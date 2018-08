Netflix: 5 novità da vedere, da I Kill Giants a Star Trek

Un tempo forse sarebbe arrivato direttamente nelle sale, vista la produzione, il cast d'eccellenza e l'aura cult della fonte da cui è tratto, l'omonima graphic novel di Joe Kelly e Ken Niimura, ma con l'attuale realtà di mercato, I Kill Giants è approdato direttamente su Netflix per il pubblico italiano. Sicuramente il titolo di punta di questo nostro consueto appuntamento, dove andiamo a parlare anche del film d'animazione Robinson Crusoe, adattamento del romanzo classico di Daniel Defoe, del sequel Bridget Jones' Baby (nel quale Renée Zellweger veste per la terza volta i panni dell'iconico personaggio), del thriller con Ewan McGregor Il traditore tipo e di Star Trek, primo capitolo della saga reboot firmata da J.J. Abrams.

Star Trek

I giovani Kirk e Spock si trovano entrambi sull'Enterprise quando una flotta di Romulani attacca i pianeti della federazioni. Messe da parte le iniziali ostilità, dovranno alleare le loro forze per sconfiggere il nemico. Abrams reinventa la saga di Star Trek partendo dal passato, aprendo nuove possibilità narrative grazie al furbo ma efficace uso delle realtà parallele. L'esperimento funziona a dovere, e per gli affamati della fantascienza le sorprese non mancano di certo, mentre i puristi forse storceranno un po' il naso.

Effetti speciali ottimamente realizzati, un equipaggio nuovo di zecca, che ha soprattutto nel nuovo Spock interpretato da Zachary Quinto la sua punta di diamante, e cameo storici come quello di Leonard Nimoy non fanno che inaugurare nel migliore dei modi questo nuovo, vero e proprio, inizio di una delle saghe fondamentali del genere.

Il traditore tipo

Marrakech. Una coppia inglese, Perry e Gail, stringe amicizia con un carismatico uomo d'affari russo di nome Dima, che si rivela ben presto essere un boss del riciclaggio di denaro sporco affiliato alla mafia russa. Perry e Gail accettano di aiutarlo a fornire informazioni confidenziali ai servizi segreti britannici, ritrovandosi così coinvolti nel mondo dello spionaggio politico internazionale. Tra Parigi e Berna, le Alpi francesi e i bassifondi di Londra, i due vivranno un pericoloso viaggio che li porterà a stringere alleanza con il governo inglese tramite uno spietato agente segreto dell'MI6.

Scritto da Hossein Amini, l'adattamento del romanzo di John le Carré può vantare un cast delle grandi occasioni (Ewan McGregor, Stellan SkarsgArd, Damian Lewis e Naomie Harris) per offrire uno spettacolo spionistico che, nonostante qualche schematismo di troppo, è ben indirizzato al pubblico di appassionati.

Robinson Crusoe

Il pappagallo Venerdì vive tranquillamente su un'esotica isola insieme ai suoi amici animali, quando un giorno all'improvviso una nave naufraga davanti a loro. Impauriti questi scappano via; solo il piccolo volatile corre in aiuto dell'unico superstite, ed insieme a pochi coraggiosi, lo aiuterà a sopravvivere nell'impervio luogo.

La storia di Robinson Crusoe raccontata dal pappagallo Venerdì, che sull'isola è diventato il suo migliore amico, diventa un film d'animazione di produzione franco-belga che guarda esplicitamente alle ben più blasonate operazioni a tema d'Oltreoceano, con un sacco di animali realizzati in CG ad accompagnare il percorso di sopravvivenza del solitario protagonista umano. Per un'opera destinata ad un pubblico di bambini ma che potrebbe regalare qualche sorpresa anche a quello adulto.

Bridget Jones' Baby

Ritroviamo la simpatica Bridget Jones, che dopo aver perso qualche chilo, deve affrontare una situazione sentimentale estremamente vuota. Tra stravaganze lavorative, vecchi amori, nuovi flirt e un gran numero di incombenti guai, ecco un inaspettato pargolo in arrivo pronto a sparigliare nuovamente le carte. In che modo la donna riuscirà a uscire vittoriosa da una situazione cosi complessa? A più di dieci anni dall'ultimo film, Renée Zellweger veste ancora i panni dell'icona femminile nata dalle pagine di Helen Fielding, in un terzo capitolo frizzante e divertente come i predecessori e prevalentemente indirizzato al pubblico rosa. Tra il ritorno di storici personaggi ed entrate nuove di zecca, il divertimento per il target di riferimento è ben più che garantito.

I Kill Giants

La dodicenne Barbara Thompson è una ragazzina difficile: ghettizzata a scuola per via dei suoi bizzarri comportamenti e vittima di una difficile situazione familiare, si rifugia nei giochi di ruolo e in un mondo fantastico solo a lei accessibile. Barbara è convinta dell'esistenza dei giganti e ritiene che questi minaccino la città dove vive, ritenendo di essere la sola a poter salvare la popolazione da un imminente massacro. La coetanea Sophia, appena trasferitasi dall'Inghilterra, cerca di diventarle amica e Mrs. Mollé, la nuova psicologa scolastica, tenta di comprendere meglio le cause dei suoi problemi. Ma le paure di Barbara sono frutto solo dell'immaginazione o nascondono un pericolo reale?

Ancora una volta il fantasy viene usato per parlare di tematiche contemporanee crude e verosimili e quest'adattamento dell'omonima e apprezzata graphic novel decide di concentrarsi più sull'aspetto introspettivo che su sull'impatto spettacolare, limitato solo alla resa dei conti finale, in cui tutti i nodi vengono al pettine. Un'operazione intensa che, pur soffrendo di uno sbilanciamento troppo marcato, riesce ad emozionare con la giusta intensità anche grazie alle interpretazioni dell'ottimo cast capitanato da Imogen Poots e Zoe Saldana.