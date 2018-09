Netflix: 5 novità da vedere, da World War Z a Pain & Gain - Muscoli e denaro

Brad Pitt deve vedersela con orde di zombie in World War Z, giunto negli ultimi giorni su Netflix. L'adattamento dell'omonimo best-seller di Max Brooks è senza dubbio il titolo più atteso dal grande pubblico fra quelli arrivati di recente sulla piattaforma, comunque ricca di proposte per tutti i gusti cinefili.

Troviamo infatti in questa consueta top 5 un action-movie quale Pain & Gain - Muscoli e denaro, firmato dal pirotecnico Michael Bay, la dissacrante commedia Idiocracy, il fantascientifico The Signal e l'intenso Un giorno come tanti, potente melodramma con protagonisti Kate Winslet e Josh Brolin.

Pain & Gain - Muscoli e denaro

Un personal trainer organizza insieme a due amici il rapimento di un facoltoso cliente della sua palestra con l'obiettivo di guadagnare senza troppi problemi un bel gruzzolo di soldi facili. Naturalmente le cose non andranno come previsto e avrà il via una serie di eventi sempre più esagerati e improbabili, pervasi da una sana dose di black humour e da una costante messa in mostra di fisici scolpiti, sia maschili che femminili, che reggono discretamente il gioco per le due ore e mezza di visione.

Tra un Transformers e l'altro Michael Bay firma nel 2013 un action atipico nel quale convivono istinti da black comedy e sortite noir, dando vita ad un'operazione divertente che trova carisma da vendere nelle performance dei due protagonisti Mark Wahlberg e Dwayne Johnson, senza dimenticare un cast secondario di lusso comprendenti interpreti di razza come Ed Harris e Peter Stormare.

World War Z

Una violenta e virale pandemia senza precedenti ha assunto dimensioni globali trasformando gran parte dell'umanità in zombie affamati di carne umana. Le autorità si trovano impreparate a gestire la situazione e l'agente speciale delle Nazioni Unite Gerry Lane deve abbandonare la sua amata famiglia, la moglie e le due figlie, per scortare un team di scienziati in una missione alla ricerca di una possibile cura, attraversando città invase da sciami di morti viventi. Ma col passare dei giorni e il diffondersi sempre più a tappeto della piaga, le speranze continuano a diminuire e servirà un vero e proprio miracolo per salvare la razza umana.

L'adattamento del romanzo cult World War Z. La guerra mondiale degli zombi, pubblicato da Max Brooks nel 2006, ha preso vita dopo diverse traversie produttive incontrando i favori del pubblico con incassi fenomenali (e un sequel è già in cantiere). Vuoi per il carisma di Brad Pitt, vuoi per gli ottimi effetti speciali e una messa in scena gargantuesca con migliaia di zombie a scorrazzare veloci e affamati in un modo devastato, il film diretto da Marc Forster si rivela un buon prodotto di genere in formato blockbuster.

Idiocracy

L'esercito dello zio Sam decide di sperimentare l'ibernazione umana per il periodo di un anno, affinché possa poi essere utilizzata per scopi bellici più o meno a lungo raggio. Vengono così scelti due soggetti dalle caratteristiche medie, il militare Joe Bauers e la prostituta Rita. Ma i livelli di segretezza del progetto sono tali che, dopo l'arresto dell'unica persona che ne era a conoscenza, questo viene dimenticato nel nulla. Passano così i secoli, e nel frattempo l'umanità diventa sempre più stupida, soggiogata dai mass media e da un capitalismo ormai dominante oltre ogni logica. Fino a quando nel 2505 un enorme valanga di rifiuti libera gli ibernati dalle loro celle. Dopo un iniziale spaesamento i due dovranno adattarsi a una società degenerata, dove loro, dal quoziente intellettivo appena normale nella loro epoca d'appartenenza, diventeranno le menti più intelligenti del pianeta.

Tra commedia e satira sociale, una visione spassosa che unisce ad un puro divertimento di genere efficaci spunti di riflessione sulla deriva del mondo contemporaneo. Buoni effetti speciali, un cast simpatico capitanato da Luke Wilson e Maya Rudolph e una miriade di gag più o meno citazioniste intrattengono con gusto per tutta l'ora e mezza di visione.

The Signal

Jonah, Nic e Haley sono tre studenti del MIT in viaggio verso la California, dove la ragazza andrà a studiare per un anno: una scelta che ha messo in crisi la sua relazione sentimentale con Nic. Durante una notte trascorsa in hotel i ragazzi vengono contattati dall'hacker Nomad che scrive loro e-mail minacciose. Jonah e Nic riescono a rintracciarne la provenienza del segnale e insieme alla compagna ne vanno alla ricerca. Giunti sul posto però trovano soltanto una casa abbandonata e ben presto le cose prendono una piega imprevista: Haley infatti viene spinta in aria da una forza sconosciuta e in seguito gli altri due perdono conoscenza.

Nic si risveglia in una struttura sotterranea, incapace di muoversi, e viene interrogato dal dottor Damon, che gli comunica che lui e i suoi amici sono entrati in contatto con un'entità aliena che potrebbe averli contagiati. Ma qualcuno sta nascondendo loro la verità... Sci-fi di produzione indipendente che brilla per l'immediatezza registica, le efficaci sortite action (condite da più che buoni effetti speciali) e la solidità del giovane cast, tutti elementi che riescono a nascondere alcune lacune in fase di sceneggiatura che, dopo un inizio accattivante, non trova sempre il giusto feeling narrativo.

Un giorno come tanti

Il tredicenne Henry, dopo il divorzio dei genitori, vive con la madre Adele, da tempo sofferente di una grave forma di agorafobia. Durante la visita mensile al supermercato locale il ragazzino si imbatte in un uomo ferito che, con la forza, li costringe a condurlo a casa loro. Frank, questo il nome del criminale, è evaso da un letto d'ospedale mentre era in custodia della polizia, e deve scontare ancora una condanna per un omicidio che ebbe luogo molti anni prima. L'improbabile convivenza si protrae più a lungo del previsto e tra ostaggi e sequestratore comincia a crearsi un sincero rapporto d'affetto, che li porta ad essere come una vera e propria famiglia. Ma le forze dell'ordine sono sempre sulle tracce dell'uomo.

La malinconia è l'elemento dominante in questo dolente adattamento del romanzo di Joyce Maynard. Il regista Jason Reitman si ispira ai melodrammi classici nella creazione delle atmosfere di sottofondo, ed esaspera in maniera vibrante il torbido gioco relazionale tra i personaggi, in un vortice emozionale che, grazie alle intense interpretazioni del cast (Josh Brolin, Kate Winslet e il piccolo Gattlin Griffith), riesce a rendere meno pesanti alcune lungaggini narrative.