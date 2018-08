Netflix, 5 film da riscoprire: da L'immortale a Final Girl

Il nostro appuntamento settimanale con le proposte filmiche disponibile su Netflix raddoppia e, insieme a quello relativo alle novità, inauguriamo anche questo con il quale consigliamo titoli usciti da tempo ma da recuperare qualora non ancora visti o sfuggiti all'attenzione. Sono ben due le produzioni originali meritevoli di visione, parliamo de L'immortale, adattamento per il grande schermo firmato dal maestro Takashi Miike del popolare manga di Hiroaki Samura, e dell'indie I don't feel at home in this world anymore, commedia nera con protagonisti Melanie Lynskey e Elijah Wood.

Segnaliamo poi il magistrale thriller spagnolo Contrattempo, il teso slasher al femminile, e a ruoli invertiti, Final Girl con una vendicativa Abigail Breslin e lo sci-fi Transcendence, dove Johnny Depp installa la propria coscienza all'interno di un complesso sistema computerizzato.

Transcendence

Will Caster, vero e proprio genio nel settore dell'intelligenza artificiale, si prepara a mostrare al mondo una nuova, innovativa, tipologia di IA. Lo scienziato perde però la vita in un attentato organizzato da un gruppo rivoluzionario che si è posto l'obiettivo di combattere questa avanzata tecnologica. Avvelenato e con poche settimane di vita rimastegli, l'uomo opta per inserire la propria coscienza all'interno di un sistema computerizzato. L'esperimento dà i risultati sperati, e la mente di Will si ritrova ora connessa su rete globale, bramando sempre più potere e cercando di migliorare le condizioni dell'umanità. Ma i buoni propositi si trasformano giorno dopo giorno in un pericolo sempre più grande per il mondo intero.

Prodotto da Christopher Nolan, l'esordio dietro la macchina da presa del sodale direttore della fotografia Wally Pfister è un'opera ad alto budget e dalle altrettanto grandi ambizioni che pecca però in una sceneggiatura non sempre precisa, lasciando al solo Johnny Depp il compito di rendere credibile una figura complessa e trovando nei comunque ottimi effetti speciali la corretta dose di spettacolo.

I don't feel at home in this world anymore

Ruth, infermiera in un centro per anziani dalla scarsa vita sociale, vede meno le proprie certezze quando subisce un furto in casa durante la sua assenza. Il caso non sembra però interessare troppo alla polizia locale e così la donna decide di mettersi personalmente sulle tracce dei criminali, trovando un inaspettato aiuto in Tony, un vicino fuori di testa che ha in comune con lei la difficoltà nel rapportarsi con il resto del mondo. Elijah Wood e Melanie Lynskey sono il cuore di questo piccolo film indipendente, vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival, che attraverso l'unione di un ficcante black humour e innesti più drammatici ed esistenziali, riesce a divertire e far riflettere con istintiva semplicità. Non risparmiando toni più cupi e quasi horror nel convulso finale.

Final Girl

La giovane Veronica , dopo aver assistito alla morte dei genitori quando aveva solo sei anni, è stata addestrata all'arte della guerra dal misterioso William, la cui vita è andata distrutta dopo la morte della moglie, uccisa da uno psicopatico. Proprio per questo l'uomo ha scelto di rendere la sua bionda e tenace allieva, infatuatasi di lui appena divenuta adolescente, un'implacabile vendicatrice di tutte le donne vittime di soprusi e violenze.

Si inserisce tematicamente nella scia dei rape & revenge, ma la violenza tipica del genere è smussata su un'anima più soft e di chiara matrice slasher ottantiana qui rivisitata a ruoli invertiti, con la vittima (la final girl nel genere è l'ultima sopravvissuta cui spetta il compito di sfidare l'assassino/villain) che diventa un implacabile angelo della vendetta. Abigail Breslin, ex bambina prodigio di Little Miss Sunshine (2006), è perfetta nel ruolo della bella e determinata protagonista e pur con una narrazione minimale l'operazione svolge il suo compitino con indubbia efficacia.

L'immortale

Manji è un samurai in fuga dopo aver assassinato il corrotto lord al quale prestava servizio e i suoi attendenti, tra i quali anche il marito della più giovane sorella Machi, ora ricercata insieme a lui e caduta in preda alla follia dopo aver assistito alla carneficina. Il guerriero rimane vittima di un'imboscata nella quale Machi viene uccisa a sangue freddo e, dopo aver sterminato decine di avversari, si accascia al suolo morente. Una misteriosa donna che li stava seguendo gli concede però l'immortalità e, cinquant'anni dopo, il risorto viene assoldato da una ragazzina che ha assistito al brutale assassinio del padre da parte di una nuova scuola, che ha intenzione di soppiantare tutti gli altri dojo del Giappone, ed è ora in cerca di vendetta.

Takashi Miike continua imperterrito nell'adattare manga/anime di successo e in quest'occasione firma uno delle opere più riuscite della recente, sempre prolifica, carriera. Un revenge-movie in salsa samurai che pone notevole accento sull'etica del guerriero tipica del Sol Levante e che si ammanta di un'epica violenta, capace di sfuggire allo schematismo degli scontri in serie, rivelandosi sempre originale tramite soluzioni visive e coreografiche non banali. Questo fino alla resa dei conti finale, che non ha nulla da invidiare a quella di un altro grande classico del regista quale il magnifico 13 assassini (2010).

Contrattempo

Adrian Doria, rispettato businessman recentemente eletto come uomo dell'anno, è agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato del brutale omicidio dell'amante Laura Vidal. Le prove contro di lui sembrano essere schiaccianti e per cercare di essere scagionato l'uomo assume, su consiglio del fidato collaboratore Felix, la rinomata avvocatessa Virginia Goodman, nota in tutto il Paese per non aver mai perso una causa. La donna studia insieme al suo assistito un piano per affrontare le fasi processuali, ma per imbastire una solida difesa ha bisogno di sapere quanto realmente accaduto il giorno del delitto, senza che nulla le venga nascosto.

Un thriller che scava nel passato attraverso un alternarsi di flashback che vanno a ripercorrere quanto realmente avvenuto, capace di garantire una tensione costante dall'inizio alla fine, sia per una regia solida e serrata, che rimane incollata ai personaggi principali, sia per le magistrali performance dei protagonisti, Mario Casas e Ana Wagener in primis. E con un colpo di scena finale di illuminante ed efficace bellezza.