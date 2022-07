Namor nel MCU: una rilettura che fa già discutere

La colpa è di Aquaman, non dell'inclusività. Menare il can per l'aia è inutile quando si hanno le ragioni a portata di mano. Prendiamo il Gorr di Christian Bale, ad esempio. Perché il suo look in Thor: Love and Thunder non è stato rispettato, con una tunica nera morbida e senza naso? Perché somigliava troppo al Voldemort di Harry Potter, personaggio troppo iconico da passare inosservato e sicuramente più noto del Macellatore di Dei agli occhi del pubblico mainstream (ve ne parliamo anche nella recensione di Thor Love and Thunder). Più semplice modificarlo e renderlo simile. Per il Namor della Marvel vale lo stesso discorso, solo andando più in profondità, alle radici stesse del concept del personaggio. Non avrà innanzitutto un suo stand alone - non ancora - ma sarà introdotto nell'atteso Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler, come villain della storia.



Probabilmente non ne saranno raccontate le origini, ma il legame tra Atlantide e il Wakanda è quasi secolare e non poteva esserci scelta più giusta per presentare nel MCU il Sovrano dei Mari. Almeno, così è nei fumetti, essendo Namor figlio della Principessa Fen di Atlantide e dell'ufficiale britannico Leonard McKenzie, motivo che lo rende un ibrido terrestre-atlantideo dalla pelle rosa anziché blu come gli abitanti sottomarini. Nel sequel di Black Panther, invece, saranno molte le divergenze con l'opera principale, e questo già a partire dalla stessa cultura d'appartenenza del personaggio e dei suoi simili, di stampo pre-colombiano e per la precisione di discendenza Maya.



Tutto un altro regno

Dicevamo delle colpe di Aquaman, pure se indirette. L'eroe DC nasce nel 1941, due anni dopo il debutto di Namor tra le pagine a fumetti Marvel. È sempre stato così tra le due etichette: un ispirarsi e rubarsi a vicenda, creando qualcosa di unico e differente. Infatti nell'aspetto i due supereroi marini non si somigliano lontanamente, ma è nel discorso di Atlantide, del regno sommerso e di tutta un'altra serie di affinità concettuali importanti che i due sono particolarmente vicini.

E con Black Panther: Wakanda Forever in uscita a novembre 2022 e Aquaman: Il Regno Perduto di James Wan in arrivo appena quattro mesi dopo, a marzo 2023, le esigenze cinematografiche e di botteghino hanno imposto un cambiamento netto e deciso, anche se rispettoso. A interpretare Namor in Black Panther 2 sarà Tenoch Huerta, conosciuto soprattutto per il ruolo di Rafa in Narcos: Mexico di Netflix. Quando venne annunciato nel cast non si fece molto caso al suo ingresso, non essendo un nome particolarmente noto, eppure la somiglianza in viso con il Principe dei Mari era e resta palese. E infatti passarono appena poche settimane prima che i rumor sul suo coinvolgimento nel ruolo di Namor cominciassero a circolare in rete, in aggiunta a una curioso dettaglio: per la sua parte, a quanto pare Huerta aveva imparato a parlare un antico linguaggio Maya. L'arrivo delle prime promo art del film ha poi sciolto ogni dubbio al riguardo: l'Atlantide del MCU sarà con tutta probabilità un'antica civiltà pre-colombiana sprofondata negli abissi oceanici e della memoria, dimenticata dall'umanità ma comunque viva e nascosta. Il look dei protagonisti non mente: Namor appare come un sovrano più Azteco che Maya - nonostante il linguaggio imparato -, con tanto di copricapo e gioielli tipici. Mantiene le ali alle caviglie e, anzi, la derivazione pre-colombiana meglio si adatta alla presenza di questo imprescindibile dettaglio.



Le branchie sul collo sono poi sostituite da innesti simili a piercing che Huerta indossa anche sul naso, ovviamente verdi. Lo studio dei costumi appare notevole, soprattutto nell'intenzione di richiamare il look del supereroe a fumetti adattandolo però con intelligenza alla natura indio-americana. L'idea è che Atlantide potrebbe anche essere Aztlan, la culla ancestrale della civiltà Azteca che in molti in romanzi di fantasia hanno nel tempo correlato alla Città Sommersa.

La rilettura è tutto fuorché sciocca, insomma, e il rispetto del materiale originale al netto delle modifiche "obbligate" possiamo anche vederlo dai comprimari di Namor, che sono Namora e Attuma (quest'ultimo grande nemesi del personaggio). Anche loro indossano abiti pre-colombiani ma hanno la pelle blu proprio come nei fumetti, elemento che ci porta a pensare all'effettivo sprofondamento della civiltà e allo sviluppo sottomarino della stessa, anche se bisognerà capire tutta la backstory dedicata.



Le critiche dei fan

A muovere polemica per queste scelte di peso sono stati ovviamente i fan della primissima ora, scontenti di un adattamento tanto divergente dal materiale di partenza. Si tratta di critiche aprioristiche che non tengono conto del merito, basandosi solo sull'intenzione degli autori e dei produttori e processandole senza degno contesto. È vero: nell'aspetto, la trasposizione di civiltà e personaggi sembra molto differente.

Si avvicina anche questa a un'idea tribale della stessa, antica eppure fortemente evoluta, ma resta il fatto che finora abbiamo solo potuto dare una rapida occhiata a delle promo art.

La polemica, inoltre, tocca anche l'elemento inclusivo, pensando che Coogler, Feige e l'Alonso abbiano optato per una scelta di questo tipo solo per inserire nel MCU un supereroe di origini pre-colombiane. Probabile sia così, considerando la mission dei Marvel Studios, ma resta qualcosa di derivativo e necessario all'obbligo di non imitare su schermo quanto fatto e visto in Aquaman. L'opzione era più che valida e storicamente adeguata, manipolabile a piacimento per abbracciare quanti più canoni possibili del Regno di Atlantide e delle peculiarità fumettistiche associate. Non un errore e nemmeno una provocazione, quindi, ma una scelta ben congeniata e voluta, una rilettura cinematografica tanto discutibile quanto raffinata che siamo certi continuerà a far parlare di sé, prima e dopo l'uscita del film. Considerando la release di Black Panther: Wakanda Forever prevista per il prossimo 11 novembre, appena quattro mesi ci separano dal cinecomic Marvel e molto probabilmente un primo trailer del progetto verrà mostrato al San Diego-Comicon, in agenda dal 21 al 24 luglio. Marvel ha già confermato la sua presenza al Comicon 2022 in loco con una grande panel, dunque non ci resta che attendere pazienti l'arrivo del primo materiale ufficiale.