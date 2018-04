Netflix in trattative per l'acquisto di una catena cinematografica tutta sua?

La parola Netflix, già da qualche anno ormai, è diventata sinonimo di streaming. Al suo interno vi è un intero universo di contenuti di ogni tipo che spaziano dal cinema alle serie TV, passando anche per i documentari, gli anime e gli spettacoli. Parliamo di una piattaforma che ha cambiato radicalmente il mercato dell'intrattenimento, portando direttamente su Smart TV, smartphone o tablet migliaia di prodotti da guardare e scaricare in mobilità. Un business model che sta dando non pochi grattacapi all'industria della distribuzione su grande schermo, sempre più in difficoltà anche grazie alla prosperosa azienda di Reed Hastings - che battagliera come non mai ha iniziato a scritturare grandi registi e autori. I risultati di questa politica li abbiamo visti soprattutto lo scorso anno al Festival di Cannes, con il concorso ufficiale che ha accettato ben due produzioni della grande N, innescando non poche polemiche. Polemiche che per l'edizione 2018 dello stesso festival si sono moltiplicate all'ennesima potenza, poiché Netflix è stata ufficialmente esclusa dalla competizione.



Cinema o morte

Il motivo è presto detto, ne abbiamo già parlato più volte: al festival della Costa Azzurra non piace l'idea che un film in competizione poi non vada al cinema. Il regolamento interno dell'evento adesso è molto chiaro: possono competere per la Palma d'Oro soltanto opere che hanno successivamente una distribuzione fisica in Francia. Il Paese transalpino del resto ce la sta mettendo tutta per "ostacolare" lo streaming e preservare la sala, basti pensare che - per legge - un film che arriva sul grande schermo può arrivare online soltanto quattro mesi dopo l'uscita in sala. Una regola che sembra creata appositamente per intralciare le politiche di Netflix, che quest'anno non porterà neppure un singolo film sulla Croisette per protesta. Queste polemiche però hanno avuto una tale risonanza a livello mondiale che qualcosa, negli uffici della grande N, si è smosso. Secondo il Los Angeles Times, il colosso dello streaming starebbe pensando di portare effettivamente alcuni suoi prodotti selezionati su grande schermo, ma non pensate che una potenza simile si appoggi alla distribuzione classica. Netflix ha tentato direttamente di acquistare una catena di teatri, in particolare quelli marchiati Landmark di Mark Cuban.



Netflix piglia tutto

Stanca di raccogliere critiche e porte in faccia, sia da Cannes che dagli stessi Oscar, l'azienda potrebbe aver deciso di acquistare dei cinema per facilitare l'uscita di alcune sue produzioni, così da accontentare il ramo più ostico del settore. Una soluzione di assoluta facciata, che permetterebbe al colosso di far uscire le sue produzioni sia su grande schermo che online negli stessi giorni, beffando tutti alla grande. Nessuna grande catena infatti permetterebbe l'uscita simultanea di un film in programmazione anche online, soltanto con dei cinema propri si potrebbe aggirare il sistema e portare i contenuti in tutto il mondo via web in contemporanea. Come scritto dal Times, l'accordo con Mark Cuban per i Landmark Theaters sembra essere saltato, ma la strategia di Netflix sembra ormai chiara e una nuova trattativa potrebbe partire a breve. Parliamo però soltanto di supposizioni, interrogata da The Verge l'azienda ha declinato qualsiasi commento, tenendo ogni informazione privata. Che Netflix abbia trovato il bug definitivo all'interno del sistema?