Netflix: le novità di febbraio 2020, in arrivo i film dello Studio Ghibli

Febbraio è un mese molto atteso da tutti gli appassionati del grande cinema d'animazione per l'arrivo nel catalogo di Netflix dei capolavori dello studio Ghibli, dei quali giunge la prima "sfornata": da indimenticabili classici come Il mio vicino Totoro e Porco Rosso a titoli meno conosciuti come Si sente il mare e Pioggia di ricordi, un inizio davvero niente male. Nei ventinove giorni del mese bisestile giungono sulla piattaforma di streaming anche sei titoli originali, con i tre a nostro avviso più interessanti di cui parliamo nel dettaglio, ossia i thriller Horse Girl, A mente fredda e la commedia romantica, tratta dall'omonimo romanzo di successo, Raccontami di un giorno perfetto, oltre al resto delle proposte annunciate a oggi che trovate al solito nella consueta panoramica a fine articolo.



Horse Girl - 7 febbraio

Una donna dal carattere solitario, che trova difficoltà nello stringere rapporti sociali ma con una grande passione per le arti e l'artigianato, i cavalli e i crimini d'origine sovrannaturale, scopre che i suoi sogni lucidi, sempre più frequenti, si confondono giorno dopo giorno nel mondo reale.

Presentato all'ultima edizione del Sundance Film Festival, Horse Girl, scritto a quattro mani dal regista Jeff Baena e dalla protagonista Alison Brie, è un thriller psicologico che promette una notevole dose di tensione e un pizzico di elementi fantastici nella commistione tra realtà e mondo onirico. Producono i fratelli Jay e Mark Duplass, nomi di punta della recente scena indipendente d'Oltreoceano, già autori del dittico horror di culto Creep.



A mente fredda - 8 febbraio

L'americano John Mansky un tempo era una celebrità nel mondo degli scacchi ma oggi si trova in una profonda crisi personale, schiavo dell'alcolismo. L'uomo si trova a Varsavia per incontrare il campione russo in un incontro quando viene risucchiato in un intrigo spionistico che vede coinvolte le due superpotenze mondiali. E mentre la tensione tra i due Paesi sale, la crucialità della partita a scacchi assume un'importanza impensabile, con gli americani che rischiano di perdere anche la supremazia globale.



Produzione polacca, accolta positivamente dalla critica dopo essere stata presentata a settembre del 2019 all'ultima edizione del Gdynia Film Festival, nella quale Bill Pullman (subentrato a William Hurt, che ha dovuto abbandonare le riprese in seguito a un infortunio) veste i panni di un personaggio immaginario all'interno di un contesto realistico nel periodo della Guerra Fredda. Il film segna l'esordio per il grande schermo del regista televisivo Lukasz Kosmicki.



Raccontami di un giorno perfetto - 28 febbraio

La storia di Violet Markey e Thedore Finch, due ragazzi che si incontrano e cambiano la loro vita per sempre. Entrambi costretti a fare i conti con ferite emotive e profonde cicatrici del loro passato, insieme scoprono di poter superare ogni difficoltà e che anche i momenti apparentemente più insignificanti possono valere qualcosa.



Adattamento del romanzo young-adult di Jennifer Niven (anche co-autrice della sceneggiatura) pubblicato nel 2015 e diventato un bestseller, Raccontami di un giorno perfetto è una commedia romantica che vede per protagonisti Elle Fanning e Justice Smith alle prese con il primo, vero amore. Dietro la macchina da presa troviamo Brett Haley, autore degli inediti The Hero (2017) e Hearts Beat Loud (2018).

Panoramica uscite

1 FEBBRAIO



Elizabethtown: Commedia drammatica/esistenziale diretta da Cameron Crowe, con protagonisti Orlando Bloom e Kirsten Dunst.



Guardia del corpo: Il grande classico degli anni '90, tra thriller e romanticismo, con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston.



Quella sporca dozzina: Grande classico del cinema bellico diretto da Robert Aldrich e interpretato da un supercast capitanato da Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Terry Savalas e Robert Ryan.



Staying Alive: Sylvester Stallone dirige il sequel del cult La febbre del sabato sera, con John Travolta che ritorna nei panni di Tony Manero.

A quiet place - Un posto tranquillo: In un mondo invaso da creature aliene sensibili ai rumori, il silenzio è diventato il nuovo ossigeno per l'umanità. Con John Krasinski (anche regista) ed Emily Blunt.



I racconti di Terramare: Film dello studio Ghibli diretto dal figlio d'arte Goro Miyazaki, adattamento della saga di romanzi fantasy di Ursula K. Le Guin.



Il mio vicino Totoro: Magnifica ed edificante favola dello studio Ghibli, che commuove e diverte in egual misura grazie a una creatura diventata iconica.



Kiki - Consegne a domicilio: La piccola strega Kiki è l'assoluta protagonista di questa divertente avventura a sfondo magico dello studio Ghibli.



Laputa - Castello nel cielo: Il terzo lungometraggio d'animazione diretto da Hayao Miyazaki è una favola fantasy indimenticabile.



Pioggia di ricordi: Basato sull'omonimo manga, il film d'animazione scritto e diretto da Isao Takahata è un malinconico viaggio nel passato dalle grandi emozioni.



Porco rosso: Un pilota con l'aspetto di un maiale è il protagonista di un altro dei film più amati dello studio d'animazione giapponese.



Si sente il mare: Basato sull'omonimo romanzo della scrittrice Saeko Himuro, questo film per la tv dello studio Ghibli è incentrato sul triangolo sentimentale dei giovani protagonisti.



4 FEBBRAIO



30 minutes or less: Diretta dal Ruben Fleischer di Zombieland, una commedia a sfondo crime con protagonisti Jesse Eisenberg, Aziz Ansari, Danny McBride e Nick Swardson.



5 FEBBRAIO



Il matrimonio della nonna: Alla vigilia delle nozze tra la nonna e il giardiniere Julio, molto più giovane di lei, le famiglie s'incontrano per un weekend di bugie, drammi e scontri culturali.



12 FEBBRAIO



P.S. Ti amo ancora: La storia d'amore di Lara Jean e Peter è appena diventata ufficialmente reale quando entra in gioco un altro destinatario di una delle lettere d'amore della ragazza.



14 FEBBRAIO



Isi e Ossi: Una ragazza di una famiglia benestante sigla un patto con il figlio di una madre single in difficoltà. L'obiettivo: poter realizzare i loro sogni, nella boxe e in cucina.