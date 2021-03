Netflix: tutte le novità di aprile 2021

Ed eccoci arrivati al consueto appuntamento dedicato alle uscite cinematografiche di Netflix. Il mese di aprile è un mese delle grandi occasioni, dato il gran numero di produzioni originali che faranno la loro comparsa.

La nostra top 3 è all'insegna della varietà, con l'atipico drama-western Concrete Cowboy, in cui il protagonista interpretato da Idris Elba cerca di ricostruire il rapporto col figlio in un mondo che sta inesorabilmente cambiando, il thriller coreano Night in Paradise - violenza ed emozioni melò sono garantite - e il fantastico Love and Monsters, con un mondo invaso da creature mostruose e un ragazzo alla ricerca della sua amata.

Con il cinecomic a sfondo comico Thunder Force - star Melissa McCarthy e Octavia Spencer nei panni di due improbabili supereroine - quale ultimo titolo esclusivo che vi segnaliamo in apertura, da far notare l'arrivo di grandi classici o recenti cult come i tre primi film di Rambo, Essi vivono di John Carpenter, The Game - Nessuna regola di David Fincher e il divertente horror Krampus, per trenta giorni ricchi di proposte per tutti i gusti.



Concrete Cowboy - 2 aprile

Concrete Cowboy racconta la storia del quindicenne Cole, obbligato ad andare a vivere col padre Harp con cui non ha rapporti da anni. I due si trasferiranno nell'area settentrionale di Philadelphia, dove scopriranno la vibrante sottocultura urbana dei cowboy, diffusa da oltre un secolo e in grado di garantire sicurezza ai cittadini. Un modo di vivere che ancora lotta ostinato in una società dove povertà, violenza e gentrificazione sono ormai all'ordine del giorno.



Adattamento del romanzo Ghetto Cowboy di Greg Neri, il film ripercorre le vicende dell'associazione d'equitazione Fletcher Street Urban Riding Club e introduce i primi cavallerizzi di origine afroamericana. Presentato al Festival di Toronto e diretto dall'esordiente Ricky Staub, Concrete Cowboy utilizza il legame familiare per aprirsi a uno sguardo più ampio e di carattere sociale, con il cast capitanato da Idris Elba che garantisce grandi emozioni.



Night in paradise - 9 aprile

Tae-Gu è il rispettato membro di una gang criminale che decide di abbandonare la "mala vita" per prendersi cura della sorella e della nipote: la donna è infatti gravemente malata. Ma il passato non lo abbandona e viene preso di mira da una banda rivale, con le parenti che restano uccise nella violenta esplosione della loro vettura.

Tae-Gu è ora in cerca di vendetta contro coloro che ritiene responsabili e si reca a Jeju Island, dove incontra Jae-Yon, alla quale non resta molto tempo da vivere. I due provano una simpatia reciproca, ma la missione di Tae-Gu non può venir meno.



Presentato alle 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, sbarca direttamente su Netflix questo duro thriller coreano in cui la violenza fa da sfondo a una storia ricca di forti emozioni. Diretto da Park Hoon-jung, che già ci aveva entusiasmato con la lotta epica tra uomo e natura di The Tiger (2015), Night in Paradise è un gangster movie che guarda ai modelli del cinema nazionale e che difficilmente deluderà le attese degli appassionati.



Love and monsters - 14 aprile

Il film racconta il viaggio di Joel, un ragazzo che vive in un mondo post-apocalittico dominato da creature mostruose, che hanno invaso il nostro pianeta dopo un traumatico evento globale - causato al solito dalla stupidità umana - conosciuto come Monsterapocalypse.

L'obiettivo del protagonista, costretto come il resto dell'umanità a spostarsi di bunker in bunker (gli unici luoghi sicuri) è quello di riabbracciare la fidanzata Aimee e ad accompagnarlo nella sua disperata missione troverà il fondamentale aiuto di un compagno più esperto e di una bambina assai agguerrita.



Candidato ai prossimi Premi Oscar per i migliori effetti speciali, Love and Monsters è il titolo ideale per chi è in cerca di un'avventura fantastica con mostri giganti da fronteggiare a ogni angolo. Apprezzato anche dalla critica, il film di Michael Matthews unisce toni leggeri, un efficace spettacolo di genere e quel pizzico di romanticismo che non guasta, per un divertimento delle grandi occasioni pur a dispetto di un budget contenuto.



Panoramica uscite

1 APRILE

The Game - Nessuna regola: Michael Douglas è protagonista di questo action-thriller di David Fincher in cui niente e nessuno è mai ciò che sembra.

47 Ronin: Keanu Reeves è ora protagonista di un cappa e spada fantasy di ispirazione nipponica

Tre identici sconosciuti: Documentario su tre fratelli separati alla nascita che si ritrovano casualmente molti anni dopo.

Beethoven: Il primo episodio della popolare saga con protagonista il simpatico e ingombrante esemplare di San Bernardo.

Krampus: La famiglia del piccolo Max è presa di mira da un demone natalizio in questa gustosa horror comedy in stile anni '80.

Chinese Zodiac: Jackie Chan dietro e davanti la macchina da presa in un esplosivo mix di azione e commedia.

Tersanjung the Movie: Cresciuta in una famiglia turbolenta, Yura si ritrova al centro di un triangolo amoroso con due amici intimi e ad affrontare una crisi personale e finanziaria.

The truth about Charlie: Remake di un grande classico del cinema hollywoodiano quale Sciarada (1963), diretto da Jonathan Demme e con protagonisti Mark Wahlberg e Thandie Newton.

Rambo: First Blood - Rambo 2 - La vendetta - Rambo III: I primi tre capitoli sul leggendario reduce del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone.

Brian Banks: Dramma sportivo di ispirazione biografica su un giocatore di football afroamericano, ingiustamente accusato di un crimine.

Moglie a sorpresa: Commedia romantica anni '90 diretta da Frank Oz, con protagonisti Steve Martin e Goldie Hawn.

The life of David Gale: Thriller drammatico sul tema della pena di morte, diretto da Alan Parker e con protagonisti Kevin Spacey e Kate Winslet.

Essi vivono: Il cult firmato nel 1988 dal maestro John Carpenter: un arguto action b-movie che guarda alla sci-fi classica, con un approccio da satira sociale delle grandi occasioni.

The American: George Clooney in fuga tra le montagne dell'Abruzzo nel film di Anton Corbijn.

Correre per ricominciare: Dramma agonistico a sfondo religioso, diretto e interpretato da Alex Kendrick.



2 APRILE

Hasta el cielo: Ángel, meccanico della periferia di Madrid, si invaghisce di Estrella e finisce per ritrovarsi nel mondo delle rapine, diventando il bersaglio di un detective testardo.

Madame Claude: Nella Parigi degli anni '60 l'influenza di Madame Claude si estende oltre il mondo della prostituzione, fino a quando una giovane donna ricca minaccia di cambiare tutto.

Just say yes: La vita dell'incorreggibile romantica Lotte è sconvolta quando i suoi progetti per le nozze perfette vanno a rotoli, proprio mentre l'egocentrica sorella si fidanza.



3 APRILE

Appena un minuto: Commedia italiana diretta da Francesco Mandelli con un variegato cast di comici e vip nostrani.



4 APRILE

Il diario del pescatore: Film drammatico che arriva dal Camerun, su una ragazza che sogna di diventare pescatrice in una società patriarcale.



5 APRILE

Prendimi!: Commedia americana diretta da Jeff Tomsic, basata su una storia vera, con protagonisti Jeremy Renner e Ed Helms.



8 APRILE

Tutte le mie notti: Film d'esordio di Manfredi Lucibello, un thriller drammatico con protagonisti Barbora Bobulova e Alessio Boni.



9 APRILE

Have you ever seen fireflies?: Gülseren, ribelle e irriverente enfant prodige, vive nella solitudine, nell'amore e nel lutto, contro la corrente dei disordini politici e del cambiamento sociale.



Thunder Force: Due amiche d'infanzia si trasformano in improbabili supereroine in lotta contro il crimine quando una di loro inventa una formula che dà superpoteri alla gente comune. Con Melissa McCarthy, Octavia Spencer e Jason Bateman.



12 APRILE

New Gods: Nezha Reborn: Il fattorino e appassionato di corse automobilistiche Nezha incontrerà vecchi nemici e dovrà riscoprire i suoi poteri per proteggere i suoi cari.



14 APRILE

The Soul: Durante le indagini sulla morte di un uomo d'affari, un procuratore e sua moglie scoprono segreti occulti e devono affrontare scelte di vita o di morte.



15 APRILE

Ride or die: Rei aiuta la donna che ama da tempo a fuggire dal marito violento. I sentimenti che provano l'una per l'altra si accendono durante la fuga.



16 APRILE

Arlo il giovane alligatore: L'allegro Arlo lascia la sua umida casa al Sud e va a New York alla ricerca del padre mai conosciuto, stringendo nuove amicizie durante il viaggio. Un'avventura musicale.

Ajeeb Daastaans: Quattro corti esplorano i modi sorprendenti in cui elementi scatenanti del tutto imprevisti portano a galla emozioni scomode pronte a esplodere nelle relazioni in crisi.

Into the beat - Il tuo cuore balla: Una giovane ballerina di danza classica scopre per caso l'hip hop e si trova di fronte a una scelta impossibile: seguire le orme dei genitori... o la sua nuova passione?



29 APRILE

L'apparenza delle cose: Dopo aver lasciato Manhattan per la provincia, una giovane donna scopre che il marito e la loro nuova casa custodiscono segreti inquietanti.