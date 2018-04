Netflix: 5 novità, da Orbita 9 a Se mi lasci ti cancello

Grande spazio al cinema di genere nelle ultime settimane su Netflix, con l'arrivo di diversi titoli horror/thriller: dal remake zombiesco Day of the dead: Bloodline a Better Watch Out, appartenente al sottofilone babysitter, fino al più classico Non bussate a quella porta gli appassionati possono godere di una proposta eterogenea. Come di consueto spazio anche alle sempre più numerose produzioni originali e in questo appuntamento segnaliamo il fantascientifico Orbita 9, per concludere la cinquina con un cult del calibro di Se mi lasci ti cancello.

Non bussate a quella porta

Chloe da diversi anni non ha più rapporti con la madre Jess, rea di averla affidata a una struttura specializzata per curare la dipendenza dalle droghe. La genitrice vorrebbe ora riportare a casa la figlia ma questa finisce vittima di una maledizione legata a una vecchia casa abbandonata, un tempo ospitante una misteriosa vecchina ritenuta una strega: chi bussa alla porta della catapecchia comincia a essere perseguitato dallo spirito dell'anziana. Alla scomparsa del suo migliore amico in circostanze misteriose Chloe decide di chiedere aiuto alla madre. Il secondo lavoro di Caradog W. James, autore del notevole sci-fi The Machine (2013), è un horror classicheggiante influenzato sia dalle tipiche storie di fantasmi che dal filone orientale, messo in scena con una regia attenta e calibrata affidata a diversi jump-scare ma non altrettanto efficace in fase di sceneggiatura, con alcune forzature evidenti.

Orbita 9

Helena non ha mai conosciuto nessuno oltre ai suoi genitori, che l'hanno abbandonata da tre anni lasciandola in completo isolamento. La ragazza infatti è nata e cresciuta su una navicella spaziale diretta verso la colonia di Celeste, luogo considerato abitabile, e il padre e la madre si sono sacrificati al fine di conservarle la quantità di ossigeno necessario per giungere a destinazione. Un giorno sull'astronave attracca l'ingegnere Álex, al fine di ripristinare alcuni parametri vitali e controllare il sistema computerizzato che gestisce l'abitacolo, e il loro incontro darà il via a una serie di eventi imprevedibili. Orbita 9 prende spunto da tanta fantascienza recente del grande e del piccolo schermo, con un costante substrato umanista grondante dubbi etici che si rivela col fondamentale e precoce colpo di scena che cambia completamente le carte in tavola del racconto.

Better Watch Out

La giovane Ashley, prossima a trasferirsi in una nuova città, lavora come babysitter per la famiglia del dodicenne Luke. Il ragazzino è da sempre innamorato della bambinaia, la quale nel frattempo sta vivendo una turbolenta relazione sentimentale. L'ultima serata di lavoro, coincidente con una cena fuori dei genitori di Luke, si trasforma ben presto in una notte di terrore con inquietanti telefonate dal chiamante misterioso e una serie di rumori apparentemente provenienti dall'esterno della casa. La situazione degenera ulteriormente quando degli intrusi armati fanno irruzione nelle quattro mura. Appetitoso thriller/horror che indaga i rapporti tra babysitter e bambini/ragazzini a loro affidati, colmo di una sana ironia di genere, un'efficace tensione e una buona dose di grottesco, il tutto in chiave leggera ma comunque affilata.

Se mi lasci ti cancello

Dopo due anni di relazione Joel e Clementine si lasciano, anche se il ragazzo spera ancora di recuperare il rapporto. Il giorno dopo la separazione i due si incontrano per caso, Clementine però non riconosce lui e anzi sembra non sapere affatto chi sia. Tale amnesia è dovuta a un rivoluzionario esperimento messo in atto da una società scientifica, la Lacuna Inc, la quale offre ai propri clienti la possibilità di estirpare la memoria di una relazione finita male cancellando tutti i ricordi relativi all'ex partner. Joel sceglie di sottoporsi anch'egli al medesimo trattamento ma il legame con un sentimento ancora vivido e pulsante nel suo cuore non accetterà di farsi sopprimere, portandolo a ‘lottare' all'interno della propria mente pur di proteggere il ricordo dell'amata. Jim Carrey e Kate Winslet in una commedia romantica che gioca su territori fantascientifici ed etici in un'eterna lotta tra cuore e ragione capace di emozionare e far riflettere con uno sguardo magico e surreale.

Day of the dead: Bloodline

Da cinque anni un'epidemia ha trasformato la maggior parte degli individui in morti viventi affamati di carne umana. I pochi sopravvissuti si rifugiano in strutture di fortuna isolate e protette militarmente e in una di queste si trova la bella Zoe, infermiera che il giorno in cui tutto ebbe inizio fu vittima di un tentativo di stupro da parte di Max, un suo paziente morbosamente ossessionato da lei. Quando nella base i rifornimenti antibiotici scarseggiano e una bambina rischia di morire per una grave polmonite, la ragazza convince il tenente al comando delle operazioni militari all'esterno a organizzare una spedizione per recuperare i vaccini necessari, dando il via a una serie di eventi imprevedibili. Remake del classico romeriano che non aggiunge nulla di nuovo al genere e anzi, pur citando in alcuni passaggi l'originale, scade ben presto in una narrazione confusa e inverosimile, appiattita ancor di più da personaggi monodimensionali. Discreti gli effetti di make-up.