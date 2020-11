Netflix: le novità di dicembre 2020

Sotto l'albero Netflix porterà ai suoi abbonati un sacco di doni in occasione del periodo natalizio. Il mese di dicembre è infatti ricchissimo di uscite di qualità, con produzioni originali di primissimo piano e capaci di dire la loro nella futura stagione dei premi. Si comincia il 4 dicembre con Mank, il nuovo attesissimo film di David Fincher sulla realizzazione di Quarto potere, per poi continuare solo una settimana dopo con The Prom, musical dal cast all-star con protagoniste Meryl Streep e Nicole Kidman, e l'osannato biopic all-black Ma Rainey's Black Bottom, ultima interpretazione del compianto Chadwick Boseman. Il giorno prima della vigilia arriva poi il nuovo sci-fi diretto da George Clooney The Midnight Sky, adattamento di un apprezzato romanzo.

Ma come potete vedere nella panoramica completa, in quest'ultimo mese dell'anno le proposte sono tante e varie per tutti i gusti.



Mank - 4 dicembre

Mank racconta la storia di come lo sceneggiatore Herman Mankiewicz sia arrivato a scrivere Quarto Potere - il capolavoro di Orson Welles tra le vette più alte mai raggiunte dal cinema - mentre era impegnato a combattere con i propri demoni personali, incluso l'alcolismo. Insieme a lui anche l'attrice Marion Davies, Sara Mankiewicz, il magnate William Randolph Hearst e tanti altri.



Come potete leggere nella nostra recensione, ci troviamo davanti a uno dei film dell'anno, l'ennesima perla nella carriera del regista David Fincher.

Riprese estenuanti, con scene girate decine e decine di volte, un magnifico bianco e nero e un cast delle grandissime occasioni capitanato da Gary Oldman confezionano un progetto titanico, molto più che un semplice omaggio all'opera originale.



Ma Rainey's Black Bottom - 18 dicembre

Il film adatta l'omonimo testo teatrale di August Wilson, uno dei dieci appartenenti al cosiddetto Pittsburgh Cycle che racconta "la cronaca dell'esperienza afroamericana del Ventesimo secolo".

Ambientato a Chicago negli anni '20, affronta i problemi di razzismo, arte e religione e la cultura black, così come la storia degli artisti e musicisti neri sostenuti da produttori bianchi. Il film si concentra principalmente sulla figura della 'Mother of the Blues', Ma Rainey, e sui membri della sua band.



Voti altissimi da parte della critica americana - che ha potuto visionarlo in anteprima - e una candidatura pressoché certa per il compianto Chadwick Boseman, star di Black Panther scomparsa solo qualche mese fa.

Un film molto attuale e capace di far incetta di premi, con l'altra protagonista Viola Davis a eccellere in pari misura in un ruolo indimenticabile.



The Midnight Sky - 23 dicembre

Augustine è uno scienziato che ha scelto di finire i propri giorni completamente isolato in una base dell'Antartide. I suoi colleghi l'hanno evacuata, richiamati da un pericoloso allarme, e sono morti tutti quanti in un'esplosione nucleare che ha distrutto il mondo.

Sully è un'astronauta che sta rientrando dalla prima missione spaziale su Giove, che ha consentito a lei e ai compagni d'equipaggio di sopravvivere al cataclisma, anche se nessuna stazione è in grado di accogliere il loro rientro sulla Terra. L'unico in grado di farlo è proprio Augustine.



Il nuovo lavoro da regista di George Clooney, a tre anni dalla dissacrante commedia nera Suburbicon (2017), è l'adattamento del premiato romanzo di fantascienza di Lily Brooks-Dalton, uscito anche in Italia con il titolo Distanza tra le stelle.

Una storia sci-fi che si promette di porre un importante accento sui sentimenti e sui rapporti umani, soprattutto nel legame che si verrà a creare tra i due personaggi principali, interpretati dallo stesso Clooney e da Felicity Jones.



Panoramica uscite

Film originali



2 DICEMBRE

Jak zostac gwiazda: Una giovane cantante diventa improvvisamente famosa in un popolare talent show. Ma il suo vero obiettivo è conquistare l'affetto del padre, uno dei membri della giuria.



3 DICEMBRE

Break: Dopo un grave incidente, Lucie cerca di riscoprirsi come ballerina e incontra Vincent, un b-boy di talento che lotta contro le proprie insicurezze.

Tutto normale il prossimo Natale: Bloccato in un loop temporale in cui è sempre Natale, un padre di famiglia che odia questa festa inizia a imparare preziose lezioni su cosa è importante nella vita.



4 DICEMBRE

9 vite come Leyla: Una casalinga indomita, il marito e la loro consulente matrimoniale sono coinvolti in un disastroso triangolo amoroso e in un piano per recuperare un antico manoscritto.

Bombay Rose: Nel trambusto di una città magnetica e sfaccettata, il senso del dovere e le differenze religiose mettono alla prova l'amore nascente tra due sognatori.

Fuoco incrociato a Natale: Un uomo sventa un tentativo di omicidio e poi sfugge ai presunti killer insieme alla persona presa di mira, mentre una donna appena incontrata cerca di rintracciarlo.



9 DICEMBRE

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose: Un ingegnere idealista costruisce la propria isola al largo di Rimini e la dichiara nazione, attirando l'attenzione del mondo intero e del governo italiano.



11 DICEMBRE

Canvas - Una tela di ricordi: Addolorato e in lutto, un nonno fatica a ritrovare la passione per la pittura, ma poi la sua creatività riemerge.

The Prom: Un gruppo di star di Broadway in declino scuote la vita di una cittadina in Indiana sostenendo una studentessa che vuole andare al ballo della scuola con la sua ragazza.



14 DICEMBRE

Natale in California: Quando il suo spensierato stile di vita è a rischio, un giovane benestante comincia a lavorare in un ranch affinché un operoso contadino venda la sua tenuta di famiglia prima di Natale.



23 DICEMBRE

Your Name Engraved Herein: Nel 1987, al termine della legge marziale a Taiwan, Jia-Han e Birdy si innamorano nonostante la contrarietà delle famiglie e l'omofobia dilagante nella società.



Film Non originali



1 DICEMBRE

2 gran figli di...: Il nuovo film con Owen Wilson ed Ed Helms, titolo di equivoci e svolte telefonate tra risate regalate con il contagocce.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters II: Il leggendario dittico sui cacciatori di fantasmi più amati di sempre.

Glory - Uomini di gloria: Appassionante film di guerra sulla prima divisione composta esclusivamente da soldati afroamericani nella Guerra di Secessione.

I guerrieri della notte: Il cult movie di Walter Hill passato alla storia.

La storia infinita 2: Il sequel del grande classico del cinema fantastico.

Nancy Drew e il passaggio segreto: Adattamento cinematografico di Nancy Drew and the Hidden Staircase, basato sui popolari romanzi con al centro Nancy Drew.

Life of the party: Commedia con protagonista Melissa McCarthy.

Il 6° giorno: Action sci-fi con protagonista Arnold Schwarzenegger.



3 DICEMBRE

The secret - La forza di sognare: Dramma sentimentale con protagonisti Katie Holmes e Josh Lucas.



5 DICEMBRE

Shark - Il primo squalo: Quando gli squali non disturbano l'uomo, è l'uomo stesso a invadere il loro secolare territorio: liberato il megalodonte, la caccia si può definire aperta.



11 DICEMBRE

Teen Titans Go! Il film: Film tratto dalla popolare serie animata.



16 DICEMBRE

L'esorcismo di Hannah Grace: Horror a metà fra L'Esorcista e il più recente Autopsy.



21 DICEMBRE

L'uomo di neve: Tomas Alfredson dirigere l'omonimo adattamento dell'amato romanzo di Jo Nesbø, con grandi nomi al seguito ma ambizioni ridotte all'osso.



22 DICEMBRE

Sully: L'ammaraggio nel fiume Hudson del 15 Gennaio 2009 fu davvero un atto d'eroismo? Clint Eastwood indaga con un grande film. Tom Hanks sugli scudi.