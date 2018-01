Netflix: 5 novità da vedere, da Les Misérables a 500 giorni insieme

Sempre tempo di nuovi arrivi su Netflix, anche se i titoli più recenti continuano a latitare sulla piattaforma on demand. Ecco così l'occasione per recuperare o rivedere alcuni classici o qualche film pur non freschissimo ma di un paio di stagioni or sono. In questa solita cinquina settimanale parliamo così di The Abyss, sci-fi mai troppo citato di James Cameron, del divertente La maschera di Zorro, del cult romantico 500 giorni insieme, dello spettacolare musical Les Misérables e dell'action b/movie, con protagonisti tre star del genere quali Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren e Scott Adkins, Universal Soldier: Il giorno del giudizio.

Les Misérables

Jean Valjien, condannato ai lavori forzati per aver rubato un pezzo di pane, torna alla libertà dopo anni di prigionia e prova a cominciare una nuova vita creandosi una falsa identità, ma sulle sue tracce vi è sempre il crudele poliziotto Javert convinto che la redenzione sia impossibile. Jean, che ora si fa chiamare Mounsiuer Madeleine, riesce a ripartire da zero ottenendo denaro e rispetto e salva la piccola Cosette, figlia di una giovane operaia che vive in condizioni di estrema povertà. Ma col passare degli anni, in un Paese scosso dai moti rivoluzionari, il passato torna comunque a perseguitare l'uomo. Dal capolavoro letterario di Victor Hugo, Tom Hooper consegna al pubblico uno dei musical più ispirati del nuovo millennio, visivamente sontuoso e accompagnato da una colonna sonora ispiratissima, trovando adeguata partecipazione nel cast all-star, con una lotta all'ultimo sangue tra Russell Crowe e Hugh Jackman e la bellezza di Anne Hathaway a incorniciare una storia che si ammanta di epica e tragedia col passare dei minuti.

The Abyss

Quando un sottomarino americano viene dato per disperso nel Mar dei Caraibi, il governo decide di mandare una squadra speciale per indagare, imponendo l'aiuto di un team di esperti sommozzatori appartenenti ad una compagnia petrolifera al lavoro in quella zona. Ma quello che si nasconde nelle profondità non ha nulla a che vedere con la guerra fredda o qualsiasi atto di guerra... Dopo il successo del primo Terminator (1984) e di Aliens - Scontro finale (1986), James Cameron sforna una delle sue opere più personali e ambiziose. Un film di fantascienza "subacquea" che riesce a coniugare nel migliore dei modi i modus operandi dei due generi, con una carica visionaria e immaginativa ai massimi livelli, pregna di un mai invasivo messaggio pacifista. Girato quasi interamente "in acqua", con un notevole dispendio di uomini e mezzi, The Abyss può inoltre contare su un solido cast, con un ottimo feeling tra il sempre affidabile Ed Harris e la bella Mary Elizabeth Mastrantonio.

500 giorni insieme

Tom è impiegato in in una ditta di cartoline d'auguri, e ha una classica vita da single. Tutto cambia quando conosce la coetanea Summer, assunta come nuova segretaria del suo capo, per la quale scatta un vero e proprio colpo di fulmine: i due cominciano a frequentarsi e iniziano una vera e propria relazione. Ma le differenze di pensiero tra i due sono troppe, con lui eterno sognatore nell'amore e lei più portata a rapporti passeggeri. Cult romantico senza se e senza ma, un film capace di emozionare, divertire e commuovere con una leggerezza sorprendente, vuoi per gli istinti musical che avvolgono le fasi cruciali di questa amabile love-story (in cui chiunque potrà identificarsi), vuoi per l'incredibile alchimia che lega i due protagonisti Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel, ideali alfieri di tutte le sfumature dell'amore classico e moderno.

La maschera di Zorro

1822, California. Il nobile Diego de la Vega combatte, nascosto sotto la maschera di Zorro, le ingiustizie compiute dal crudele governatore Rafael Montero. Ma l'identità del giustiziere viene scoperta portando Montero ad ucciderne la moglie e rapire la figlia ancora in fasce, condannando l'uomo all'ergastolo. Vent'anni dopo, saputo del ritorno del suo aguzzino in patria, un De la Vega ormai vecchio e stanco riesce ad evadere e per completare la sua vendetta decide di prendere sotto la sua ala il bandito Alejandro, affidando a lui il compito di diventare il nuovo Zorro. Avventura e ironia in un raffinato equilibrio miscelante cinema classico e moderno in un cappa e spada spumeggiante al punto giusto per il grande pubblico. Una sceneggiatura curata ad hoc, l'azzeccata scelta degli attori (Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones e sir Anthony Hopkins) e un senso di spettacolo leggero e genuino rendono le due ore di visione avvincenti e mai banali.

Universal Soldier: il giorno del giudizio

John si risveglia in ospedale dopo nove mesi di coma. Gli unici suoi ricordi prima del ricovero riguardano l'omicidio della moglie e della figlia da parte di Luc Deveraux, un universal soldier nei cui confronti John si promette ora di ottenere vendetta. L'uomo scopre che Deveraux si è nascosto con un gruppo di seguaci in un bunker sotterraneo, in cui con l'aiuto del fidato compagno d'armi Scott, sta organizzando un vero e proprio esercito con lo scopo di attaccare il governo, reo di avere usato lui e altri soldati per orribili massacri tramite il lavaggio del cervello. Scott Adkins è l'assoluto protagonista, lasciando ai ritornanti Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren il ruolo di guest star di lusso (per il genere) di questo ennesimo film della saga di Universal Soldier. Una storia di vendetta messa in scena con una solida e brutale violenza e un una buona gestione delle scene d'azione, ottimamente coreografate. Un quarto capitolo nettamente superiore ai due predecessori, onesto b-movie dedicato al pubblico di riferimento.