Netflix: 5 novità da vedere, da Doctor Strange a Inferno

Lo stregone di casa Marvel arriva finalmente su Netflix, protagonista del titolo di maggior peso giunto negli ultimi giorni nel catalogo della piattaforma on demand. Doctor Strange, opera visivamente spettacolare consigliabile anche a coloro che non vivono a pane e cinecomic, è il titolo principe della nostra consueta top 5 settimanale, nella quale sono presenti anche due produzioni originali.

Parliamo della commedia musicale The After Party, che segna l'esordio attoriale della neo-star hip-hop Kyle, e del romantico (di provenienza spagnola) Le leggi della termodinamica. Gli altri due titoli a completare la cinquina sono Inferno, il terzo adattamento dei romanzi di Dan Brown che vede nuovamente riuniti Tom Hanks e il regista Ron Howard, e del film d'animazione fantascientifico Fuga dal pianeta Terra, in cui un piccolo alieno si trova catapultato sul nostro pianeta.



Inferno

Robert Langdon si ritrova a seguire una scia di indizi legati a Dante. L'uomo si risveglia in un ospedale italiano con un'amnesia e unisce le forze con la dottoressa Sienna Brooks per recuperare i suoi ricordi.

Insieme, braccati da qualcuno che li vuole fermare a tutti i costi, attraversano l'intera Europa in una corsa contro il tempo per sventare un mortale complotto globale, sulle tracce degli indizi legati alla Divina Commedia disseminati ovunque nel mondo, che potrebbero rappresentare l'unica chiave per la salvezza.

Tom Hanks e Ron Howard ancora una volta insieme per il terzo adattamento dei romanzi di Dan Brown, questa volta incentrato sulle opere del sommo poeta toscano. Già come il capitolo precedente, Angeli e demoni (2009), l'operazione si rivela sfilacciata e incapace di regalare solide emozioni di genere, per una visione action/thriller senza infamia e senza lode da cui era sicuramente lecito aspettarsi di più.



Doctor Strange

Il talentuoso chirurgo Stephen Strange, a causa di un tragico incidente d'auto nel quale rimane gravemente ferito alle mani, deve mettere da parte il suo ego e imparare i segreti di un mondo nascosto fatto di misticismo e dimensioni parallele.

Per cercare una cura e poter tornare a esercitare la sua professione, si spingerà fino a Kamar-Taj, cittadina dell'estremo oriente dove risiede l'Antico, una donna dagli immensi poteri magici. Qui Strange imparerà a placare il proprio spirito, e come la realtà che sperimentiamo con i nostri sensi sia solo una delle molte che costituiscono il Multiverso.

Situato nel Sancta Sanctorum del Greenwich Village di New York City, Strange dovrà agire da intermediario tra il nostro mondo e ciò che si nasconde oltre, utilizzando una vasta gamma di abilità metafisiche e artefatti incantati per proteggere il mondo intero. Uno dei progetti più ispirati dell'Universo Marvel vede un attore di razza come Benedict Cumberbatch nei panni dell'iconico stregone, in un film che è un puro spettacolo visivo e offre anche notevoli spunti narrativi che si rifanno sia al mondo fumettistico che a una mitologia alchemica ben ancorata alla realtà.



The After Party

Owen è un giovane afroamericano che coltiva da sempre il sogno di sfondare nel mondo della musica hip-hop, e fin dai tempi delle elementari ha scelto il suo migliore amico, il bianco Jeff, proveniente da una facoltosa famiglia, quale manager.

In cerca di locali in cui esibirsi e di contratti da stipulare con prestigiose etichette, nella speranza di far colpo su celebri rapper della scena locale, i due bazzicano di posto in posto per tentare la scalata al successo. L'occasione giusta sembra arrivare quando Owen deve esibirsi di fronte a un noto cantante che, prima di salire sul palco, gli offre un tiro di marijuana.

Purtroppo per il ragazzo lo show non va nel migliore dei modi, con questi che finisce per vomitare addosso al suo idolo: l'infelice incidente viene ripreso dagli smartphone delle persone presenti in sala e diventa virale su YouTube, eclissando ipoteticamente ogni speranza di gloria... ma non tutto è ancora perduto.

L'esordio davanti alla macchina da presa della giovane neo-star dell'hip-hop Kyle è una commedia sgangherata che, gestendo una coppia da buddy-movie formata da un nero e un bianco, si trascina per situazioni viste e riviste, banali e volgari, fino al più che scontato e prevedibile lieto fine.



Fuga dal pianeta Terra

Il più famoso viaggiatore spaziale del Pianeta Baab, Scorch Supernova, è un eroe grazie anche all'aiuto del fratello cervellone Gary, il responsabile delle missioni del BASA. Quando il rigoroso capo del centro spaziale, Lena, intercetta una richiesta di soccorso dal Pianeta Oscuro, un mondo notoriamente pericoloso che si trova ai limiti dell'universo, Scorch non perde l'opportunità di tuffarsi in una missione di salvataggio senza precedenti.

Ma Gary cerca di convincere il consanguineo a evitare il pericoloso viaggio, ben sapendo che nessun esploratore intergalattico è mai tornato da questo mondo lontano (anche conosciuto come Terra). Dopo aver lavorato nel reparto artistico del fortunato franchise di Cattivissimo me, Cal Brunker esordisce dietro la macchina da presa con un film d'animazione moderno a sfondo fantascientifico, ma non trova adeguato supporto in una sceneggiatura spesso sfilacciata che, tra citazioni ai classici del filone, non trova mai un proprio equilibrio, rivolgendosi prettamente a un pubblico di under-15.



Le leggi della termodinamica

Manel, astrofisico, è fidanzato con la tranquilla Raquel, decide però di chiudere la storia da un giorno all'altro dopo aver incontrato la bella Elena, una famosa top model. Un incontro casuale dovuto a un incidente che ha coinvolto - oltre a loro - anche l'amico Pablo, instancabile latin-lover, ed Eva, avvocato penalista.

Mentre la love story tra questi ultimi due è più libera e libertina, Manel si innamora perdutamente di Elena, spesso impegnata all'estero per lavoro. Nei periodi di lontananza, e non solo, l'uomo cerca sempre di adattarsi alla dinamiche relazionali seguendo il metodo scientifico, ma scoprirà ben presto come l'amore segua altre regole.Commedia romantica originale nell'approccio ma solo parzialmente riuscita nell'effettiva messa in scena, questa produzione spagnola esclusiva Netflix alterna al narrato (sostenuto da un alternarsi tra presente e flashback) diverse interviste a scienziati che spiegano come i principi della termodinamica possano adattarsi alla vita reale, anche attraverso l'ausilio di trucchi grafici su schermo.