I 3 migliori film su Netflix ad Agosto 2021 e lista completa della novità

Eccoci di nuovo con le uscite cinematografiche su Netflix per agosto. Un mese non troppo ricco di titoli di peso ma che potrebbe comunque riservare delle sorprese. Andiamo quindi a scoprire cosa ci riserva la grande N per il periodo estivo, consigliandovi le tre uscite migliori, secondo noi, e vedendo poi tutto il resto nella consueta panoramica a fine articolo. Scopriamo allora cosa abbiamo deciso di inserire nella nostra Top 3, provando ad andare incontro a tutti i gusti del pubblico. Perché agosto è sinonimo di vacanze ma un film su Netflix non si rifiuta mai.



Iniziamo con Beckett, in cui il John David Washington di Tenet è un turista americano in fuga in Grecia. Passiamo invece a venature horror con Isola Nera, in cui alcuni oscuri segreti rischiano di coinvolgere uno studente orfano. Chiudiamo con un beniamino del grande pubblico come Jason Momoa. Il celebre interprete di Aquaman sarà il protagonista di Sweet Girl, thriller in cui l'attore dovrà proteggere la figlia.



Beckett - 13 agosto

John David Washington interpreta Beckett, un turista americano che fugge in Grecia dopo un tragico incidente. Incidente che lo fa piombare al centro di una cospirazione politica, trasformandolo in un bersaglio da eliminare. Nel film anche Alicia Vikander e il Boyd Holbrook di Narcos.



Prodotto, tra gli altri, dal nostro Luca Guadagnino, Beckett promette adrenalina e tensione. Atmosfere che ricordano quelle de Il fuggitivo con Harrison Ford, per un thriller in cui il protagonista scappa di continuo da una situazione che sembra decisamente più grande di lui. Riuscirà a scoprire cos'è successo alla sua fidanzata e perché vogliono ucciderlo?



Isola Nera - 8 agosto

Gli oscuri segreti di un'isola apparentemente tranquilla minacciano di coinvolgere uno studente orfano quando si avvicina a una nuova insegnante misteriosa.



Un Netflix original tedesco che sembra riproporre il mood di Dark, pur rimanendo ancorato alla realtà. Un titolo che mescola teen drama a venature da thriller psicologico, dove il non detto presente sull'isola verrà presto a galla, in un gioco di seduzione e inganni che potrebbe mettere a rischio le vite di tutti.



Sweet Girl - 20 agosto

Ray Cooper (Jason Momoa) è un devoto padre di famiglia che ha perso la moglie. Una società farmaceutica ha infatti ritirato dal mercato una medicina salvavita che serviva a lei, proprio prima che potesse prenderla, "condannandola" a morire di cancro. La vendetta di Ray si trasforma però in una ricerca della verità che metterà a repentaglio anche la vita di sua figlia.



Jason Momoa promette azione continua nella sua lotta contro una casa farmaceutica, che potrebbe svelare una cospirazione ben più grande di quello che sembra. Alla prova action anche Isabela Merced, che accompagnerà Momoa nel ruolo della figlia, dapprima in pericolo e poi sempre più combattiva.



Panoramica uscite

1 Agosto

C'era una volta a... Hollywood: Arriva su Netflix il grandissimo omaggio di Tarantino al cinema, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

Grace - Posseduta: Grace si libera di un'educazione opprimente quando va all'università, ma si ritrova perseguitata da forze demoniache che vogliono impossessarsi della sua esistenza.

I gladiatori della strada: Due adolescenti si ritrovano coinvolti in combattimenti da strada illegali. A uno servono soldi per il padre e all'altro un biglietto per abbandonare il ghetto.

Our Ladies: Nella Scozia degli anni '90 alcune studentesse di una scuola cattolica viaggiano a Edimburgo per una gara di canto e ne approfittano per concedersi qualche trasgressione.

Salt: Evelyn Salt (Angelina Jolie) è un'agente della CIA accusata di essere una spia russa e deve usare tutte le tattiche che conosce per salvare vita e reputazione.

Sherlock Gnomes: Quando i loro amici scompaiono dai giardini di Londra, Gnomeo e Giulietta si alleano con il mitico detective Sherlock Gnomes per cercare di trovarli.

Stealth - Arma Suprema: Un jet da caccia computerizzato e progettato per studiare i piloti inizia a sviluppare idee proprie, portando pericolosamente scompiglio nei cieli.

Time and Die - Controcorrente: Lo scaltro Tyler si fa amico un mercenario, ma l'intesa degli uomini non dura tanto, perché si ritrovano in due fazioni diverse di una guerra tra gang.



3 Agosto

Pray Away: Sopravvissuti ed ex leader del movimento di "terapia di conversione" raccontano le sofferenze che ha provocato alla comunità LGBTQ+ e dei danni che continua a causare.

Shiny_Flakes: teenager narcotrafficante: Max S. rivela come da adolescente è riuscito a costruire un impero della droga dalla sua stanza. La storia vera dietro la serie Come vendere droga online (in fretta).



4 Agosto

Aftermath - Orrori dal passato: Nel tentativo disperato di salvare il matrimonio una giovane coppia va a vivere nella casa dei sogni, ma vicende inquietanti rivelano la travagliata storia dell'edificio.

'76: Quando il marito è accusato di aver preso parte a un tentativo di golpe, la vita di una donna incinta prende una piega toccante. Ispirato a una storia vera.

Inspeckja: Un ufficiale russo agli ordini di Stalin cerca di convincere i soldati polacchi nei campi di prigionia a collaborare con le autorità comuniste.

The Iron Bridge: Un minatore resta intrappolato sottoterra a causa di un incidente. La moglie e il capo, che hanno una relazione, sono assaliti dai rimorsi mentre si attivano i soccorsi.



6 Agosto

Lo sciame: Una madre single alleva locuste come fonte di proteine, ma non riesce a farle riprodurre finché non scopre che amano il sapore del sangue.

Vivo: Un cercoletto musicista parte per un viaggio memorabile per seguire il proprio destino e consegnare una canzone d'amore da parte di un vecchio amico.

Quam's Money: In questo sequel di "New Money" la guardia di sicurezza Quam, ormai multimilionario, fa la bella vita finché non cade vittima di una frode.



9 Agosto

First Reformed - La creazione a rischio: Un pastore (Ethan Hawke) in crisi spirituale assiste il marito disperato di una parrocchiana incinta.



11 Agosto

Misha and the Wolves: Da bambina è sopravvissuta all'Olocausto ed è finita a vivere con i lupi. O almeno così sostiene lei. Quale sarà la verità?

The Kissing Booth 3: Decisa a godersi l'ultima estate prima del college, Elle prova a realizzare tutti i desideri di una vecchia lista, mentre riflette sul suo futuro con Noah e Lee.

Un alibi troppo perfetto: Un genio del crimine e i suoi due compagni di cella progettano di evadere, rubare i tesori di un maragià e intrufolarsi di nuovo in prigione prima del rilascio.

La dea d'asfalto: Nella periferia di Città del Messico, una ragazza torna al suo quartiere difficile come star del rock e senza volere provoca uno scontro con i fantasmi del suo passato.



18 Agosto

Diario segreto di un viaggio a New York: Per movimentare un po' le cose, due migliori amiche vanno a studiare all'estero e intraprendono un'avventura che cambierà le loro vite... ma riusciranno a evitare i guai?



20 Agosto

Mia moglie per finta: Danny (Adam Sandler) ha raccontato alla nuova fidanzata di essere divorziato. Per non essere scoperto, chiede alla sua assistente (Jennifer Aniston) di recitare la parte della sua ex moglie.



24 Agosto

Tully: Stressata e in difficoltà con una neonata, Marlo (Charlize Theron) accetta con riluttanza di affidarsi alla tata notturna Tully (Mackenzie Davis), che però si rivelerà più di un semplice aiuto.