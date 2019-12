Namor è pronto a tuffarsi nel MCU: chi potrebbe interpretarlo?

Il Marvel Cinematic Universe sta per addentrarsi nella sua fase più sperimentale. Quella fatta di azzardi seriali, personaggi nuovi e sconosciuti, e un franchise da mantenere sulla vetta dopo l'Everest di Endgame. Si sente il bisogno di certezze, quelle che risvegliano i divoratori di fumetti, nomi leggendari che hanno sorvolato le menti dei lettori, pronti ormai a vederli prendere vita al cinema. Sta succedendo per il Dottor Destino, che secondo alcuni rumor potrebbe addirittura apparire in Black Panther 2. Con quale volto, però, abbiamo tentato di indovinarlo noi.

Eppure il secondo film sulla Pantera Nera sarebbe perfetto per introdurre un character sfaccettato, un antieroe cattivo o un villain buono. Insomma, semplicemente Namor, il Sub-Mariner. Ma sull'arrivo del personaggio è ancora tutto nebuloso, così come sul volto in grado di reggere una pressione così importante. Per fortuna ci siamo noi, pronti a tuffarci con le nostre speculazioni, perché Namor ha bisogno del Marvel Cinematic Universe e viceversa.



Tre sovrani?

L'idea di presentare Namor in Black Panther 2 è perfetta. I due sovrani hanno avuto parecchi scontri e alleanze nei fumetti, li lega un sottotesto di rispetto per i ruoli che ricoprono, e poteva risultare proficuo ai fini del MCU l'inserimento del Sub-Mariner come comprimario, senza dedicargli per forza uno stand-alone. Però prendiamo per buono il rumor di Destino come villain del film nuovamente diretto da Ryan Coogler. Se così fosse, sarebbe impossibile vedere anche Namor prendere parte alla battaglia. Certo, un film con tutti e tre, pronto a mescolare politica internazionale ad ambizioni ancestrali, titillerebbe la fantasia di ogni Marvel-fan. E chissà che in una Fase 6 o 7 non possa arrivare. Però dipende molto da come vogliono presentare Namor. Se Destino arrivasse davvero senza i Fantastici 4 - che può suonare come un'eresia, ma non nei piani di Feige - allora il sovrano di Atlantide sarebbe perfetto per giocare la parte del Villain nel film dedicato alla superfamiglia della Casa delle Idee.

Soprattutto per il rapporto amoroso che lo lega a Susan Storm, la sua infatuazione totale e la volontà di renderla regina sul trono di Atlantide. Namor potrebbe quindi arrivare assieme ai F4, presentandosi fin da subito come antieroe duro e puro, fiero e senza alcun rimorso verso le sue azioni, pronto a difendere la sua acqua fino all'ultima goccia di sangue, ma incapace di resistere all'amore per Sue. Però, quale volto potrebbe riportare un ruolo così sfaccettato?



Forza altezzosa - Luke Evans

Mandibola pronunciata, sguardo fisso, aria altezzosa. E tanti muscoli. Vedere Luke Evans in costume con i capelli che si muovono tra le correnti marine viene ormai facile. Dopotutto, Namor è perfezione fisica e spirituale, un tutt'uno con sé stesso e il mare, fiero portavoce del suo popolo e inflessibile sovrano del suo regno. Luke Evans potrebbe incarnarne la forza bruta, assieme alla sua capacità di "controllare" le masse solo con la propria presenza. Un Namor imponente, dal quale non si potrebbe mai distogliere lo sguardo. Maturo nel suo ruolo e capace di lanciarsi dentro più saghe del MCU. Evans dovrebbe lavorare molto sulla parte da villain, rendendo credibile la ragionata follia che può esplodere in Namor se un elemento a lui caro viene messo in pericolo. La scelta di Evans sarebbe abbastanza facile, sia per età che per esperienza nei blockbuster mainstream.



Colui che tutti vorrebbero - Keanu Reeves

Tenete in mente ogni versione di Namor con la barba e starete pensando a Keanu Reeves. Ormai è innegabile quanto tutti lo vogliano nel Marvel Cinematic Universe. Bisogna solo trovargli il ruolo giusto. E, forse, quello del sovrano subacqueo potrebbe essere perfetto. Occhi tagliati, viso allungato, barba imponente. Il capello lungo è ormai marchio di fabbrica di Keanu, e già per John Wick il fisico era allenato.

Bisogna capire quanto possa reggere gli sforzi imponenti di una macchina come il MCU. Allenamenti serrati, corpo al massimo della forma (del resto Namor è quasi sempre a petto "nudo"...) per uno che sì, può farcela, ma sta passando i cinquantacinque anni. Difficile pensare che Kevin Feige non voglia sfruttare Namor lungo una serie estesa di film, e prendere un attore già verso i sessanta, seppur giovanile, potrebbe non essere la scelta più oculata.



Occhi ghiacciati - Jonathan Rhys Meyers

Pensate a un Namor con quegli occhi. Uno sguardo che ti si infila sottopelle come aghi ghiacciati. Jonathan Rhys Meyers è assolutamente perfetto. Regalità sprezzante, lineamenti scolpiti e pupille glaciali. Un fisico già allenato dopo la sua parte in Vikings e quindi pronto a fare quello step successivo per diventare degno del re di Atlantide. Rhys Meyers incarnerebbe con tutta la sua essenza la regalità di Namor, mescolandola all'altezzosità tipica del personaggio, quel suo essere inflessibile, convinto della giustezza delle proprie azioni, anche nei momenti di crisi più nera. Un perfetto sovrano già pienamente inserito nel ruolo, senza bisogno di narrare una storia delle origini che ne delinei le giovani difficoltà. Pensatelo a innamorarsi di Sue, a veder crollare le sue certezze di fronte ai suoi occhi. Rhys Meyers potrebbe riconsegnarci alla perfezione questo Namor: sia il sovrano inflessibile che l'atlantideo rapito dai turbamenti di cuore.



L'outsider - Taylor Kitsch

L'abbiamo già visto con i capelli lunghi, con il fisico scolpito, da True Detective a Le belve. Potrebbe essere un Namor più giovanile, ma il phisique du role è tutto nel volto di Taylor Kitsch. Alto, slanciato, pronto a reggere uno scettro in mano e dominare su tutti i mari. Espressione corrucciata, di chi ha un regno intero a cui pensare, in grado di fare qualsiasi cosa per salvarlo. Il taglio degli occhi ricorda molto quello di Namor, e Kitsch ha già avuto a che fare con la Disney, sempre che il flop di John Carter non ricordi brutti periodi a Topolino & Company. Non avendo ancora raggiunto i quaranta, si potrebbe davvero puntare su di lui per un progetto a lungo termine, presentando un Sub-Mariner già esperto, ma sempre in grado di crescere e maturare ancora. Magari pronto a sparigliare tutte le carte degli Avengers. E poi, forse, unendosi a loro.