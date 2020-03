Netflix: le novità di aprile 2020, da Coffee & Kareem a Tyler Rake

L'aprile di Netflix garantisce fin da ora un gran numero di proposte, con molteplici arrivi nel catalogo della piattaforma che sono quanto mai necessari nel periodo complicato che stiamo vivendo. Sono ben nove le produzioni originali a oggi annunciate che sbarcheranno il prossimo mese, ma la lista complessiva di titoli spazia da grandi classici del cinema (le saghe di Matrix e Arma letale) a capolavori del cinema d'animazione - prevista un'altra sfornata di film dello studio Ghibli - il tutto all'insegna di una varietà di toni, generi e atmosfere che si rivolge a un'eterogenea platea di pubblico. Scopriamo insieme cosa ci attende nei trenta giorni a venire!



Coffee & Kareem - 3 aprile

Il dodicenne Kareem Manning ingaggia un criminale affinché spaventi il nuovo fidanzato della madre, l'ufficiale di polizia James Coffee, ma cambia idea e unisce le forze con l'agente al fine di sventare un complotto criminale ordito da un crudele boss della droga di Detroit.



Ed Helms, star della saga di Una notte da leoni, e il giovane Terrence Little Gardenhigh sono i protagonisti di questa action-comedy sopra le righe che promette divertimento e adrenalina in egual misura. Dietro la macchina da presa troviamo Michael Dowse, già regista dell'irriverente Stuber - Autista d'assalto (2019).



Sergio - 17 aprile

Film biografico incentrato sulla figura del diplomatico brasiliano Sérgio Vieira de Mello, rimasto ucciso nel 2003 in un attentato a Baghdad, dove si trovava in servizio come rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l'Iraq.



Presentato al Sundance Film Festival, sbarca direttamente nel catalogo di Netflix questo intenso biopic diretto da Greg Barker, che aveva già raccontato la storia del politico in un suo precedente, omonimo, documentario del 2009. A interpretare il protagonista è Wagner Moura, mentre in un altro dei ruoli principali vi è la bellissima Ana de Armas.



Tyler Rake - 24 aprile

Tyler Rake è un mercenario del mercato nero che non ha nulla da perdere. Il soldato viene ingaggiato da un signore del crimine affinché porti in salvo il figlio rapito. Ma nel pericoloso mondo degli spacciatori di armi e del traffico di droga, la missione si rivelerà più complicata del previsto mettendo a rischio sia la vita di Tyler che quella del ragazzino.



Dopo il MCU Chris Hemsworth e Joe Russo tornano a collaborare, il primo davanti la macchina da presa e il secondo in fase di sceneggiatura, in questo action-movie che promette spettacolo ed emozioni. Nel cast anche il David Harbour di Stranger Things, mentre in cabina di regia troviamo l'esordiente, ex-stuntman, Sam Hargrave.



Panoramica uscite

1 APRILE

Sherlock Holmes - Gioco di ombre: Robert Downey Jr. e Jude Law di nuovo nei panni di Sherlock Holmes e del dottor Watson.

Matrix - Matrix Reloaded - Matrix Revolutions: La storica trilogia sci-fi con protagonista Keanu Reeves.

Arma letale 1-4: La leggendaria saga action/poliziesca con Mel Gibson e Danny Glover.

Era mio padre: Solido crime-movie a sfondo drammatico diretto da Sam Mendes con Tom Hanks e Paul Newman.

Studio Ghibli: Arrivano altri film dello studio Ghibli, ossia Pom Poko, I sospiri del mio cuore, Il castello errante di Howl, Ponyo sulla scogliera, La collina dei papaveri, Si alza il vento e Quando c'era Marnie.

Taxi Driver: Il capolavoro di Martin Scorsese con protagonista Robert De Niro.

The Aviator : Leonardo DiCaprio e Howard Hughes nel biopic di Martin Scorsese.

Braveheart - Cuore impavido: Un classico del cinema epico diretto e interpretato da Mel Gibson.

La fine del mondo: L'ultimo capitolo della Trilogia del cornetto di Edgar Wright.

Johnny English - Johnny English - La rinascita: Gli spy-movie parodici con protagonista Rowan Atkinson.

Deep Impact : Sci-fi drammatico a sfondo apocalittico, con Morgan Freeman.

Hook - Capitan Uncino : L'iconica rivisitazione di Peter Pan a opera di Steven Spielberg, con un magnifico Robin Williams.

American Pie presenta: Nudi alla meta: Quinto episodio della saga demenziale.

Mud: Un grandioso Matthew McConaughey nel terzo film di Jeff Nichols.

Zoolander 2: Ben Stiller & Owen Wilson vestono nuovamente i 'fashionissimi' panni dei supermodelli Derek e Hansel.

I Muppet alla conquista di Broadway: Gli iconici Muppet nell'avventura musicale diretta da Frank Oz.

Morto Stalin, se ne fa un altro: Irriverente e satirica black comedy di Armando Iannucci.

Senza esclusione di colpi: Action-movie cult con Jean-Claude Van Damme.

Cani sciolti: Mark Wahlberg e Denzel Washington in un pazzo buddy action movie

Warm Bodies: Love-story a tema zombie.

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre: Indimenticabile commedia con Robin Williams.

40 giorni & 40 notti: Commedia con Josh Hartnett.

Dove eravamo rimasti: Sotto la regia del premio Oscar Jonathan Demme, la pluripremiata Meryl Streep si trasforma in una mamma tutta rock in via di redenzione.

Resident Evil: Vendetta: Leon, Chris e Rebecca si trovano ad affrontare il vendicativo Glenn Arias, intenzionato a diffondere il virus Trigger su larga scala.

Killer Klowns from Outer Space: Comedy horror di fine anni '80.

Vi presento Christopher Robin: Dietro l'orsetto più goloso del mondo si nasconde una tenera e complicata storia fra un padre e un figlio.

Promised Land: Gus Van Sant e Matt Damon contro le spietate multinazionali.

Il grande match : Robert De Niro e Sylvester Stallone in questo film agonistico della terza età.

Tutti vogliono qualcosa: Richard Linklater si conferma maestro del tempo, confezionando un autentico viaggio fatto di attimi semplici che uno dopo l'altro parlano al passato e al presente.

The Boss: Commedia con Melissa McCarthy e Kirsten Bell.

Harlem Nights: Commedia diretta e interpretata da Eddie Murphy, al suo esordio come regista.

Whiskey Tango Foxtrot: Una commedia atipica, con protagonista una Tina Fey sradicata dalla metropoli newyorkese e catapultata in Afghanistan come reporter di guerra.



4 APRILE

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen: Il franchise con Gerard Butler torna con un terzo capitolo davvero molto stanco, poco spettacolare e in parte concettualmente riciclato.



5 APRILE

Il sacrificio del cervo sacro: Un cardiochirurgo si trova costretto a una dolorosa scelta in seguito all'incontro con il figlio adolescente di un suo paziente, morto dopo l'operazione.



10 APRILE

Tigertail: Un uomo riflette sull'amore perduto della sua giovinezza e il suo viaggio da Taiwan agli Stati Uniti per incontrare la figlia mai conosciuta.

Sognando il ring: Dopo aver scoperto una maschera magica, un undicenne partecipa a una competizione per diventare la prossima superstar della WWE.



12 APRILE

L'inganno: Sofia Coppola indossa i suoi abiti migliori e confeziona il suo film più maturo ed elegante, dissezionando la mente umana e i suoi istinti.

Atomica bionda: Charlize Theron è un'agente dell'MI6 alquanto particolare, esplosiva quanto anarchica, motivo per cui potrebbe finire nei guai...



17 APRILE

La terra e il sangue: Dopo aver gestito per decenni una segheria nelle Ardenne assumendo ex galeotti e giovani delinquenti, Said riceve un visitatore sgradito: un cartello.

Inciso nelle ossa: Un anno dopo aver risolto una serie di omicidi, la detective Amaia deve indagare su un nuovo mistero collegato ai precedenti nella valle di Baztán.

La febbre del cemento: Pronto a tutto pur di diventare ricco, un giovane tedesco accumula una gigantesca fortuna tramite truffe immobiliari.



22 APRILE

La famiglia Willoughby: In questo film d'animazione, quattro bambini abbandonati da genitori egoisti cercano di adeguare i loro valori d'altri tempi a quelli del mondo contemporaneo.