Netflix: 5 film poco conosciuti da vedere sulla piattaforma di streaming

Non è sempre facile orientarsi tra le proposte filmiche di Netflix e spesso titoli meritevoli rimangono in secondo piano rispetto alle ultime uscite. Nel nostro ormai consueto appuntamento settimanale abbiamo deciso di concentrarci perciò su cinque film magari rimasti un po' in sordina ma meritevoli di visione: ben due delle proposte presenti in lista sono a sfondo fantascientifico, la produzione originale ARQ e Synchronicity, entrambi riguardanti le teorie spazio-temporali. Troviamo poi due horror, diversi tra loro per toni e atmosfere, quali il sudcoreano Scomparse e il "metallaro" Deathgasm, per chiudere con il poliziesco Red Riding 1974, film televisivo con Andrew Garfield e Sean Bean.

ARQ

In un prossimo futuro in cui il mondo è vittima di una guerra che è costata milioni di vittime, lo scienziato Renton si sveglia una mattina accanto alla sua ex-fidanzata Hannah poco prima di essere aggredito da un gruppo di uomini mascherati. Durante la colluttazione il ragazzo crolla rovinosamente a terra sbattendo la testa e perdendo la vita, salvo però ritrovarsi nel proprio giaciglio alla stessa identica ora precedente l'assalto. Ben presto comprende di essere rimasto incastrato in un loop temporale... Sci-fi a basso costo inerente la tematica dei loop temporali, ARQ si dimostra un film narrativamente più solido della media, mescolando nei suoi novanta minuti di visione sani istinti di genere e un'anima emotiva/drammatica per nulla scontata. La reiterazione incessante degli eventi, ogni volta gestiti con una consapevolezza maggiore dai due memori protagonisti, trova una sua istintiva forza e la limitata ambientazione è ben sfruttata da una regia attenta.

Red Riding 1974

Eddie Dunford è un rampante giornalista dello Yorkshire Post alle prese con le indagini sulla scomparsa di una bambina, il cui corpo senza vita è stato ritrovato con delle ali di cigno cucite sulla schiena. Il giovane reporter collega il caso ad altri due delitti simili e irrisolti risalenti a qualche tempo prima, trovando però da subito ostilità da parte delle forze dell'ordine, che non esitano a compiere raid punitivi nei suoi confronti. Eddie comprende di stare per spingersi troppo oltre, rischiando di svelare un complotto in cui è coinvolto anche il ricco uomo d'affari John Dawson... Primo film TV di una trilogia tratta dai romanzi di David Peace, a loro volta ispirati a un caso di cronaca nera che sconvolse il Regno Unito negli anni '70, Red Riding 1974 fa sua una narrazione decadente che segue il protagonista muoversi alla ricerca della verità, svelando scheletri nell'armadio nascosti tra le alte sfere del potere. Garfield e Bean sono le ciliegine sulla torta di un ottimo cast.

Scomparse

Seoul, 1938. Durante il periodo dell'occupazione giapponese la giovane Ju-ran viene mandata dalla matrigna in un collegio femminile per ragazze con gravi problemi di salute per via di una rara forma di tubercolosi. Subito accolta con diffidenza e/o ostracismo dalla maggior parte delle nuove compagne, Ju-ran instaura una sincera amicizia con Yeon-deo, orfana di genitori. Sia grazie ai consigli dell'amica che alle continue trasfusioni cui si sottopone, le condizioni di Ju-ran migliorano notevolmente, ma la ragazza si accorge che dietro alla partenza di alcune ragazze si cela un oscuro mistero. Un sanatorio per ragazze abbandonate e/o con gravi problemi di salute è il luogo dove si incontrano le due giovani protagoniste, anime affini in un mondo ricco di insidie e bugie. Inizialmente un dramma che ben presto prende le vie dell'horror thriller, prima concentrandosi su atmosfere mystery atte a svelare il fondamentale colpo di scena e poi, dopo la relativa rivelazione, si instrada su un violento percorso di vendetta che guarda ai classici istinti da cinema action paranormale degli anni '80.

Deathgasm

Brodie è un giovane metalhead che per via di problemi e lutti familiari viene affidato alla custodia dello zio, che vede in malo modo i suoi gusti musicali e il suo look così dark. Anche a scuola le cose si complicano, con ripetuti atti di bullismo subiti; per sfogare la propria rabbia il ragazzo decide così di formare una band insieme ad altri tre coetanei. Quando Brodie si imbatte nelle pagine di un misterioso spartito musicale non ha idea che le note ivi contenute possano scatenare una devastante Apocalisse. Basso budget ma tanta passione in questo gustoso b-movie horror a tinte metal, con i protagonisti ornati spesso da face-painting e una costante e macabra ironia che fa da sfondo alla vicenda principale. Deathgasm diverte e intrattiene con semplicità sfruttando una ricetta semplice ben messa in scena (irresistibile la resa dei conti finale) e colma di citazioni al relativo ambiente musicale e a titoli anni '80.

Synchronicity

Jim Beals è un giovane fisico alle prese con un'invenzione in grado di generare, tramite wormhole, la possibilità di viaggiare nel tempo. La sera del primo tentativo sul funzionamento della macchina, alla presenza del ricco magnate e finanziatore Klaus Meisner, l'esperimento non va per il verso giusto ma ciò nonostante Jim nota nelle riprese delle videocamere di sorveglianza una sorta di figura umana sbucare all'improvviso dal nulla. Poco dopo lo scienziato fa la conoscenza della bella Abby, amante del suo "boss", e instaura con la ragazza una relazione. Ma Ben non sa che ora il suo peggior nemico è proprio il tempo stesso. Sci-fi umanista pregna di inquieto e sottile fascino, sospesa tra istinti di genere e un piacevole sottofondo malinconico sull'importanza delle scelte. Novanta minuti che acquistano forza col procedere della narrazione, con un bel colpo di scena che apre nuove vie narrative trascinandoci nell'emozionante viaggio nel cuore e nella mente di un uomo vittima delle sue stesse ambizioni.