Napoleon di Stanley Kubrick: il film mai realizzato che vorreste aver visto

Quella del cinema non è semplicemente una "storia" ma un insieme di storie, al plurale: un agglomerato di eventi, personaggi e casualità - ne avevamo parlato nello speciale sul cult di Scorsese Toro Scatenato - che spesso stanno alla base della creazione artistica. Dietro a un prodotto si celano ore incalcolabili di ricerca e lavoro, ma, talvolta, tutto ciò serve a poco. Perché parallelamente alla storia del cinema, potrebbe esisterne una, non ufficiale, del non-cinema, di quei titoli progettati ma mai portati a termine o mai iniziati per cause di forza maggiore. Questo è il caso del Napoleon di Kubrick: forse, il più grande film mancato di sempre.



Quale miglior occasione per parlarne, in occasione dell'uscita nelle sale di Napoleon, diretto da Ridley Scott - tra i migliori film al cinema a novembre. L'opera con Joaquin Phoenix è l'ennesimo tentativo di restituire una soddisfacente versione cinematografica di Bonaparte, dopo alcuni esperimenti che partono già dai primi decenni di produzione della settima arte. C'è da chiedersi cosa sarebbe stata essa, e in particolare il genere storico, se alla fine degli Anni Sessanta fosse andato in porto quel titanico e dispendioso progetto, noto quasi al pari delle sue altre opere.



"Il miglior film mai fatto"

"Egli fu uno di quei rari uomini che muovono la Storia e foggiano il destino dei loro stessi tempi e delle generazioni a venire - in senso concreto, il nostro stesso mondo è il risultato di Napoleone."

1968. All'indomani della presentazione e dell'uscita di 2001: Odissea nello spazio - ma è probabile che l'idea gli balenasse in testa da prima - Stanley Kubrick ha soltanto un unico, incessante, pensiero: la vita di Napoleone Bonaparte, adattata per il grande schermo per creare, secondo le sue parole, "il miglior film mai fatto". Il disegno generale era molto più che ambizioso ma il regista, consapevole del suo perfezionismo maniacale e della passione che lo permeava, sapeva che avrebbe fatto di tutto per mettere in piedi una macchina filmica mai vista prima. Del resto, 2001 aveva confermato quella clamorosa capacità di disarcionare gli stilemi dei generi per ricrearne nuove sconvolgenti fondamenta. I dubbi iniziali sulla fattibilità non erano tanto legati a se stesso ma a fattori produttivi esterni.

Ma perché ne era così attratto, tanto da sviluppare una sorta di ossessione? È una domanda a cui egli stesso difficilmente trovava una risposta definitiva. Probabile che si sentisse affine al condottiero francese, percependo la propria personalità come l'unica in grado di poter portare a termine un'operazione cinematografica di tale portata. Ipotesi che trova conferma nel suo atteggiamento nei confronti delle precedenti rappresentazioni del soggetto, ritenute poco accurate o non adeguate alla sua idea: egli non era attratto neanche dalla gloriosa epopea di Abel Gance del 1927, allora recuperabile soltanto in una versione frammentata.



Il suo protagonista doveva apparire più fragile, meno eroico e valoroso, portando lo spettatore a vedere da vicino le complessità dell'animo del personaggio e a non immaginarlo più solo come la figura a cavallo dipinta da David, riuscendo così ad approfondire maggiormente, rispetto a quanto fatto in precedenza con Spartacus, l'aspetto psicologico.

Ci sarebbe riuscito, egli credeva, mettendoci ogni mezzo, provando a parlare di potere, morale, condizione esistenziale e rapporti personali del francese come mai nessuno aveva fatto. Dall'inizio alla fine della carriera, il regista di Eyes Wide Shut fu costantemente rapito dai concetti di bene e male, da ciò che comporta fare una scelta, ed essere identificato accanto a uno di essi. E ciò, in parte, spiega quanto Napoleone fosse perfetto per diventare il personaggio chiave di un'intera filmografia.



Una passione implacabile: i giorni della ricerca e della programmazione

Si entrò prestissimo nel vivo della lavorazione, presumibilmente già nel 1968 stesso. Serviva iniziare una gigantesca operazione di documentazione e raccolta di informazioni quanto più dettagliate possibili sull'epoca e i personaggi vicini al protagonista. L'eccitazione portava il cineasta a voler sapere ogni singolo evento e particolare storico.



Doveva conoscere alla perfezione il suo antieroe: a essere sondate furono, quando possibile, persino le abitudini alimentari - fonti vicine sostengono che avesse addirittura iniziato a mangiare "come faceva Napoleone" - e la sua cultura, l'abbigliamento e i movimenti.

Inoltre, al centro del discorso doveva esserci, proprio per restituire i dettagli più intimi, il tortuoso rapporto con Joséphine de Beauharnais, "una delle più grandi passioni ossessive di tutti i tempi".



Furono due anni di intensa dedizione ma lo sforzo risultò altamente produttivo: dopo la lettura di un'interessante biografia, Kubrick contattò l'autore di stesso - Felix Markham, professore universitario di Oxford ed esperto di storia napoleonica - e lo assillò con milioni di domande per mesi, accumulando ore di registrazioni; poi, grazie a una serie di assistenti e studenti, iniziarono una selezione e successiva analisi di quelli che, secondo le fonti, dovettero essere circa 500 biografie sul personaggio, quasi tutte quelle recuperabili in lingua inglese, e circa 20mila testi sull'impero e il contesto storico-culturale del tempo.

Una fase che definire preliminare è un eufemismo ma che ben sintetizza la sua idea di pianificazione e la curiosità che lo animava. La mole di materiale che si conserva è tutt'oggi impressionante: all'interno degli archivi, oltre ad appunti e documenti, schizzi, mappe c'erano soprattutto un gran numero di fotografie dei luoghi clou della vita di Bonaparte, scattate dai collaboratori e ricercatori in giro per l'Europa per i sopralluoghi - il film si sarebbe dovuto girare, infatti, tra Gran Bretagna, Francia, Italia, Romania e Jugoslavia.



Ogni minimo particolare era stato indagato. Nulla era irrilevante, persino le condizioni metereologiche di un determinato luogo luogo in quel preciso periodo storico, utile per configurare fedelmente le battaglie, immaginate come dei balletti. Superata la metà del 1969 era stata ultimata la sceneggiatura, o almeno una bozza - perché con Kubrick non poteva mai dirsi definitiva e spesso risultava parecchio diverso dal risultato del distribuito - di poco meno di 150 pagine.

Appariva chiara l'idea di non tralasciare alcun dettaglio, ponendo scrupolosamente l'accento sulla ricostruzione storica ma andando oltre, dando respiro vitale alle scenografie e una vera voce ai personaggi. Più documentario che rievocazione - aveva persino scelto una voce fuori campo per accompagnare lo spettatore lungo il racconto - anche se gli straordinari eventi narrati sembrano più fiction che realmente accaduti. C'era poi la questione cast. Per il ruolo si pensò, almeno inizialmente, a Marlon Brando (ipotesi poi accantonata, si dice, dopo la visione de I due volti della vendetta), virando poi, senza una comprovata decisione definitiva ma effettuando comunque provini ufficiosi e lunghi colloqui, verso un trittico di volti composto da Jack Nicholson, David Hemmings e Oscar Werner.



Il primo attirò le attenzioni per la sua interpretazione in Easy Rider e sembrò piuttosto entusiasta nei confronti di un progetto che, però, sembrava arenarsi ogni qualvolta si avvicinava l'inizio delle riprese - il tempo, però, fu amico di Nicholson, che, rimanendo in contatto con l'autore, riuscì a ottenere il ruolo di protagonista in Shining. Poco prima della disfatta produttiva, il più accreditato sembrava però Hemmings, affiancato da Audrey Hepburn nel ruolo di Joséphine (almeno nelle intenzioni, visto che Hepburn declinò gentilmente la proposta).



Incertezze, speranze e caduta

La prima fase di ricerche era stata finanziata dalla Metro Goldwyn Mayer, che seguiva i lavori dall'inizio, con la quale però non era stato ancora firmato un contratto di produzione, in attesa di uno script e un preventivo finale. Si provò a ridurre quanto più possibile le spese, specie attraverso alcuni accordi presi con il governo romeno, che avrebbe fornito più di cinquantamila soldati (poiché pagare così tante comparse era fuori discussione).

Il regista americano riuscì anche a trarre vantaggio dalle sue ossessioni da purista: spinto dalla volontà di girare gli interni nelle reali location storiche, si sarebbe potuto facilmente risparmiare sulla costruzione dei set in studio, che erano la prassi per le ricostruzioni di quel tipo, dovendo solo affittare edifici già ammobiliati - autorizzato, così pare, dall'allora ministro francese della cultura, Malraux. Sarebbero bastati pochi mesi per le riprese, previste per la seconda metà del 1969, e non molti altri per la post-produzione. Un'ingente parte del budget sarebbe stata utilizzata per le riprese aeree, necessarie per filmare le scene belliche da varie e diverse prospettive, rendendole visivamente sbalorditive.



A settembre la MGM ricevette la sceneggiatura ultimata (dopo che Universal, interessata fin dalle prime battute, si era tirata indietro, così come farà la United Artists) ma le stime preliminari - che probabilmente sarebbero anche aumentate - risultavano insostenibili: lo studio non diede subito il via libera, i 40 milioni richiesti (circa 250 attuali) erano una cifra proibitiva ed estrema per l'epoca.

Le trattative si prolungarono, le speranze di affievolirono e il percorso si fece impervio, soprattutto per via del fallimento commerciale e critico di Waterloo, del 1970, che si sommava ai risultati non così rosei delle precedenti opere basate sul personaggio. Iniziò presto a circolare la sensazione che agli americani non interessasse nulla di Napoleone.



Andrebbe preso anche in considerazione il tempismo della produzione: proprio in quel periodo storico, oltre ai fallimenti commerciali del cinema napoleonico e ai costi produttivi dell'epopea kubrickiana, la MGM aveva cambiato proprietà e i suoi nuovi dirigenti sembravano meno propensi a finanziare questo tipo di lavori, concentrandosi più sul denaro facile e un mercato estraneo a quello del cinema.

Niente di ciò sembrava d'aiuto e il cineasta, impossibilitato per sua natura a starsene con le mani in mano, fu spinto verso nuovi progetti. Con la Warner, e un budget molto ridotto, girò nel 1971 Arancia Meccanica e proprio in occasione della lavorazione di questo titolo saltò nuovamente fuori il sogno irrealizzato.



Lo scrittore originale del testo da cui fu tratto A Clockwork Orange, Anthony Burgess, era altrettanto appassionato di storia napoleonica e sembra che avesse in mente di scrivere un romanzo dalla struttura musicale con protagonista rivisitato e osservato da un punto di vista nuovo, vicino a quello nevrotico e psicologicamente frastornato del regista. La MGM, (e a quanto pare nessun altro) non sembrava però più interessata al progetto - anche coinvolgendo un nuovo nome alla scrittura - che piano piano iniziò a spegnersi.



Nuove forme per rinascere

La nave era naufragata ma Kubrick non si perse d'animo e, almeno in parte, traslò le esperienze di ricerca, i desideri irrealizzati e le idee iconografiche e narrative nel 1975, anno in cui venne alla luce Barry Lyndon. Pur basando il soggetto su un romanzo di William Makepeace Thackeray, fu rivisto e modificato il carattere del protagonista, aggiustandone parzialmente il tiro circa la spavalderia, rendendolo quasi quel suo Napoleone malinconico che non poté concretizzare.

Le analogie, con le specificità del caso, si sprecano, dalla nascita su un'isola, la scalata al potere, l'esilio dopo la sconfitta. La pellicola riuscì, poi, a soddisfare le esigenze registiche e operative, espresse già in passato ma tecnicamente irrealizzabili, a partire dall'utilizzo quasi esclusivo di luci naturali e candele. Adattando a un nuovo contesto tutte le ricerche e le idee innovative sul dramma in costume, il suo colossale film storico era finalmente compiuto, in un modo o nell'altro. Il pensiero probabilmente rimase sveglio ma una piccola pietra poteva esser messa sopra.



Il destino però, evidentemente, aveva altri piani: nel 1994 fu ritrovata - in una miniera di sale in Kansas, nel quale risiedeva un deposito della MGM adibito ad archivio protetto - la sceneggiatura originale di quel lungometraggio mai girato. Da quel momento essa girò di mano in mano, fu diffusa illegalmente online e infine resa disponibile a tutti. Il tempo passò e la possibilità di veder rinascere quel progetto iniziò a prendere piede.

Se negli Anni Sessanta e Settanta la televisione era fuori discussione, oggi il discorso è ben diverso, essendo arrivate certe produzioni televisive a non aver nulla da invidiare al grande schermo. È qui che entra in gioco Steven Spielberg, che da pochi mesi ha annunciato di essere all'opera su quella leggendaria opera mancata, pronta finalmente a trovare una nuova speranza di vita in una forma quanto più vicina al concept originale.



E non sarà, tra l'altro, la prima volta: già nel 1999, A.I. - Intelligenza artificiale passò dalla mano di Kubrick a quella di Spielberg perché il regista di 2001 non sentiva di poter render giustizia alle idee che aveva, soprattutto a causa di una computer grafica ancora non all'altezza delle sue ambizioni.