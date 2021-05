Netflix: tutte le novità cinematografiche di maggio 2021

Un mese da leccarsi i baffi per chi ama le produzioni di genere e il cinema più spettacolare, quello che ci attende su Netflix. A maggio 2021 infatti usciranno, come potete immediatamente vedere nella nostra top 3, tre film molto attesi.

Il più tonitruante è sicuramente Army of the Dead di Zack Snyder, che torna al genere degli zombie-movie dopo ben diciassette anni dal suo esordio col remake de L'alba dei morti viventi (2004). Gli altri due titoli sono in ogni caso degni di nota: gli amanti della fantascienza potranno infatti vivere emozioni a tema nel nuovo lavoro di Alexandre Aja, ossia Oxygène con protagonista Melanie Laurent, mentre quelli del thriller/giallo respireranno alta tensione nell'adattamento di La donna alla finestra, che vede nel ruolo principale Amy Adams.

Tra le altre uscite originali interessanti segnaliamo Il Divin Codino, operazione biografica sulla vita e la carriera del leggendario campione Roberto Baggio, il teso dramma a sfondo razziale Monster e lo sci-fi coreano Super Me.



Oxygène - 11 maggio

In un prossimo futuro, dove i viaggi spaziali sono ormai nella norma, la giovane Elizabeth Hansen si risveglia dentro una capsula criogenica. La donna non ha alcun ricordo del motivo per cui si trovi lì e mentre cerca di trovare le risposte alle proprie domande la situazione peggiora, con l'ossigeno che sta per terminare. Per cercare di sopravvivere Elizabeth dovrà scavare nella propria memoria per trovare una possibile via di fuga.



In origine doveva essere Anne Hathaway, sostituita in un primo tempo da Noomi Rapace e infine da Melanie Laurent, effettiva protagonista del nuovo film di fantascienza dell'amato regista francese Alexandre Aja. Una storia che promette una notevole dose di tensione e mistero, come un altro titolo recentemente giunto sulla piattaforma quale Estraneo a bordo (2021).



La donna alla finestra - 14 maggio

La psicologa Anna Fox, che soffre di agorafobia, è da tempo reclusa nella sua casa di New York. La donna comunica e interagisce con il mondo esterno soltanto tramite internet. Un giorno come un altro la protagonista assiste dalla finestra del suo appartamento a un crimine efferato mentre spia i vicini e da quel momento la sua vita cambia drasticamente, costringendola ad affrontare le proprie paure pur di sopravvivere.



Un incipit che guarda a un grande classico del cinema quale La finestra sul cortile (1954) di Alfred Hitchcock per quest'adattamento diretto da Joe Wright del romanzo scritto nel 2018 da A.J. Finn. Un thriller ad alta dose di suspense che vede per assoluta protagonista un'attrice straordinaria come Amy Adams, alla prese con uno dei ruoli più complessi della sua carriera, in un cast di lusso che comprende anche Gary Oldman, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore.



Army of the dead - 21 maggio

Ambientato in una Las Vegas caduta in rovina a causa di un'epidemia di zombie, i quali oggi popolano una città fantasma abbandonata a se stessa e separata dal resto del mondo tramite un enorme muro, il film segue un gruppo di mercenari che accetta la folle missione di avventurarsi nella zona di quarantena per mettere a segno una rapina in un casinò, il più grande colpo mai tentato.



Dopo il clamore e il caso della sua versione di Justice League che ha mandato in visibilio molti fan dell'universo cinematografico DC Comics, Zack Snyder è pronto a regalare tonnellate di action ed emoglobina in questo zombie-movie, tra i titoli più attesi della stagione in arrivo su Netflix. Un film che sembra guardare all'universo b-movie con un budget da serie A, riscontrabile già dal folto cast che include tra i tanti Dave Bautista, Hiroyuki Sanada e Tig Notaro. E la tigre non morta ha già fatto impazzire il web.



Panoramica uscite

1 MAGGIO

Happy Feet: Classico animato con protagonista un simpatico pinguino.

Assassins: Richard Donner dirige un tosto action-movie con protagonisti Sylvester Stallone e Antonio Banderas.

Il tocco del male: Thriller sovrannaturale con protagonista Denzel Washington.

Scommessa con la morte: Clint Eastwood torna a vestire i panni di Harry Callaghan nell'ultimo film della saga.



4 MAGGIO

Pacific Rim: La rivolta: 10 anni dopo la chiusura della breccia, il mondo ha perso i suoi migliori Jaeger e i suoi più grandi eroi, la minaccia Kaiju però è sempre imprevedibile.



6 MAGGIO

E domani il mondo intero: Una studentessa di giurisprudenza si unisce a un gruppo antifascista e si ritrova coinvolta in situazioni pericolose che la spingono sempre di più alla violenza.



7 MAGGIO

Monster: Un adolescente di talento implicato in una rapina finita in omicidio difende la sua innocenza e integrità contro un sistema penale che lo considera già colpevole.

Milestone: Dopo 500.000 km sulla strada, un camionista in lutto da poco rischia di vedersi soffiare il lavoro per lui essenziale da un nuovo apprendista.



8 MAGGIO

18 regali: Una madre gravemente malata prepara diciotto regali di compleanno per la figlia che sta per nascere.

L'ospite: Commedia drammatica italiana diretta da Duccio Chiarini.

Super Me: Uno sceneggiatore in difficoltà scopre di avere la redditizia capacità di materializzare i tesori che sogna, ma la sua nuova vita sarà presto sconvolta.



9 MAGGIO

Attenti al gorilla: Commedia diretta da Luca Miniero che vede come protagonista principale Frank Matano.



10 MAGGIO

I proscritti: Lungometraggio che comprende un film girato dal leggendario attore e regista svedese Victor Sjöström, unito a un documentario su di lui.

Det Ar Aldrig For Sent: Reduce da una recente separazione, la protagonista torna a vivere dalla madre e riflette sulle sue relazioni passate.

The Last Adventure: Un giovane insegnante inizia una relazione compromettente con una studentessa.



11 MAGGIO

Gemini Man: Ang Lee firma un blockbuster sci-fi muscolare dal sapore anni '90, foriero di una grande innovazione tecnologica.



12 MAGGIO

Il ballo dei 41: Un membro del Congresso gay sposa la figlia del presidente messicano ma se la spassa con un ragazzo in un club segreto, ed è subito scandalo. Basato su una storia vera.



14 MAGGIO

Ferry: Prima di costruire un impero della droga, Ferry Bouman torna nella città natale per una vendetta che fa vacillare la sua lealtà e trova un amore che cambia tutto.

I Am all girls: Una detective implacabile stabilisce un legame con un killer che prende sistematicamente di mira i responsabili di un potente traffico di minori.

La casa inquietante: Una famiglia si trasferisce da una metropoli in un paese sperduto e i due fratelli cercano di risolvere con i nuovi amici il mistero minaccioso che insidia la loro casa.



15 MAGGIO

Crazy & Rich: Commedia americana con protagonisti asiatici di grande successo negli Stati Uniti.



16 MAGGIO

Boyhood: Richard Linklater e il suo magistrale progetto in divenire, concretizzatosi in un film straordinario.

Rise of the legend - La nascita della leggenda: L'eroe popolare cinese Wong Fei-Hung è al centro di un film di arti marziali che convince dal lato action ma paga una narrazione poco costante.

Highlander: Il grande classico con protagonista Christopher Lambert.



19 MAGGIO

Gli ultimi giorni: Documentario bellico prodotto da Steven Spielberg.



26 MAGGIO

Il Divin Codino: Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori.