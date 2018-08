Netflix, 5 film da riscoprire: da E.T. L'Extraterrestre a The Host

L'alieno più iconico della Settima Arte, E.T., è tra i nostri consigli della settimana inerenti film disponibili già da qualche tempo su Netflix ma che, per un motivo o per l'altro, ancora non erano finiti nei nostri consueti speciali.

In questo nuovo appuntamento infatti, tra le cinque proposte "classiche" ricordiamo la presenza sulla piattaforma on demand di un cult tra i cult quale E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg, opera che ha segnato tutte le generazioni di grandi e piccini nate durante o dopo gli anni '80.

Tra gli altri recuperi d'eccellenza figurano poi due produzioni originali, l'intenso dramma storico e antirazzista Mudbound e il candidato all'Oscar Hell or High Water, due titoli entrambi molto apprezzati non solo sulle nostre pagine.

Concludiamo poi la consueta cinquina con altre due pellicole di grandi registi quali il coreano Bong Joon-ho e l'iberico Alex de la Iglesia, parlando rispettivamente del folgorante monster-movie The Host e del graffiante e grottesco thriller El Bar.



Hell or High Water

Toby e il fratello maggiore Tanner, due fratelli texani da poco usciti di prigione, diventano rapinatori di banche per saldare l'ipoteca relativa al ranch della madre, a rischio di esproprio da parte dello Stato.

I consanguinei hanno solo sette giorni per racimolare la somma necessaria e prendono di mira solo piccole filiali di provincia, ma finiscono comunque per attirare le attenzioni delle autorità e di una rodata coppia di ranger, uno prossimo alla pensione e l'altro di sangue nativo.

Un western moderno ambientato nella rude provincia americana che, pur non raccontando nulla di realmente nuovo, trova nell'ispirata sceneggiatura di Taylor Sheridan e nella secca regia di David Mackenzie delle notevoli sfumature rispetto alla gran parte delle produzioni similari.

Il cast, che vede lo sceriffo Jeff Bridges opporsi ai protagonisti Chris Pine e Ben Foster, si adatta con efficacia a ruoli ad alto, ma scampato, rischio stereotipo.



E.T. L'Extraterrestre

Elliott, nove anni, vive con la madre, il fratello maggiore Michael e la sorellina Gertie in una zona suburbana di Los Angeles. Il bambino risente dell'assenza della figura paterna, ma una notte la sua vita e quella della sua famiglia è destinata a cambiare per sempre quando un bizzarro alieno, abbandonato dai suoi simili in missione sulla Terra per studi botanici, trova rifugio nel capanno degli attrezzi di loro proprietà.

Dopo un primo avvistamento nel vicino campo di grano, il bambino incontra nuovamente il misterioso visitatore e decide di ospitarlo in gran segreto all'interno della sua stanza; dopo averlo mostrato ai consanguinei, Elliott stringe un rapporto di vera amicizia con l'extraterrestre, il cui unico desiderio ora è quello di poter far ritorno sul pianeta natale.

Un cult leggendario che ha fatto sognare generazioni di ragazzini di tutte le età, incentrato sul profondo e simbiotico legame tra un bambino e un alieno abbandonato dai suoi simili. Un'epopea avventurosa che regala risate ed emozioni in egual misura, evitando il rischio di retorica in favore di una messa in scena sempre ricca di spunti e situazioni originali, con sequenze e dialoghi entrati nell'immaginario collettivo, cinefilo e non.



El Bar

A Madrid un gruppo di eterogenei individui si trova, come ogni mattino, all'interno di un piccolo bar di quartiere. La quiete viene improvvisamente scossa quando un altro cliente, appena varcata la porta d'uscita, viene colpito mortalmente da un cecchino.

Le strade diventano deserte e le forze dell'ordine tardano ad arrivare; inoltre i cellulari non hanno campo e i notiziari televisivi sembrano all'oscuro di quanto stia accadendo. Gli avventori cominciano così a temere il peggio, arrivando a sospettare un attacco terroristico o addirittura l'intervento di forze aliene e, mentre la situazione si fa sempre più incerta e inspiegabile, i sospetti reciproci cominciano a minare la solidarietà all'interno del gruppo.

Un'opera feroce e tagliente, capace di mixare i generi in un gustoso meltin'pot tra commedia nera e violenza thriller, con crude sfumature da horror psicologico, il tutto per raccontare la decadenza morale della società contemporanea.

Su una trama inizialmente semplice, de la Iglesia imbastisce dinamiche sempre più interessanti e ferali, dove il peggio degli individui viene alla luce con spietata e grottesca cattiveria, in un susseguirsi di colpi di scena che lasciano con il fiato sospeso fino all'energica resa dei conti finale.

Mudbound

1939. La giovane Laura convola a nozze con il rude Henry MacAllan, uomo di qualche anno più vecchio che ha il sogno di possedere una fattoria. Il desiderio si avvera qualche anno dopo, quando la donna si trasferisce insieme al marito e al suocero in una fattoria del Mississippi, confinante con quella della famiglia afroamericana facente capo ad Hap Jackson, bracciante agricolo.

Qui i rapporti tra i due nuclei sono inizialmente buoni, nonostante l'acido razzismo del suocero di Laura, e il legame di amicizia che si crea tra il sopraggiunto Jaime, fratello minore di Henry, e Ronsen, primogenito dei Jackson, entrambi da poco reduci dalla seconda guerra mondiale, sembra voler sfidare ogni pregiudizio, ma non tutto andrà come previsto.

Un ritratto vivo e verosimile della situazione sociale d'Oltreoceano negli anni '30 e '40, con al centro i rapporti tra una famiglia bianca e una afroamericana. L'adattamento del bel romanzo di Hillary Jordan si sviluppa su un'epica drammatica che appassiona grazie all'efficace messa in scena e alle ottime interpretazioni del cast, per un racconto ricco di sfumature ed emozioni forti, sia dolci che brutali.



The Host

Corea del Sud. Un laboratorio privato di proprietà dell'esercito svuota nelle tubature un'ingente quantità di bottiglie di formaldeide che, giunte nello scarico, si diffondono nel fiume Han. Sei anni dopo il corso d'acqua, che taglia in due la città di Seoul, è luogo dell'apparizione di un'inquietante creatura mutante, per metà pesce e per metà anfibio, che inizia ad attaccare e uccidere i passanti.

Lo stralunato Park Gang-du è in attesa del ritorno della figlia Hyun-seo da scuola e, durante la fuga di massa, il mostro cattura proprio la ragazzina, trascinandola con sé nel fiume. Il padre, in compagnia dell'anziano genitore, del fratello e della sorella, cede alla disperazione ma, mentre il governo ha istituito una quarantena forzata per tutti i sopravvissuti del tragico evento, la notte stessa riceve una chiamata dal cellulare della ragazzina che chiede disperatamente aiuto...

L'entrata in scena della creatura mutante è di quelle segnano un intero genere, un perfetto esempio di messa in scena abile nel coniugare buoni effetti speciali a una tensione drammatica di assoluto livello.

The Host è però anche un'opera fortemente politica che riflette sulle ingiustizie e le bugie del governo nei confronti dei rispettivi cittadini, racconto nel quale tensione, emozioni e un'azione gustosa e accattivante, finale in primis, caratterizzano le due ore di visione di questo cult firmato con mano sicura da Bong Joon-ho, magistrale nel coniugare il puro intrattenimento a notevoli spunti di riflessione sul mondo contemporaneo.