di peso come Dunkirk, John Rambo, Gremlins, Ready Player One, Ore 15:17 - Attacco al treno e Rampage - Furia animale, per un mese ad alto tasso di spettacolo ed emozioni a prova di grande pubblico.



The Last Day of American Crime - 5 giugno

In un futuro non troppo distante da oggi, il governo americano crede di aver trovato la soluzione finale per combattere il terrorismo e la criminalità. Tramite la trasmissione di un segnale infatti sarebbe possibile eliminare negli individui la tentazione di commettere atti fuorilegge, ma come in ogni repressione qualcosa va storto.



Fantascienza distopica in piena regola quella proposta da The Last Day of American Crime, adattamento per il grande schermo della graphic novel di Rick Remender e Greg Tocchini. Le riprese hanno avuto luogo a Cape Town e Johannesburg per la regia di Olivier Megaton, regista action che ha lavorato anche sui franchise di Transporter e Taken. L'interessante cast vanta nomi del calibro di Edgar Ramirez, Anna Brewster, Michael Pitt e Sharlto Copley.



Da 5 Bloods - Come Fratelli - 12 giugno

Il film racconta la guerra del Vietnam, ed è incentrato su un gruppo di soldati afroamericani. Dopo la scoperta casuale di un tesoro nella giungla, i ragazzi decidono di seppellirlo e di tornare a recuperarlo in un secondo momento, a guerra finita.

Durante le operazioni, però, il gruppo perde il suo leader, interpretato da Chadwick Boseman, protagonista di Black Panther. Decenni più tardi, nel presente, i soldati ormai maturi tornano in Vietnam per raccogliere i resti del compagno caduto e recuperare finalmente il tesoro.



Ha saltato l'uscita al cinema per via dell'emergenza Covid-19 e si prepara ad arrivare in esclusiva nel catalogo di Netflix il nuovo, atteso, film di Spike Lee: un war-movie nel quale il regista afroamericano affronta temi a lui sempre cari. Un'opera che farà largo uso di flashback anche se, come rimarcato dallo stesso Lee, senza effetti di de-aging dei personaggi.



Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga - 26 giugno

Il film segue la storia dei cantanti islandesi Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, scelti per rappresentare il proprio Paese all'Eurovision Song Contest.

Anche in questo caso ci troviamo davanti a un titolo che avrebbe dovuto vedere la luce delle sale ma che, in seguito alla pandemia, sbarcherà direttamente in streaming.



Un progetto già ampiamente pubblicizzato dalle pagine social di Netflix, voluto fortemente da Will Ferrell - protagonista insieme a Rachel McAdams - che ha partecipato in prima persona alla finale del celebre show musicale del 2018 per ricercare storie e personaggi da trasporre in un film.

Come si può intuire dall'irresistibile trailer ci aspetta un titolo ad alto tasso di risate e canzoni, una biografia del tutto atipica.



Panoramica uscite

1 GIUGNO

84 Charing Cross Road: Film drammatico, tratto da una corrispondenza epistolare, con protagonisti Anne Bancroft, Anthony Hopkins e Judi Dench.

I mercenari 3: Tornano i "macho men" di Sly, e questa volta il nemico è... Mel Gibson!

Into the Storm: Un found footage... nell'occhio del ciclone per il regista di seconda unità di Avatar e Titanic.

Rampage - Furia animale: The Rock diventa protagonista di un nuovo One Man Show in cui si trova faccia a faccia con tre mostri titanici.

Ready Player One: Steven Spielberg confeziona un film meraviglia, dove un genuino stupore si alterna a un incredibile e sfacciato citazionismo.

Una pallottola spuntata 33 e mezzo - L'insulto finale: Il tenente Frank Drebin deve sventare un attacco terroristico, nel capitolo finale della trilogia con protagonista Leslie Nielsen.

Gremlins: La horror-comedy di culto firmata da Joe Dante.

King Arthur - Il potere della spada: Guy Ritchie rivisita la storia di Re Artù, portando nell'era moderna uno dei miti fantasy più noti di sempre.

Lego Batman - Il film: La più ironica avventura dedicata all'Uomo Pipistrello arriva al cinema grazie allo spin-off di The LEGO Movie.



2 GIUGNO

Senza lasciare traccia: Un survival movie adattamento di un romanzo.



5 GIUGNO

Choked: Money Talks: Un'impiegata di banca oppressa dai debiti del marito disoccupato, ma anche dai propri sogni infranti, trova in casa una fonte segreta e forse inesauribile di denaro.



7 GIUGNO

365 giorni: Film erotico di produzione polacca.

Bleed - Più forte del destino: Biopic sullo sfortunato pugile Vinny Pazienza. Nel cast Miles Teller e Aaron Eckhart

Inganni online: Commedia diretta da Tyler Perry e con protagoniste Tika Sumpter e Tiffany Haddish.

Ore 15:17 - Attacco al treno: Dopo Sully, Clint Eastwood torna a raccontare l'America impegnata e valorosa, attraverso gli occhi di tre giovani connazionali.



15 GIUGNO

John Rambo: Sylvester Stallone veste per la quarta volta i panni dell'eroico reduce del Vietnam.

Dunkirk: Christopher Nolan consegna al suo pubblico un'opera esteticamente sopraffina che è anche un viaggio emotivo sconvolgente.



19 GIUGNO

Feel the Beat: Dopo aver fallito nel suo tentativo di sfondare a Broadway, April fa ritorno alla cittadina natale e controvoglia inizia ad allenare un gruppo di giovani ballerini per un torneo.

Wasp Network: Nella Miami degli anni '90, spie cubane infiltrano gruppi terroristici anticastristi. Con Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas, Gael García Bernal, Edgar Ramírez.

Proiettile vagante: Un meccanico prodigio è ingiustamente accusato di omicidio. L'unica prova della sua innocenza è il proiettile incriminato, conficcato in un'automobile scomparsa.