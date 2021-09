I film in uscita su Netflix a settembre 2021, da Nightbooks a Intrusion

Eccoci arrivati al consueto appuntamento mensile con i film che faranno la loro comparsa nel catalogo di Netflix nel mese corrente. Anche a settembre ci troviamo davanti a una discreta lista di produzioni originali, con le tre a nostro avviso più significative indicate nella consueta Top 3 e le altre a seguire in lista.



La nostra scelta è caduta su Kate con Mary Elizabeth Winstead e Woody Harrelson alle prese con una storia di vendetta a forti tinte action, che promette una sana dose di spettacolo per tutti gli appassionati del filone.

Poi ecco il turno del nuovo fantasy prodotto da Sam Raimi e con Krysten Ritter in vesti stregonesche: Nightbooks è un film che si rivolge a un pubblico più ampio del previsto, almeno a giudicare dalle prime impressioni.

Concludiamo i nostri focus con Intrusion, thriller/home invasion in cui Freida Pinto rimane scioccata da un tentativo di intrusione all'interno della propria dimora.

Per il resto degli originali e le altre uscite, potete consultare le canoniche liste a fine articolo.



Kate - 10 settembre

Kate segue le vicende di una spietata agente criminale che è stata avvelenata in modo irreversibile: ha meno di ventiquattro ore per vendicarsi dei suoi nemici ma nel corso della sua ultima avventura formerà un legame inaspettato con la figlia di uno di loro.



Il thriller con protagonista Mary Elizabeth Winstead include nel cast anche Woody Harrelson, Miku Martineau, Tadanobu Asano, Michiel Huisman e Jun Kunimura.

Dietro la macchina da presa troviamo Cedric Nicolas-Troyan, già regista de Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio.



Nightbooks - Racconti di paura - 15 settembre

Appassionato di racconti di paura, Alex deve inventare ogni notte una storia terrificante per non restare intrappolato con la sua nuova amica in un appartamento stregato.



Alex è un ragazzo creativo con una forte passione per lo scrivere storie d'orrore. Ma quando viene etichettato come strambo e rifiutato per ciò che gli piace, giura di non scrivere più.

È allora che la strega cattiva lo cattura nel suo magico appartamento di New York e pretende che il ragazzo le racconti una nuova storia ogni notte - sempre che lui abbia cara la vita.

Intrappolato assieme a Lenore, il dispettoso gatto della strega che osserva ogni sua mossa, Alex incontra Yasmin, un'altra giovane prigioniera che ha imparato come sopravvivere ai malefici capricci della strega. Con l'aiuto di Yasmin, Alex dovrà imparare ad accettare ciò che lo rende unico, il suo amore per le storie dell'orrore, e riscrivere il suo stesso destino per potersi liberare.



Prodotto da Sam Raimi, il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo fantasy di J.A. White e vede nei panni della strega cattiva la Krysten Ritter di Jessica Jones.



Intrusion - 22 settembre

Dopo un assalto finito tragicamente avvenuto nella casa dei propri sogni, che ha coinvolto il proprio compagno, una donna traumatizzata è in cerca di risposte e comprende come il vero pericolo debba ancora arrivare.



Una coppia si trasferisce in una casa nuova e modernissima alle porte di una cittadina, quando è vittima di un'intrusione domestica che rivela loro come il nuovo quartiere sia lontano dall'essere tranquillo come ritenevano. Traumatizzata, la moglie cerca di comprendere il motivo dell'accaduto e quello che scopre la spinge a sospettare sempre più che le persone intorno a lei potrebbero nascondere degli inquietanti segreti.



Diretto da Adam Salky, Intrusion è un thriller che promette alte dosi di tensione psicologica. Nei ruoli principali troviamo la splendida Freida Pinto e Logan Marshall-Green, per una storia che suggerisce solide emozioni a tema.



Film originali

2 SETTEMBRE

Afterlife of the party: Cassie vive per divertirsi, un giorno però muore in uno strano incidente. L'amante della mondanità deve ora rimediare agli errori commessi in vita per guadagnarsi le ali.



8 SETTEMBRE

Vinterviken: Elisabeth e John-John vivono nella stessa città, ma appartengono a mondi diversi. Un intenso primo amore potrà superare le barriere sociali e culturali?



10 SETTEMBRE

Prey: Un'escursione nella natura si trasforma in una disperata lotta alla sopravvivenza per cinque amici in fuga da un misterioso nemico armato di fucile.



17 SETTEMBRE

Ankahi Kahaniya - Storie non dette: Alcune anime solitarie immerse nel viavai della grande città scoprono inaspettate occasioni di comunanza e amicizia in tre racconti di amore, perdita e nostalgia.



22 SETTEMBRE

Confessioni di una ragazza invisibile: Quando l'intelligente e impacciata Tetê arriva in una nuova scuola, è pronta a tutto per farsi accettare, ma l'ape regina della classe ha altre idee per la testa.



24 SETTEMBRE

Il nido dello storno: Mentre si adatta alla vita dopo una perdita, una donna è alle prese con un risoluto volatile che si installa nel suo giardino e con un marito che fatica ad andare avanti.

My Little Pony: Una nuova generazione: In un'Equestria divisa, una vispa eroina crede che i pony terrestri, i pegasi e gli unicorni dovrebbero essere amici e, zampa sul cuore, è determinata a dimostrarlo.



29 SETTEMBRE

Eravamo canzoni: Commedia romantica diretta da Juana Macías, con protagonisti María Valverde, Álex González, Susana Abaitua, Ignacio Montes e Artur Busquets.



Panoramica uscite

1 SETTEMBRE

Jump: Phoenix sogna di diventare una star della danza e la sua grande occasione si presenta quando accetta un lavoro di pulizie in una scuola di ballo di Shanghai.

Le complexe du kangourou: Loïc è sterile e vorrebbe avere un figlio con Odile. Ma scopre che il figlio di una vecchia fiamma che rincontra per caso è stato concepito quando erano ancora insieme.

Asterix alle Olimpiadi: I due mitici galli e il loro amico infatuato si dirigono alle Olimpiadi, determinati a vincere e a conquistare una principessa greca.

Torque - Circuiti di fuoco: Il leader senza scrupoli di una banda di biker fa accusare di omicidio un altro motociclista, colpevole di intralciare la sua lucrosa attività secondaria.

La moglie del fattore: Dopo le nozze della figlia, un vedovo ricco ma solo fatica a trovare la moglie ideale con l'aiuto della governante che si è invaghita di lui.

Quel nano infame: Quest'uomo desidera talmente tanto essere padre da credere a qualsiasi cosa, anche che un ladro con lineamenti infantili sia un bambino abbandonato.

Resident Evil: The Final Chapter: Alice combatte per arrivare a Raccoon City e recuperare un antivirus, ma viene ostacolata dal dottor Isaacs, dalla Umbrella Corp. e da orde di zombie violenti.

Gli stagisti: Due venditori quarantenni rimasti senza lavoro non sono al passo con il mondo digitale, così accettano di diventare stagisti presso un gigante tecnologico.

Minaccia atomica: Inorridito dalla forza distruttiva della bomba atomica, uno scienziato minaccia di farne scoppiare una rubata se il governo non fermerà il programma delle armi nucleari.

Passaporto per Pimlico: Nella Londra del dopoguerra un quartiere affiatato sceglie l'indipendenza dall'Inghilterra quando un documento rivela che il distretto è parte della Francia.

Mangia prega ama: Dopo il divorzio, Liz cambia vita, viaggiando per il mondo in cerca di buon cibo, spiritualità e vero amore.

Sitting in Limbo: Dopo aver vissuto per cinquant'anni nel Regno Unito, Anthony Bryan è ingiustamente arrestato dal governo e minacciato di rimpatrio obbligatorio. Da una storia vera.

Terminator Salvation: In un 2018 post apocalittico, John Connor è a capo della resistenza del genere umano che si oppone al dominio dei robot militaristi.

Terminator 3 - Le macchine ribelli: Dieci anni dopo aver salvato la Terra dal giorno del giudizio, John Connor incontra T-X, un'assassina robotica la cui missione è terminare ciò che il T-1000 ha iniziato.

L'ordine naturale dei sogni: Il giovane inglese Freddie Taylor inizia un nuovo lavoro, ma lo aspettano un bel po' di drammi quando si imbatte in una sua vecchia fiamma.

The Equalizer 2 - Senza perdono: Robert McCall, un ex agente della CIA diventato vigilante, ricomincia a usare il suo letale talento per vendicare la morte di un caro amico ed ex collega.

Decisione critica: Un commando usa un aereo sperimentale per fermare un gruppo di terroristi che ha dirottato un 747 per trasformarlo in una bomba al gas nervino puntata su Washington.

U.S. Marshals - Caccia senza tregua: Un assassino è diretto in carcere quando l'aereo su cui viaggia precipita in Louisiana. Riesce a fuggire, ma un agente degli U.S. Marshals è pronto a braccarlo.

Elysium: In questo thriller distopico ambientato nel 2154, i più ricchi si trasferiscono in una favolosa stazione spaziale, mentre la vita sulla Terra si fa sempre più difficile.

Piccole donne (1994): Quattro sorelle e la madre affrontano le vicissitudini della vita nell'America dell'epoca della guerra civile dopo la partenza del padre per il conflitto.



2 SETTEMBRE

Inhuman Kiss: Una ragazzina si trova a gestire l'affetto di due amici d'infanzia mentre affronta un demone assetato di sangue che vive dentro di lei e che si manifesta di notte.



12 SETTEMBRE

Pokemon Detective Pikachu: Il live-action dedicato ai mostriciattoli Nintendo si rivela un progetto solido e riuscito, grazie soprattutto al suo adorabile e irriverente protagonista.



26 SETTEMBRE

Shaun, vita da pecora: Farmageddon: Tornano i ragazzi della Aardman Animations con un sequel di Vita da Pecora decisamente sopra le righe, coloratissimo e ricco di buone intenzioni.



27 SETTEMBRE

Mamma mia! Ci risiamo!: La famiglia Sheridan torna sulle note allegrissime degli ABBA, e questa volta l'operazione è decisamente più efficace.



28 SETTEMBRE

Zombieland: Doppio colpo: La disfunzionale famiglia composta da Emma Stone, Woody Harrelson, Eisenberg e la Breslin torna in un sequel riuscito e molto divertente.