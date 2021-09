My Hero Academia: cosa sappiamo e cosa possiamo aspettarci dal live-action?

Era il mese di luglio del 2014 quando su Weekly Shonen Jump arrivava il primo capitolo di My Hero Academia, dando inizio alle incredibili avventure del giovane Izuku Midoriya in My Hero Academia, un ragazzo senza poteri in un mondo popolato all'80% da persone dotate di abilità straordinarie denominate quirk, e nel quale esiste persino una divisione ufficiale tra Eroi e Villain.



Il desiderio di Izuku, soprannominato Deku ("buono a nulla"), di essere anche lui un eroe e il suo stupefacente altruismo lo porteranno sulla strada per diventare proprio ciò che ha sempre sognato, ma ovviamente non sarà così facile. Riuscirà il ragazzo a mostrare tutto il suo coraggio e la sua determinazione e divenire un eroe?



Considerato come fin dall'inizio sia Izuku stesso a premettere che "Questa è la storia di come sono diventato il più grande degli eroi", siamo portati a credere che sarà proprio così. Ma 325 capitoli del manga e vari spin-off dopo il suo debutto sulle pagine di Jump, l'opera del mangaka Kohei Horikoshi non è ancora giunta al termine, anzi è diventata ormai un fenomeno globale che continua costantemente a intrattenerci, a farci ridere e piangere assieme ai suoi protagonisti, e promette di farlo ancora a lungo nelle più diverse forme, inclusi un anime composto finora da 5 stagioni, 3 lungometraggi animati e... presto anche un film-live action di produzione hollywoodiana.



My Hero Academia live action: cosa sappiamo sul progetto

In lavorazione dal 2018, ovvero quando fu inizialmente annunciata la realizzazione di una pellicola live-action dedicata a My Hero Academia, il film è una produzione Legendary Pictures (gli stessi che hanno portato sul grande schermo Pokémon: Detective Pikachu e Watchmen), con Alex Garcia (Godzilla vs. Kong, Enola Holmes) e Jay Ashenfelter (Godzilla vs. Kong, Pacific Rim: La Rivolta) come supervisori, in collaborazione con Ryousuke Yoritomi per Shueisha, la casa editrice di Jump.

Si parla dunque di una produzione occidentale e di un adattamento in lingua inglese, come è stato specificato qualche settimana fa in sede d'annuncio dal regista del live-action di My Hero Academia Shinsuke Sato, veterano del cinema orientale alla sua prima prova in lingua straniera. Del cast e dei suoi possibili interpreti, attualmente, non abbiamo informazioni, né sono iniziate a circolare voci e rumor in merito. Ma d'altronde non sappiamo nemmeno se sarà Sato a occuparsi della sceneggiatura del film o se questa verrà affidata a qualcun altro.

Similmente, non abbiamo notizie su un'eventuale data di inizio riprese, né su una possibile finestra di lancio per la pellicola, e visto che ci troviamo ancora nelle prime fasi del suo sviluppo, è difficile che questo tipo di informazioni venga divulgato a breve.



Cosa possiamo aspettarci

Considerate le potenzialità del progetto, possiamo permetterci di essere ottimisti, o quantomeno di evitare i fatalismi del caso. Di solito quando vengono annunciati degli adattamenti live-action di opere fumettistiche, in particolare quelle orientali, è facile che la reazione più immediata sia storcere il naso e dubitare della riuscita dell'operazione, specialmente visti alcuni precedenti non esattamente illustri.

Non sarebbe del tutto fuori luogo citare film come Dragonball Evolution o il Death Note di Adam Wingard: è però anche vero che, prima di ogni altra cosa, i tempi sono cambiati. Non ci troviamo più nei primi anni 2000, la mentalità nei confronti di questo tipo di produzioni si è progressivamente trasformata sia dal lato di chi le realizza, sia da quello di chi ne fruisce, e un grande esempio lo possiamo trarre dal mondo dei cinecomic. Salvo rare eccezioni, prima dell'arrivo delle trilogie di X-Men, degli Spider-Man di Sam Raimi e dei Batman targati Christopher Nolan, difficilmente si riuscivano a trovare delle trasposizioni che potessero soddisfare gli appassionati di lunga data dei fumetti come anche gli spettatori occasionali.



E con l'avvento del Marvel Cinematic Universe questo processo ha subito un'evoluzione senza precedenti, portando alla nascita di un vero e proprio stile caratteristico, un modus operandi ora imitato e messo in pratica (con vari gradi di successo) da tantissimi altri.



C'è dunque da ben sperare per i progetti futuri, a cui sarà riservato un budget decisamente più alto di quello che avrebbero avuto questi titoli una quindicina di anni fa (ma anche meno), una maggiore attenzione ai dettagli e delle tempistiche di produzione meno sbrigative, nonostante l'abitudine di Hollywood di voler capitalizzare in fretta sui trend del momento.



Lo stiamo già vedendo con il live-action di One Piece targato Netflix, anch'esso di fattura occidentale, che oltre a vantare il coinvolgimento dell'autore del manga Eiichiro Oda, sta procedendo con i piedi di piombo in ogni passo della sua realizzazione, proprio per assicurarsi di far arrivare sugli schermi un prodotto di alta qualità (se poi risulterà tale, beh, si potrà valutare solo a posteriori).

Sarà probabilmente il caso anche del live-action di Cowboy Bebop, sempre prodotto da Netflix, ma più vicino nel tempo, poiché in arrivo il prossimo novembre sulla piattaforma.

La stessa Legendary, poi, ci ha mostrato di poter fare un discreto lavoro con Pokémon: Detective Pikachu, che non aveva esattamente il più semplice dei materiali di base su cui operare, poiché il rischio di scadere nel grossolano era davvero alto. A maggior ragione, quindi, un prodotto come My Hero Academia, che tanto ha in comune e riprende da opere occidentali come i fumetti Marvel e DC (e che, piccola curiosità, figura una quantità impressionante di citazioni e riferimenti a Star Wars) potrebbe prestarsi a un passaggio alla forma live-action made in Hollywood, facilitato anche dal fatto che Sato sappia sicuramente come lavorare in termini di adattamenti di manga e anime (suo il live-action di Bleach che tanto favore ha riscosso tra i fan dell'opera, come anche Gantz - L'inizio, Inuyashiki, I Am a Hero e le serie tv Kingdom e Alice in Borderland).

Il film live-action di My Hero Academia parte insomma con delle buone premesse, ma bisognerà vedere come verranno applicate.