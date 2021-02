Netflix: tutte le novità di febbraio 2021

Una notevole lista di produzioni originali caratterizza il febbraio cinematografico di Netflix, con una sfilza di titoli che spaziano tra vari generi a fare il loro arrivo, in esclusiva, nel catalogo della piattaforma di streaming. La nostra top 3 si concentra sull'attesissimo Malcolm & Marie, dramma intimo sulla crisi di una coppia firmato da Sam Levinson, sul western on the road Notizie dal mondo - in cui Paul Greengrass dirige un inedito Tom Hanks - e sul teso thriller svedese Red Dot. Citiamo poi in apertura anche l'horror polacco All my friends are dead, il fantasy cinese The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity, lo sci-fi coreano Space Sweepers e la produzione italiana L'ultimo paradiso con protagonista Riccardo Scamarcio.



Malcolm & Marie - 5 febbraio

Nella pellicola John David Washington interpreta un regista e Zendaya la sua ragazza. Malcolm & Marie segue la coppia al loro ritorno a casa dopo l'anteprima di un film, quando una discussione circa le loro relazioni sentimentali passate prende una piega inaspettata, mettendo alla prova la forza del loro amore.



Una sola ambientazione e una coppia in crisi apparente, su una struttura che può ricordare quella di un grande classico del cinema hollywoodiano come Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966). Girato in bianco e nero e in gran segreto durante la pandemia, Malcolm & Marie vede il regista Sam Levinson collaborare nuovamente con Zendaya, star della sua serie cult Euphoria, mentre il ruolo di protagonista maschile è affidato - come anticipato sopra - all'ormai lanciatissimo John David Washington.



Notizie dal mondo - 10 febbraio

La storia racconta la vicenda del Capitano Jefferson Kyle Kidd che, all'indomani della fine della Guerra Civile americana, si incammina in un viaggio attraverso il Texas annunciando le notizie dal mondo alla popolazione locale.

A un certo punto gli verrà affidato il compito di riportare una ragazza rimasta orfana - i cui genitori sono stati uccisi da una tribù di nativi americani - fino a San Antonio, dai suoi parenti più prossimi. Con il procedere del viaggio, tra i due si formerà un solido legame che complicherà notevolmente l'imminente separazione.



Adattamento dell'omonimo romanzo del 2016 scritto da Paulette Jiles, la trama principale di Notizie dal mondo può parzialmente ricordare quella di un grande cult degli anni Settanta come Paper Moon - Luna di carta (1973), qui con un'ambientazione a sfondo western.

Spettacolo ed emozioni dovrebbero essere garantiti dalla regia di Paul Greengrass e dalla presenza nel cast di Tom Hanks, spalleggiato dalla giovanissima Helena Zengel.



Red Dot - 11 febbraio

David e Nadja sono due giovani sposi il cui rapporto sta attraversando un periodo di profonda incertezza. Quando la ragazza scopre di essere incinta, i due cercano di ravvivare il matrimonio con una vacanza sulla neve nell'estremo nord della Svezia, ma il periodo di auspicato relax coniugale viene scosso improvvisamente quando finiscono per ritrovarsi nel mirino di spietati assassini che non danno loro tregua.



Il primo originale Netflix di produzione svedese promette di essere un solido thriller ad alta tensione ambientato nei suggestivi e desolati paesaggi nordici, palcoscenico perfetto per la disfida tra prede e predatori introdotta nella sinossi.

Alla regia troviamo Alain Darborg, attivo prevalentemente in ambito televisivo e alla sua seconda prova per il grande schermo, mentre a vestire i panni dei protagonisti vi sono Anastasios Soulis e Nanna Blondell.



Panoramica uscite

1 FEBBRAIO

La sposa cadavere: Diretta da Tim Burton, una favola dark visivamente spettacolare, capace di divertire e commuovere al contempo.

Mister Felicità: Alla sua terza prova registica, Alessandro Siani racconta in Mister Felicità la vicenda di un mental coach impostore pronto a innamorarsi.

RocknRolla: Adrenalinico film di Guy Ritchie con protagonista Gerard Butler.

The Ring 2: Lo spirito di Samara torna a perseguirare Naomi Watts e suo figlio in The Ring 2, sequel del remake horror firmato nel 2005 da Hideo Nakata.

La donna perfetta: Nicole Kidman è la protagonista del film di Frank Oz, adattamento del romanzo La fabbrica delle mogli di Ira Levin.



3 FEBBRAIO

All my friends are dead: A una festa di Capodanno, un gruppo di amici è travolto da una serie di eventi che svelano segreti, spezzano cuori e portano a una conclusione sconvolgente.

Black Beach: Un avvocato con una carriera promettente fa un tuffo nel passato quando accetta di negoziare con un suo vecchio amico divenuto rapitore.



4 FEBBRAIO

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity: Quando un demone serpente si risveglia, i Maestri Yin-Yang devono risolvere un misterioso omicidio e proteggere i loro regni da un oscuro complotto ordito a corte.



5 FEBBRAIO

L'ultimo paradiso: Nell'Italia degli anni '50 uno spirito libero sogna amore, giustizia e una vita migliore finché una relazione proibita mette tutto a rischio. Da una storia vera.

Little big women: Una famiglia deve affrontare la morte del padre assente da tempo e ciò che resta della vita che ha vissuto lontano da loro.

Space sweepers: A caccia di detriti spaziali e sogni irraggiungibili nel 2092, quattro disadattati scoprono segreti esplosivi nel tentativo di vendere un'umanoide dall'aspetto innocente.

Un viaggio a quattro zampe: L'edificante racconto di un'incredibile amicizia tra un cane e il suo padrone.



10 FEBBRAIO

Gli spacciati: A Parigi, due spacciatori disfunzionali sfruttano i legami di famiglia per rilanciare la loro piccola attività in questa commedia grossolana tratta dalla serie web.

Bombay Dreams: Commedia drammatica on the road su una ragazza alla riscoperta delle proprie origini.

Father of four: The return of uncle Sofus.

Stockholm East: Film drammatico sul legame creatosi tra due sconosciuti, reduci da una comune tragedia.



11 FEBBRAIO

Amore al quadrato: Un giornalista delle star e noto donnaiolo mette in discussione le sue scelte quando si innamora di una modella misteriosa che ha una doppia vita.



12 FEBBRAIO

Il cammino di Xico: Una bambina, il migliore amico e un cane vogliono salvare una montagna da una società in cerca di profitti. L'aiuto arriverà da dove meno se l'aspetta: il cucciolo Xico.

Tua per sempre: Tutto ruota attorno all'ultimo anno di liceo mentre Lara Jean ritorna da un viaggio di famiglia in Corea e riflette sui progetti per il college... con o senza Peter.



14 FEBBRAIO

A star is born: Bradley Cooper esordisce dietro la macchina da presa con la quarta (o quinta) versione di una storia classica.



16 FEBBRAIO

Il pianista: Il capolavoro di Roman Polanski con protagonista un magnifico Adrien Brody.

Scarface: Il cult di Brian de Palma e Oliver Stone con protagonista un incontenibile Al Pacino.



17 FEBBRAIO

Le dieci vite del gatto Titanic: Commedia mystery di produzione norvegese.

Mini and the Mozzies: Una nuova avventura animata per la scarabea Mini.



19 FEBBRAIO

Pitta Kathalu: Segreti, bugie, gelosia e possessività. Le quattro storie di questo film antologico esplorano il lato oscuro e ingannevole dell'amore.



21 FEBBRAIO

Confusi e felici: Claudio Bisio nei panni di uno psicanalista aiutato dai suoi assurdi pazienti, nel film di Massimiliano Bruno.



26 FEBBRAIO

Pazzo per lei: Dopo aver trascorso una serata scatenata insieme, Adri scopre che l'unico modo per rivedere Carla è diventare un paziente del centro di salute mentale dove lei risiede.

The Girl on the Train: Nuovo adattamento di produzione indiana del romanzo di Paula Hawkins, già trasposto sul grande schermo nel film con Emily Blunt.