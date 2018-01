Netflix: 5 novità da vedere, da Sicario a L'alba dei morti viventi

Nuovo appuntamento settimanale con le uscite filmiche appena arrivate su Netflix. In quest'occasione tratteremo di titoli, arrivati per la prima volta o ritornanti, relativamente recenti quali il remake di Point Break, il prison-movie Escape Plan - Fuga dall'inferno con protagonisti Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, del tesissimo thriller di Denis Villeneuve Sicario, di un cult drammatico/romantico (adorato da pubblico e critica) quale La vita di Adele e della versione de L'alba dei morti viventi diretta nel 2004 da Zack Snyder. Una varietà di proposte che speriamo soddisfi tutti i gusti.

Escape Plan - Fuga dall'inferno

Ray Breslin è un vero e proprio maestro nel mettere alla prova i dispositivi di sicurezza delle strutture carcerarie, e durante la sua carriera è riuscito a fuggire da diversi penitenziari nei quali si era fatto rinchiudere sotto copertura. Il suo ultimo lavoro consiste nel collaudare un rivoluzionario carcere soprannominato "la tomba". L'uomo però viene tradito e per riuscire a evadere dovrà allearsi con il detenuto Rottmayer. Stallone e Schwarzenegger dopo la saga de I Mercenari tornano insieme davanti alla macchina da presa: Escape Plan - Fuga dall'inferno, oltre a vantare la collaborazione tra le due star del cinema action, si propone come prison-movie dall'impianto classico che si concentra sull'organizzazione del piano messo insieme dall'iconica coppia per fuggire dal carcere. Una sceneggiatura ordinaria e una manciata di colpi di scena per un titolo nobilitato dal magnetismo dei due erculei interpreti.

La vita di Adele

Adele è una diciassettenne come tante che un giorno vede cambiare la propria vita. Prima l'incontro con il misterioso Thomas e in seguito quello con la bella Emma, spigliata ragazza dalla chioma blu, la convincono a indagare sul significato dell'amore. E l'attrazione provata per Emma diventa sempre più forte, spingendo Adele a comprendere di più sulla propria sessualità. Libero adattamento del fumetto francese La Blue est une couleur chaude, il film di Abdellatif Kechiche è un vero e proprio inno alla forza irrefrenabile dei sentimenti, qui in una declinazione omosessuale, che trova dolce e grintosa forza nelle interpretazioni delle protagoniste Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos, al centro di sequenze erotiche di innato lirismo.

Point Break

Johnny Utah, noto youtuber che si cimenta in sport estremi, decide di arruolarsi nell'FBI e riceve l'incarico di infiltrarsi sotto copertura nella banda di Bodhi, potenzialmente ritenuta responsabile di alcune spettacolari rapine. Una missione sempre più pericolosa in cui Utah si troverà ad affrontare sfide oltre le leggi della fisica. Remake del cult di Kathryn Bigelow che punta tutto sulla spettacolarizzazione degli sport estremi, perdendo di vista il cuore del racconto che aveva fatto le fortune dell'originale. Se l'intrattenimento facile non manca di certo, è lo spirito dell'operazione che manca del cuore necessario per portare a una reale empatia verso i protagonisti.

Sicario

Kate, giovane agente dell'FBI, si aggiunge a una squadra della CIA che ha la missione di indagare sul macabro ritrovamento di decine di cadaveri avvenuto durante un'operazione atta a contrastare il narcotraffico avente luogo tra Messico e Stati Uniti. Da quel momento per la ragazza le convinzioni cominceranno a vacillare, trovandosi in un mondo dove la differenza tra buoni e cattivi diventa sempre più labile. Denis Villeneuve opera un intelligente gioco delle parti, soprattutto grazie alle convincenti performance dei tre protagonisti (Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin) e alle rispettive caratterizzazioni dei personaggi, ponendo un bel ritratto di chiaroscuri messo in scena con un'estetica raffinata e funzionale al genere.

L'alba dei morti viventi

Gli Stati Uniti sono vittima di una contagiosa epidemia che nel giro di poche ore trasforma gran parte della popolazione in orde di affamati cannibali, insensibili al dolore e privi di intelligenza, ma dotati di una gran forza fisica. Ana, giovane infermiera, dopo essere sfuggita al morbo che ha invece mutato i suoi familiari, si unisce a un gruppo di sopravvissuti alla ricerca di un luogo sicuro dove attendere l'arrivo di possibili soccorsi. Imparagonabile al classico Zombi (1978) di George A. Romero, questo remake firmato da Zack Snyder è comunque un solido zombie-movie di concezione moderna, con tanto di morti viventi campioni di corsa e inquietanti parti orrorifici. Un ritmo piacevolmente forsennato e una sprezzante violenza, ricca di citazionismo, rendono quantomai godibili i cento minuti di visione.