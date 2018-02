Netflix: 5 novità da vedere, da A Ciambra a Risorto

Rieccoci con la consueta rubrica settimanale dedicata agli ultimi film arrivati su Netflix. Tra le novità giunte nei giorni scorsi sulla piattaforma on demand segnaliamo in quest'occasione l'italiano A Ciambra, candidato (senza entrare nella cinquina finale) dal Nostro Paese alla prossima edizione degli Oscar, A bigger Splash (penultimo film di "quel" Luca Guadagnino che invece alla notte degli Academy Awards giocherà un ruolo di peso), lo storico/religioso Risorto, il revenge-movie Acts of Vengeance con Antonio Banderas e un classico della fantascienza anni '50 quale Ultimatum alla Terra.

A Ciambra

Pio Amato è un quattordicenne cresciuto nella comunità Rom di A Ciambra, in Calabria. Un ragazzino vivace, dedito alle droghe e all'alcool, che ha stretto rapporti con varie etnie della zona, dagli italiani agli africani. Grazie agli "insegnamenti" del fratello maggiore Cosimo impara l'arte del furto e quando il consanguineo e il padre vengono arrestati sarà suo compito procedere al mantenimento della famiglia. Un film scomodo quello diretto da Jonas Carpignano, che tramite uno sguardo documentaristico (molti dei personaggi interpretano loro stessi) rielabora in forma di lungometraggio il suo omonimo corto del 2014. Prodotta da Martin Scorsese, la pellicola si pone come lucido ritratto di una realtà spesso poco conosciuta, che offre diverti spunti di riflessione senza toni necessariamente assolutori.

A bigger splash

Marianne, affermata rockstar, sta trascorrendo un periodo di vacanza in quel di Pantelleria insieme al fidanzato Paul, un fotografo di diversi anni più giovane di lei. La loro quieta è incrinata dall'arrivo di Henry, ex della cantante, e della bella Penelope, la figlia ventenne dell'uomo. Questo strano incrocio darà il vita ad un burrascoso turbinio di relazioni e rotture che potrebbe cambiare per sempre il precedente status quo. Guarda a modelli alti, in primis La piscina (1969) di Jacques Deray, il quarto film di Luca Guadagnino (in questi giorni sulla bocca di tutti per l'acclamato Chiamami col tuo nome). Tra thriller e melodramma un film torbido e sensuale che punta forte sull'appeal dei protagonisti, su tutti Tilda Swinton e Ralph Fiennes.

Risorto

Gerusalemme. Clavius, tribuno dell'esercito romano, è incaricato delle indagini sulla figura di Yeshua (Gesù), affinché la venerazione per il novello Messia non metta a rischio il controllo di Roma nella zona. Dopo che l'uomo viene messo a morte per resuscitare apparentemente tre giorni dopo, Clavius da scettico comincia a manifestare dei dubbi su una figura destinata a cambiare per sempre il corso della storia. Atipica e originale la scelta del regista Kevin Reynolds di osservare la storia della resurrezione di Cristo attraverso la formula di un poliziesco "sandalone", con tanto di ricerca compulsiva di prove dal protagonista interpretato da Joseph Fiennes. Non tutto è riuscito ma nei cento minuti di visione non mancano momenti suggestivi di stampo avventuroso/mitologico.

Ultimatum alla Terra

Un disco volante atterra in quel di Washington. Dall'UFO sbarca a terra un alieno, simile in tutto e per tutti agli esseri umani, e un enorme robot. Il "visitatore" spaziale, recante con sé un importante messaggio per il nostro mondo, decide di trascorrere qualche giorno sul pianeta al fine di comprendere la popolazione terrestre. Ma il governo lo ritiene una minaccia. Classico tra i classici del cinema di fantascienza, con tanto di anonimo e recente remake, che utilizza il genere per analizzare lo stato socio-culturale del mondo, in un film già avanti di molti anni rispetto ai tempi della sua uscita (1951). Robert Wise mette in scena un'opera iconica, dove la paura del diverso e la critica alle guerre che infettano il globo vengono analizzate in maniera lucida e decisa, con tanto di momenti clou che hanno ispirato generazioni a venire (inclusa la leggendaria citazione ne L'armata delle tenebre del 1992).

Acts of Vengeance

Frank Valera, avvocato di successo, vede la propria vita andare in frantumi dopo che la moglie e la figlia vengono uccise in un potenziale tentativo di furto. Quando le indagini della polizia brancolano nel buio, l'uomo decide di indagare per conto proprio per scovare gli assassini, trovando un inaspettato aiuto in una bella infermiera. Revenge-movie old school con protagonista un tonico Antonio Banderas, Acts of Vengeance si destreggia con equilibrio tra toni più amari e sortite action per un film di genere che, pur non raccontando nulla di realmente nuovo, si rivela solido ed efficace quanto basta per intrattenere gli appassionati del filone.