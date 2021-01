Netflix: tutte le novità di gennaio 2021

Anno nuovo, vita nuova. E anche Netflix a gennaio è pronta a regalare ai propri abbonati diverse novità di sicuro interesse, con molte produzioni originali che spaziano tra i vari generi nel tentativo di accontentare tutti i palati.

Non è un caso che la nostra top 3 sia composta di titoli molto diversi tra loro, ossia il drammatico Pieces of a woman con protagonisti Shia LaBeouf e Vanessa Kirby, l'action fantascientifico con Anthony Mackie Outside the wire e lo storico La nave sepolta, adattamento dell'omonimo romanzo.

Tra le aggiunte nel catalogo segnaliamo in apertura la trilogia su Spider-Man diretta da Sam Raimi, attuale più che mai dopo l'ormai quasi certo inserimento dell'Uomo Ragno di Tobey Maguire nel terzo film con Tom Holland.



Pieces of a woman - 7 gennaio

La storia è incentrata sul dramma vissuto da Martha e Sean, una coppia di Boston messa a dura prova dalla perdita del figlio durante il parto. Mentre Martha sprofonda nel dolore, perseguitata dai ricordi e con una causa per diffamazione da affrontare, intentata dall'ostetrica, anche Sean fatica a mantenere il controllo, e la relazione tra i due rischia sempre più di sgretolarsi.



Dopo la presentazione ai Festival di Venezia e di Toronto, il film è recentemente tornato all'onore delle cronache per via delle polemiche riguardanti l'attore Shia LaBeouf, protagonista maschile della pellicola.

Pieces of a woman rimane comunque tra i titoli più attesi del neonato anno, anche per via del cast d'eccellenza che vede Vanessa Kirby nell'altro ruolo principale. Dirige l'ungherese Kornél Mundruczó, già noto per White God - Sinfonia per Hagen (2014) e il dramma visionario Una luna chiamata Europa (2017), al suo esordio in una produzione in lingua inglese.



Outside the wire - 15 gennaio

Ambientato in un futuro non troppo lontano, il film racconta la storia di Leo, un pilota di droni inviato in una zona militarizzata ad alto rischio, dove si ritroverà a lavorare per un ufficiale androide. Insieme i due avranno il compito di localizzare un ordigno nucleare, capace di cancellare ogni forma di vita dalla Terra, prima che cada nelle mani degli insorti.



Anthony Mackie, star del MCU, è produttore e protagonista di questo action sci-fi che promette emozioni e spettacolo, con una trama da "fine del mondo" che strizza l'occhio al pubblico di appassionati.

Alla regia troviamo il finlandese Mikael Hafström, noto soprattutto per le regie di Escape Plan - Fuga dall'inferno (2013) e dell'horror kinghiano 1408 (2007).



La nave sepolta - 29 gennaio

Alle soglie della Seconda guerra mondiale, una ricca vedova chiede a un archeologo dilettante di occuparsi degli scavi di alcuni tumuli nella sua proprietà. Quando fanno una scoperta di portata storica, risuonano gli echi del passato britannico mentre la nazione si prepara a un futuro incerto.



Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di John Preston, questo nuovo originale Netflix è diretto da Simon Stone - autore del folgorante The Daughter (2015) - e interpretato dalla straordinaria coppia di attori formata da Ralph Fiennes e Carey Mulligan, protagonisti di un cast di lusso che vanta anche le partecipazioni di Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin e Ken Scott.



Panoramica uscite

1 GENNAIO

What Happened to Mr. Cha?: L'apice della sua carriera è ormai lontano, ma un attore si aggrappa al proprio passato glorioso, finché un brusco scossone lo costringe ad affrontare la realtà.

Spider-Man - La trilogia: Gli episodi della trilogia di Sam Raimi dedicata all'inossidabile arrampicamuri di quartiere, interpretato da Tobey Maguire.

Lo sbirro di Belleville: Action-comedy diretta da Rachid Bouchareb con protagonista Omar Sy.

Full Out 2: You got this!: Film sportivo basato su una storia realmente accaduta.

Minimalismo: Il meno è ora: Gli amici di lunga data Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus hanno fondato un movimento sul minimalismo e raccontano come vivere meglio eliminando il superfluo.

Hunger Games - La ragazza di fuoco: Jennifer Lawrence torna a vestire i panni di Katniss Everdeen nel tassello centrale della saga distopica di Suzanne Collins.

Dragon Trainer 2: Dean Deblois dirige in solitaria il secondo capitolo della saga con protagonisti Hiccup e Sdentato.



2 GENNAIO

Circuito rovente: Le sue nozze sono bruscamente interrotte e Roy accetta una sfida da un nuovo avversario sull'iconica pista del Nürburgring in Germania... in palio c'è la sposa in fuga!

Rocketman: La famiglia, l'amore, l'amicizia, la sessualità, la droga: la storia personale di Elton John esplode al cinema in un biopic che lascia il segno.



6 GENNAIO

The front runner - Il vizio del potere: Jason Reitman torna al cinema impegnato con un dramma politico d'altri tempi ma anche molto attuale, su uno scandalo quasi dimenticato.



7 GENNAIO

Vittoria e Abdul: Ispirato a una storia vera, il film di Stephen Frears racconta l'incredibile amicizia fra un umile impiegato indiano, Abdul, e la regina Vittoria, giunta quasi alla fine del suo regno.

Auguri per la tua morte: Uno strano ibrido, un teen movie con sfumature horror (e viceversa) che insegna ai più giovani a essere sé stessi.

Matrimonio con l'ex: Commedia diretta da Damian Harris, con protagonisti Glenn Close, John Malkovich e Patrick Stewart.



8 GENNAIO

Azizler: Nel pieno di una crisi di mezza età, Aziz cerca una via d'uscita da un lavoro monotono, amici solitari e famiglia ingombrante, fingendo di avere tutto sotto controllo.

Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy: Durante una recessione dilaga una droga economica e potente, innescando il panico morale alimentato dal razzismo. La complessa storia del crack negli anni '80.



15 GENNAIO

Doppio papà: In assenza della madre, un'adolescente scappa dalla comunità hippy dove abita e parte alla ricerca del padre in un'avventura che le cambierà la vita.



16 GENNAIO

The Nun: La vocazione del male: Il secondo spin-off del The Conjuring Universe, questa volta dedicato al demone Valak, con risultati altalenanti.



21 GENNAIO

Cocaine - La vera storia di White Boy Rick: Il film di Yann Demange racconta il percorso criminale di un giovane spacciatore nella Detroit degli anni '80, denominato White Boy Rick.



22 GENNAIO

La tigre bianca: Un autista indiano scaltro e ambizioso riesce a sfuggire alla povertà per arrivare ai vertici del potere. Un viaggio epico tratto dal bestseller del New York Times.

La fidanzata di nonna: Due arzille settantenni decidono di fare coming out e si sposano, scatenando il caos nelle rispettive famiglie.



29 GENNAIO

Alla scoperta di ‘Ohana: Due fratelli di Brooklyn fanno i conti con le loro origini hawaiane e insieme alle loro famiglie si mettono alla ricerca di un tesoro perduto.