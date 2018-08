Netflix: 5 novità da vedere, da Il Signore degli Anelli a Il Grinta

L'epica narrata da Tolkien arriva su Netflix con il primo, leggendario capitolo della trilogia diretta da Peter Jackson. Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello è sicuramente il titolo di maggior peso arrivato negli ultimi giorni sulla piattaforma on demand.

Giorni che hanno comunque garantito l'uscita di altri film notevoli quali il remake de Il Grinta, firmato dai fratelli Coen e con protagonisti Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld e Josh Brolin, e un altro cult diretto sempre dalla magistrale coppia di parenti/registi quale Non è un paese per vecchi, con un supercast formato ancora da Brolin, Tommy Lee Jones e uno "psicopatico" Javier Bardem.

A completare la consueta cinquina settimanale troviamo due produzioni originali dirette a diversi tipi di pubblico, come la commedia nera di provenienza spagnola Il movente e la commedia sentimentale per adolescenti Tutte le volte che ho scritto ti amo.



Il Grinta

La 14enne Mattie Ross, una ragazzina molto più matura della sua età anagrafica, è determinata a vendicare la morte del padre, ucciso dal balordo Tom Chaney. Dopo aver lasciato a casa il fratellino piccolo e la madre dilaniata dal dolore, la ragazzina si mette in viaggio e decide di assoldare il rude e alcolizzato sceriffo "monocolo" Reuben J. 'Rooster' Cogburn.

Sulle tracce dell'assassino vi è anche il texas ranger Lebouf e la stessa Mattie è intenzionata a partecipare in prima persona alla "caccia all'uomo". Nonostante la riluttanza dei due uomini, l'insolito trio parte alla ricerca di Chaney.

Discostandosi dal film originale da cui è tratto, che vedeva protagonista uno straordinario John Wayne, i fratelli Coen adattano nuovamente per il grande schermo il popolare romanzo di Charles Portis, una storia polverosa sul fascino di un west amaro dove non sempre la giustizia trionfa.

Un cavaliere indomito, immerso nell'alcool e nell'autocommiserazione, magistralmente interpretato da Jeff Bridges, che ritrova la voglia di vivere grazie a una ragazzina coraggiosa. Un epico e malinconico viaggio che riporta il cinema western alla proprie radici.



Non è un paese per vecchi

Texas, fine anni '70. In seguito a una sparatoria tra narcotrafficanti avvenuta nel deserto, Llewelyn Moss, cacciatore e reduce del Vietnam, trova sul luogo della strage una valigetta con due milioni di dollari. Sulle sue tracce si metterà Chigurh, uno spietato serial killer a conoscenza del contenuto della borsa.

Un uomo folle, che non esita a uccidere per puro divertimento, che lascerà durante il suo inseguimento una lunga scia di sangue. Nel frattempo anche lo sceriffo locale Bell e un agente delle forze speciali, pagato dai capi della droga per recuperare i soldi, si uniscono alla caccia.

Uno sceriffo di mezz'età, una preziosissima valigetta, un uomo in fuga e uno spietato assassino: adattando l'omonimo libro di Cormac McCarthy, tra i più grandi narratori di un'America crepuscolare e di frontiera, i fratelli Coen fotografano perfettamente luoghi e umanità della provincia statunitense.

Con tre attori calati a pennello nella parte, Josh Brolin, Javier Bardem e Tommy Lee Jones, ha il via una storia incalzante che, tra azione e dramma, tiene incollati allo schermo per due ore di grande cinema.



Il movente

Alvaro, impiegato in un ufficio notarile, viene costantemente sfruttato con turni massacranti. In più l'uomo è geloso del successo della moglie, la quale ha da poco dato alle stampe un romanzo rosa diventato immediatamente un best-seller.

Quando la donna viene beccata in macchina con l'amante, la relazione va a rotoli e Alvaro, su consiglio del capo, decide di prendersi un periodo di vacanza. Trasferitosi in un appartamento in affitto, sceglie di coltivare la propria grande passione, quella per la scrittura, dando vita a un romanzo basato su quanto sta accadendo all'interno del nuovo condominio, un gioco pericoloso nel quale si troverà a gestire in prima persona la vita della gente.

Un'amara commedia nera che guarda al cinema di Polanski e de la Iglesia, che spinge a riflettere tramite un efficace mix di black humor e toni drammatici, con istinti thriller a speziare ulteriormente l'irrefrenabile fame del protagonista, cacciatore di storie da raccontare che diventa spietato manipolatore delle vite altrui.



Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello

Nel 2001 il cinema d'ispirazione fantastica è cambiato per sempre, per via dell'uscita nelle sale di tutto il mondo del primo capitolo della trilogia firmata da Peter Jackson e tratta dal leggendario romanzo pubblicato negli anni '50 da J.R.R. Tolkien, vera e propria Bibbia per milioni e milioni di lettori.

Il regista neozelandese riesce in un'impresa mastodontica, dando alla luce forse il film migliore dell'intera saga, senza dubbio il più equilibrato e ricco di scene madri, alcune diventate un vero e proprio tormento di GIF e meme (su tutte l'iconica sequenza del "tu non puoi passare!").

I nove personaggi della compagnia del titolo, i gustosissimi villain e tutte le figure principali e secondarie (su tutte il Gollum che ha rivoluzionato il mondo degli effetti speciali grazie anche alla mimetica interpretazione di Andy Serkis) trascinano incessantemente per tre ore (quasi quattro nella versione extended) in un immaginario fantasy sempre pronto a meravigliare il pubblico, tra spettacolari battaglie, scenari da sogno e un'emotività che lascia letteralmente senza fiato, tra gesta di coraggio ed estremo sacrificio, in un impianto da puro kolossal in costume.



Tutte le volte che ho scritto ti amo

Lara Jean Covey è una sedicenne di sangue misto: il padre è americano, mentre la madre, morta da tempo, era di origini coreane. La ragazza non ha mai avuto un fidanzato e quando la sorella maggiore Margot sta per partire per la Scozia, dove si è iscritta a un prestigioso college, l'addio coincide con la rottura con lo storico fidanzato Josh, il miglior amico di Lara Jean di cui questa era sempre stata segretamente innamorata.

Kitty, la terzogenita di famiglia, per tentare di svegliare dal torpore la consanguinea decide di inviare delle vecchie lettere che la ragazza aveva scritto molti anni addietro ai rispettivi ragazzi di cui era innamorata, tra cui figura per l'appunto anche Josh.

Quando le missive arrivano a destinazione, l'adolescente si trova impreparata a gestire la complicata situazione...

Adattamento dell'omonimo romanzo di Jenny Han, primo di una trilogia che ha macinato grosse vendite nelle librerie d'Oltreoceano, è un titolo frizzante e originale nel quale il personaggio di Lara Jean si muove come una scheggia impazzita, in situazioni forse improbabili ma in grado di cambiare parzialmente il solito canovaccio romantico, per un film capace di incuriosire diverse platee di spettatori.