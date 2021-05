Netflix: tutte le novità cinematografiche di giugno 2021

Torniamo a curiosare tra le prossime uscite in arrivo nel catalogo Netflix e scopriamo insieme a voi che il mese di giugno garantisce un gran numero di titoli originali ed esclusivi della piattaforma. Una lista notevole nella quale però la percentuale di film indirizzati al grande pubblico si riduce sul palmo di una mano, o forse anche meno, con l'arrivo di molte produzioni indipendenti e alcune chicche d'autore presentate in vari festival.

Nella nostra top 3 abbiamo deciso di inserire il fantascientifico Awake, che fin dalla sinossi ci prospetta un mondo ricco di pericoli dove non si può contare sull'energia elettrica e si fa quindi indicato per tutti gli amanti del genere. La seconda scelta, in ordine cronologico, è Un padre, con Kevin Hart che vestirà i panni di un genitore rimasto recentemente vedovo che deve comprendere come crescere la figlia piccola e superare il dolore.

Concludiamo con una bizzarra ma interessante pellicola animata, ossia America - Il film, che rivisita la Rivoluzione Americana in un modo mai visto prima e con un cast vocale delle grandi occasioni.



Awake - 9 giugno

La trama di Awake parte da un'improvvisa catastrofe globale che mette fuori uso tutta la tecnologia del pianeta e priva l'umanità della capacità di dormire. Mentre il caos comincia a dominare il mondo, la protagonista trova quella che forse è la chiave per creare una cura e garantire la salvezza del genere umano: sua figlia.



Sci-fi dalle grande aspettative, almeno a giudicare dalle basi narrative che promettono emozioni e mistero in egual misura. Questo nuovo film di fantascienza esclusiva Netflix vede alla regia Mark Raso - già autore del drammatico Kodachrome (2014) - e un cast con protagonisti Gina Rodriguez, Jennifer Jason Leigh, Barry Pepper e Finn Jones.



Un padre - 18 giugno

Come affrontare la perdita dell'amata moglie e allo stesso tempo badare alle esigenze della figlioletta di pochi anni? Una domanda di difficile risposta quella a cui si trova davanti Matthew Logelin, che dopo aver vissuto il lutto della cara, inseparabile, compagna, si tormenta ogni giorno su come crescere quella piccola creatura frutto della loro spezzata unione.



Kevin Hart si mette in gioco in un'operazione e in ruolo dal marcato taglio drammatico, che intende esplorare un argomento così intimo e personale in maniera più sincera possibile. Adattamento del libro autobiografico Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love, scritto dal vero Matthew, il film promette lacrime ed emozioni forti.



America - Il film - 30 giugno

Il presidente George Washington mette in piedi una squadra di iconiche personalità che hanno fatto la storia degli Stati Uniti per affrontare una sorta di Rivoluzione americana del tutto inedita. Tra i coraggiosi che schiera al suo fianco, Washington ha scelto il padre fondatore Sam Adams, il geniale scienziato Thomas Edison, il condottiero indiano Geronimo e il nobile cavaliere Paul Revere. Il loro scopo sarà quello di sconfiggere le forze guidate da King James e Benedict Arnold.



Nuovo progetto d'animazione che sbarca sul catalogo Netflix, e che prospetta grosse sorprese già a cominciare da una trama così bizzarra, che ricorda più un film supereroistico che un'epopea storica rivisitata. Nel cast vocale troviamo nomi del calibro di Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer e Olivia Munn, mentre dietro la macchina da presa vi è il regista televisivo Matt Thompson.



Panoramica uscite

1 GIUGNO

Mortal Kombat: Il primo film tratto dall'omonimo videogame di culto, diretto da Paul W.S. Anderson.

Mortal Kombat: Distruzione totale: L'improbabile sequel live action tratto dal noto picchiaduro.

La giusta causa: Thriller poliziesco degli Anni Novanta con protagonisti Sean Connery e Laurence Fishburne.

Murder at 1600 - Delitto alla casa bianca: Dwight H. Little dirige Wesley Snipes e Diane Lane in un action thriller ambientato tra le stanze del potere.

Austin Powers - La spia che ci provava: Mike Myers torna nei panni della comica superspia sporcacciona nel secondo capitolo del franchise.

Il viaggio delle ragazze: Quattro amiche di lunga data si ritrovano dopo molti anni per rivivere i tempi di gioventù ancora una volta.

Credetemi: il rapimento di Lisa McVey: In seguito a un tentativo di rapimento, una giovane deve convincere la famiglia e le autorità a credere al suo racconto.

Il figlio di Babbo Natale: Film d'animazione su Babbo Natale e suo figlio, che realizzerà qualcosa di grandioso.

Be Somebody: La popstar Jordan, stanca delle attenzioni dei media, si rifugia in una piccola comunità, e si innamora della studentessa Emily.



2 GIUGNO

Carnival: Mollato il fidanzato, una influencer parte con le amiche per un viaggio tutto spesato a Bahia durante il Carnevale e scoprirà che la vita non è fatta solo di like.

Little Jacob: Film drammatico con protagonista un bambino scritto e diretto da Mariusz Bielinski.

Sophie Seeks 7: Weronika Migon dirige una commedia romantica su una donna invitata alle nozze di amici ma priva di fidanzato che possa accompagnarla all'evento.



3 GIUGNO

Dancing Queens: Una ballerina talentosa inizia a fare le pulizie in un club di drag queen in difficoltà, sognando di partecipare allo show e attirando l'attenzione del coreografo.



4 GIUGNO

Xtremo: In questo thriller d'azione dai ritmi serrati, un ex sicario si vendica del letale fratellastro con l'aiuto della sorella e di un teenager problematico.

Sweet Sour: Una coppia cerca di far sopravvivere tra alti e bassi una relazione a distanza, mentre affronta le sfide e le opportunità del mondo reale.

Trippin' with the Kandasamys: Le due migliori amiche divenute consuocere Shanthi e Jennifer organizzano una vacanza con i mariti per ravvivare il matrimonio, ma non mancheranno le sorprese.



9 GIUGNO

Selva trágica: Per sfuggire a un matrimonio combinato, una donna scappa nella natura selvaggia della foresta dei Maya, dove l'elemento umano si fonde con il soprannaturale.

Chic!: Una compagnia di moda affida molte speranze su una sua stilista, ma la ragazza appare in un periodo di crisi privata.

Rapinatori per caso: Alcuni amici d'infanzia sono pieni di sogni e ambizioni, ma il loro tentativo di diventare rapinatori fallisce sul nascere.

Giorno nuovo, vita nuova: Un individuo si ritrova dalle stalle alle stelle... e deve abituarsi alla nuova, fortunata, situazione.



11 GIUGNO

Skater Girl: Un'adolescente nell'India rurale scopre la passione per lo skateboard, ma dovrà affrontare un difficile cammino per realizzare il suo sogno di competere.

Il drago dei desideri: Il giovane Din è determinato a voler ristabilire i contatti con la sua migliore amica d'infanzia quando un drago che esaudisce i desideri gli offre possibilità magiche.



13 GIUGNO

The Lego Movie 2: Una nuova avventura: Ritornano Emmet, Lucy, Batman e gli altri protagonisti-mattoncini LEGO in questa seconda avventura che amplifica il cuore pop del franchise.

Il corriere - The Mule: Per Earl Stone, un floricoltore in rovina, è arrivato il momento di fare i conti con il passato nel film diretto e interpretato da Clint Eastwood.



15 GIUGNO

Il cacciatore di ex: Il cacciatore di taglie Gerard Butler sulle tracce dell'ex-moglie Jennifer Aniston.



17 GIUGNO

Ali & Ratu Ratu Queens: Alla morte del padre, un adolescente parte per New York in cerca della madre che non vede da tempo, finendo per trovare l'amore e nuovi legami in luoghi inaspettati.



18 GIUGNO

A Family: Cresciuto dalla yakuza, Kenji giura fedeltà al suo boss, dai valori e principi vecchia scuola, nonostante i tempi stiano cambiando.

Jagame Thandhiram: Un gangster brillante e spensierato è reclutato all'estero per aiutare un boss a eliminare un rivale, ma un dilemma morale sta per coglierlo di sorpresa.

Rurouni Kenshin: The Final: Nel 1879 Kenshin e i suoi alleati affrontano il loro nemico più temibile: l'ex cognato Enishi Yukishiro e i suoi scagnozzi, che tramano vendetta.



23 GIUGNO

Sembrava perfetto... e invece: Dopo aver pensato solo al lavoro per anni, una comica incontra l'uomo ideale: intelligente, gentile e di successo... che sia troppo bello per essere vero?

La casa de las flores - Il film: Il film tratto dalla popolare serie messicana disponibile su Netflix.