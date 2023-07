Napoleon con Joaquin Phoenix: Ridley Scott verso l'Oscar?

Il primo trailer di Napoleon è arrivato, confermando che il film con Joaquin Phoenix arriverà in Italia il 23 novembre, con un'uscita cinematografica resa possibile da Eagle Pictures prima dell'approdo ufficiale su Apple TV+, che ha prodotto la pellicola. Il titolo è il risultato di una gestazione tutto sommato breve sotto la direzione (stavolta forse illuminata) di Ridley Scott, che negli ultimi tempi ha faticato a (re)imporsi come regista di pellicole di qualità e capaci di generare grande interesse nel pubblico: il flop di The Last Duel al box-office è paradigmatico, tanto da aver portato alcuni esperti a chiedersi se al botteghino vi sia ancora spazio per i film storici e per i grandi biopic sui protagonisti del passato. Se da una parte Oppenheimer sembra aver sconfessato le previsioni catastrofiste, anche Ridley Scott si è immediatamente gettato in una seconda produzione storica, che si concretizza, a due anni e passa di distanza da The Last Duel, proprio con Napoleon. Ma ce la farà, questa volta, il regista de "Il Gladiatore" a portare a casa un successo?



Ridley Scott, un sinonimo di qualità?

Guardando alla filmografia di Ridley Scott, la risposta può sembrare scontata: possibile che il regista di Blade Runner, Thelma & Louise e Alien possa cadere proprio con un biopic ad alto budget, per giunta con un cast stellare con nomi del calibro di Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby? Che ci crediate o meno la risposta è sì.

E per diversi motivi. Il primo è che Ridley Scott ci ha abituati a oscillazioni qualitative impressionanti: da quando ha iniziato a pubblicare un lungomertraggio ogni anno o due, in particolare, la qualità media delle sue pellicole è crollata. I grandi successi (qualitativamente parlando, il box-office per ora sta da un'altra parte) di Ridley Scott sono quasi tutti condensati nella sua giovinezza autoriale, dando alla filmografia recente del cineasta un "non so che" di mediocrità. Se pensate che si tratti di parole dure, vi ricordiamo che l'ultima decade di pellicole di Scott è stata caratterizzata da titoli del calibro di "Exodus - Dei e Re", un malriuscito kolossal biblico (qui la nostra recensione di Exodus - Dei e Re), dai passabili "The Last Duel" e "House of Gucci", dal dimenticabile "Tutti i Soldi del Mondo" e, soprattutto, dai divisivissimi "Alien: Covenant" e "Prometheus", che hanno di fatto spaccato in due la fanbase del franchise di Alien. Certo, di mezzo c'è stata la parentesi da Oscar di "Sopravvissuto: The Martian", che però sembra più un colpo di fortuna che la consacrazione di un autore del cinema internazionale. Insomma, non è Ridley Scott ad essere "peggiorato" come regista; semplicemente non ha abbastanza tempo per dedicarsi compiutamente ai suoi film. E il timore che anche con Napoleon possa ripetersi il problema c'è tutto. D'altro canto, la gestazione del titolo è iniziata nel 2020, qualche mese dopo la fine dei lavori su The Last Duel, mentre il regista stava ultimando la produzione di House of Gucci.



Vent'anni in meno di tre ore

I timori che nutriamo nei confronti di Ridley Scott sono anche giustificati da una serie di importanti precedenti storici. La figura di Napoleone è "maledetta" nel mondo del cinema, dal momento che le sue trasposizioni sul grande schermo sono sempre state funestate da problemi produttivi e creativi e, in gran parte dei casi, sono finite nel cestino. Tutti conosceranno il caso del Napoleone di Stanley Kubrick, che il Maestro britannico ha sviluppato per circa trent'anni come un vero e proprio kolossal e che sarebbe dovuto uscire all'inizio degli anni Ottanta.

Il lungometraggio, che avrebbe avuto una durata impressionante, venne cestinato per gli elevati costi di produzione e perché i tentativi di trasposizione dell'epopea dell'Imperatore dei Francesi al cinema non avevano avuto un buon riscontro al box-office. Visti questi precedenti, insomma, non possiamo dirci del tutto sicuri del fatto che il titolo di Ridley Scott riesca a rendere giustizia all'Imperatore dei Francesi. A preoccupare, in particolare, sono due fattori. Il primo, ovviamente, è il budget di Napoleon: stiamo parlando di un kolossal, non certo di una pellicola "a basso costo". Per di più, sarà difficile calcolare il vero successo al botteghino; oltre alla release cinematografica limitata, Napoleon debutterà su Apple TV+ in esclusiva: senza un conteggio chiaro del numero di biglietti staccati e di milioni guadagnati sarà difficile dire se l'epopea napoleonica di Scott sarà un successo o meno. Con tutti i rischi che ciò porta con sé, soprattutto per il cinema storico, ormai ridotto a uno scheletro di quello che era in passato. Se la pellicola non dovesse andare bene, potrebbe significare un tornante (in negativo) per Ridley Scott e per la sua carriera, ma anche per i drammi storici e i kolossal più in generale. Contribuisce a porre un'ipoteca qualitativa sul film anche la brevità delle riprese, che dovrebbero essersi condensate in quattro mesi circa, tra febbraio e maggio 2022, con frequenti cambi di location. Considerata la complessità delle grandi battaglie napoleoniche, che pare saranno presenti in gran numero, viene da chiedersi come abbia fatto Ridley Scott a concludere il girato in così poco tempo, o almeno se, per stare nei tempi, non si sia deciso di lesinare sulla qualità delle riprese.



L'altro problema, anch'esso strutturale, è quello della durata complessiva di Napoleon. Il titolo ha un runtime di 158 minuti, poco più di due ore e mezza: non si tratta certo di una pellicola breve, ma neanche di un film particolarmente lungo, soprattutto per la storia che deve raccontare. A differenza dei film di Abel Gance, infatti, quello di Ridley Scott dovrebbe condensare l'intera vita di Napoleone, o quantomeno quella lunghissima parabola tra l'assedio di Tolone del 1793 e la battaglia di Waterloo del 1815.

Ridurre a meno di tre ore un arco di tempo così lungo significherà per forza di cosa operare dei (pesantissimi) tagli e delle semplificazioni enormi, con il rischio di banalizzare l'epopea napoleonica e ridurla ad un nuovo "polpettone in costume", dove il senso e la logica dei complessi eventi della fase rivoluzionaria francese potrebbero perdersi in un turbinio di battaglie, intrighi e amanti, più simile alla trama di un fantasy che a quella di un biopic storico.



A ciò aggiungiamo che pare che Ridley Scott non abbia lesinato sulle scene action, visto che Napoleon includerà ben sei grandi battaglie: quelle di cui già abbiamo conoscenza sono quelle di Tolone e Waterloo, mentre dal trailer possiamo ipotizzare che vedremo anche qualche scontro della Campagna d'Egitto (magari la battaglia di Trafalgar, chi lo sa) e di quella nel Sacro Romano Impero (per esempio i combattimenti di Jena e di Austerliz).

Ancora, il kolossal dovrebbe replicare la battaglia di Marengo (del 1800, nella seconda Campagna d'Italia e che costituiva il nome di lavorazione del film), nonché uno degli scontri della Campagna di Russia, come la Battaglia di Borodino. Arrivati a questo punto, però, viene da chiedersi se ci sarà spazio per integrare organicamente tutti questi eventi in un titolo relativamente breve: perché allora non osare, sfondando le tre ore di durate per una pellicola così impegnata (e impegnativa, sia da realizzare che da guardare)? Perché non sfruttare le specificità dell'uscita in streaming su Apple TV+ per "sforare", ben consci che gli spettatori potranno mettere in pausa e riprendere il film quando vorranno?