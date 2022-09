Da La Mummia a The Whale: successo, crisi e rinascita di Brendan Fraser

Brendan Fraser è in odore di Oscar grazie alla sua incredibile performance in The Whale di Darren Aronofsky, film tratto dall'omonima pièce teatrale di Samuel D. Hunter che racconta la storia di un uomo dal peso di più di duecento chili che cerca di ricucire il rapporto con la figlia diciassettenne. L'interpretazione di Fraser, che impersona il protagonista Charlie, è valsa all'attore una standing ovation di sei minuti a Venezia ed ha rapidamente riabilitato il nome di Brendan Fraser di fronte alla critica e al pubblico: se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The Whale. In molti, tuttavia, potrebbero chiedersi perché la carriera dell'attore americano sia stata così altalenante, arrivando quasi a fermarsi tra il 2014 e il 2019: proviamo dunque a ripercorrere la vita professionale e quella personale del protagonista di The Whale, nonché i suoi ruoli più iconici.



Dagli esordi al successo globale

Il debutto di Brendan Fraser nel mondo del cinema avviene nel 1991 con Dogfight, diretto dalla regista televisiva Nancy Savoca. La pellicola, oggi quasi dimenticata, non è né un successo al botteghino né un cult per il pubblico o per la critica, ma permette a Fraser di farsi conoscere, ricoprendo per la prima volta una piccola parte in una produzione di Hollywood.

Negli anni successivi, l'attore si divide tra ruoli drammatici e comici, prendendo parte a commedie come Encino Man (Les Mayfield, 1991), In The Army Now (Daniel Petrie Jr., 1994) e Mrs. Winterbourne (Scambio di Identità in Italia, diretto da Richard Benjamin e uscito nel 1996), ma anche a titoli drammatici come Scuola d'Onore (School Ties), del 1991, diretto da Robert Mendel. Proprio Scuola d'Onore rappresenta il primo ruolo da protagonista di Fraser, che gli vale una serie di casting via via sempre più importanti in altre pellicole: i primi anni della carriera dell'attore sono incredibilmente prolifici, con circa tre film all'anno tra il 1993 e il 1997. Un numero enorme, soprattutto se pensiamo che all'epoca Fraser era poco più che un debuttante.



Il primo, vero, grande successo arriva con George of the Jungle (George Re della Giungla...? in Italia), diretto da Sam Weisman e basato sulla serie animata degli anni Sessanta "George della Giungla". La pellicola, arrivata in sala nel 1997, anticipa di un paio d'anni l'uscita di Tarzan della Disney e si rivela un clamoroso successo al box-office, con un incasso di circa 180 milioni di Dollari.

Anche in questo caso Fraser ha la parte del protagonista: è proprio con George of the Jungle che l'attore diventa un volto "famigliare" in migliaia di case americane. L'anno dopo, nel 1998, arriva anche il primo trionfo di critica, raggiunto con Demoni e Dei di Bill Condon, con Ian McKellen nei panni di James Whale, regista britannico noto per l'adattamento del 1931 di Frankenstein e per quello del 1935 della Moglie di Frankenstein. Il film vince un Oscar per la miglior sceneggiatura non originale: nessuna candidatura per Fraser, questo è vero (McKellen ne ottiene invece una), ma tanto basta per catapultare l'attore tra i nomi più blasonati di Hollywood, anche in virtù della sua già annunciata partecipazione ad una pellicola di grande richiamo in uscita l'anno successivo.



Infatti, è nel 1999 che arriva il ruolo per cui Brendan Fraser è ricordato in tutto il mondo: stiamo ovviamente parlando della parte da protagonista in La Mummia, diretto da Stephen Sommers, in cui l'attore americano è Rick O'Connell, avventuriero ed ex-soldato della legione francese che si ritrova a dover sventare il ritorno in vita del sacerdote egizio Imhotep.



Il titolo, che in realtà altro non è che un remake dell'omonima pellicola del 1932, incassa più di 400 milioni al box-office e diventa rapidamente un successo globale, da cui si generano due sequel che hanno sempre Fraser per protagonista, ossia La Mummia - Il Ritorno (2001) e La Mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone (2008), nonché lo spin-off Il Re Scorpione (a sua volta al centro di una serie di film estremamente longeva), varie serie animate e persino alcuni videogiochi. Nel 2017, poi, è stato anche tentato un reboot della serie della Mummia con Tom Cruise per protagonista, che però ha avuto uno scarsissimo successo: per saperne di più potete leggere la nostra recensione di La Mummia.



Gli anni della crisi

Accanto ai kolossal action-horror della Mummia, nei primi anni Duemila Brendan Fraser partecipa a una lunga serie di pellicole di richiamo, come il film premio Oscar di Paul Haggis Crash (vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Crash - Contatto Fisico), oppure Inkheart - La Leggenda del Cuore d'Inchiostro (Iain Softley, 2008), o ancora Viaggio al Centro della Terra di Eric Brevig, basato sull'omonimo romanzo di Jules Verne e che ci mostra per la prima volta i muscoli di Brendan Fraser in 3D, realizzando il sogno di diverse fan del franchise della Mummia.

Infine, tra le partecipazioni di peso dell'attore non possiamo non citare Looney Tunes - Back in Action, misto tra animazione in 2D e riprese dal vivo sulla falsariga di Space Jam, e G.I. Joe: La Nascita dei Cobra, del 2009. In questo stesso periodo, però, il fisico di Brendan Fraser inizia a cedere: per varie fonti legate all'attore, il peggioramento delle sue condizioni di salute è legato ai continui stunt eseguiti senza controfigure. Questi ultimi, infatti, gli procurano una serie di fratture piuttosto gravi: nel 2008, in seguito a un incidente avvenuto sul set del terzo film della Mummia, Fraser deve sottoporsi a due laminectomie e ad un'importante operazione al ginocchio, mentre inizia ad assumere sempre più farmaci e antidolorifici.



Secondo alcune persone a lui vicine, al tempo Fraser era "tenuto insieme con nastro adesivo e ghiaccio": nel 2009 arriva poi un'operazione alle corde vocali, che avrebbe potuto significare la fine anche per una carriera attoriale ben consolidata. Ai problemi di salute si sommano quelli personali: nel 2007, la moglie di Fraser, Afton Smith, annuncia il divorzio dall'attore, dopo nove anni di matrimonio e tre figli insieme.

Per via dei problemi medici e della situazione matrimoniale, Fraser si allontana piano piano dal mondo della recitazione: due film nel 2010, uno nel 2011 e nessuno nel 2012, cosa più unica che rara per l'attore, che nella sua carriera ha preso parte in almeno due o tre pellicole all'anno. Nel 2013 Fraser sembra riprendersi, con una parte da doppiatore in Fuga dal Pianeta Terra, diverse piccole apparizioni e, infine, il ruolo di co-protagonista in Breakout, action-thriller canadese uscito solo in DVD e che vanta Fraser anche nel ruolo di produttore. Con la ripresa degli impegni dell'attore, sembrava che la sua carriera fosse tornata "in carreggiata": invece, dal 2014, Brendan Fraser si allontana dal mondo del cinema per diversi anni, continuando a lavorare solo per il piccolo schermo e sempre in ruoli secondari.



Proprio per la promozione di The Affair, una delle serie TV a cui partecipa, Fraser rilascia nel 2016 la prima intervista alla stampa dal 2013, durante la quale parla del periodo difficile attraversato nei mesi precedenti, causato dall'improvvisa morte della madre.

Due anni dopo, in un'altra intervista, l'attore fa una rivelazione destinata a dare scandalo: Fraser afferma di aver subito abusi sessuali nel 2003 da parte dell'ex-Presidente dalla Hollywood Foreign Press Association Philip Berk, e che ciò avrebbe influito sulla sua carriera in due modi. Il primo è quello strettamente professionale: la HFPA è l'associazione che assegna i Golden Globe, il che faceva di Berk uno degli uomini più potenti di Hollywood. Quando Fraser ha chiesto delle scuse ufficiali e pubbliche, i legali di Berk si sono rifiutati di concederle, mentre l'attore riporta di essere finito in una sorta di "blacklist" di Hollywood, che nel tempo lo ha allontanato dai ruoli che gli sarebbero altrimenti stati offerti dalle major. Dal punto di vista personale, invece, Fraser ha spiegato di sentirsi "malato. Come un bambino, come se avessi una palla in gola, come se qualcuno mi avesse lanciato addosso della vernice invisibile", ma anche di aver deciso di non rendere pubblico l'accaduto per non rovinare la propria carriera, pur avendone parlato con l'attuale ex-moglie Afton Smith.



La "Brenaissance"

Dopo l'intervista del 2018, qualcosa finalmente si sblocca: ha così inizio la "Brenaissance", ossia la rinascita Brendan Fraser, dapprima sul piccolo schermo e poi al cinema.

In televisione, l'attore sembra riuscire a "ripartire" dal mondo delle serie TV HBO e DC, con il ruolo di Robotman in Titans (iniziata nel 2018 e ancora in corso, almeno per quanto ne sappiamo) e poi anche nello show Doom Patrol, sempre dell'Universo DC, nella quale riprende i panni di Robotman. Sempre nel 2018, su TikTok spopola il termine "Brenaissance", che testimonia come l'attore non sia mai realmente stato dimenticato nemmeno dal pubblico più giovane. Il sodalizio con la DC continua con il casting come Firefly in Batgirl: Fraser doveva interpretare il principale villain del film, ma Batgirl è stato cancellato da Warner a inizio agosto, forse per via della scarsa qualità del titolo o per ragioni legate alla fusione della compagnia con Discovery. Dopo la cancellazione della produzione, Fraser ha difeso tutto il cast della pellicola, esprimendo affetto e stima in particolare per la protagonista Leslie Grace e dicendosi dispiaciuto per la cancellazione di Batgirl da parte dei vertici della casa produttrice.



Al di là del piccolo schermo e del mondo DC, dal 2019 Brendan Fraser è tornato anche al cinema, con una serie di pellicole di portata via via sempre maggiore: la prima è il thriller ambientato negli anni Settanta La Rosa Velenosa, che nel cast annovera anche attori del calibro di Morgan Freeman e John Travolta. Segue poi una "trasferta a Bollywood, dove interpreta un poliziotto sotto copertura nell'action Line of Descent (mai arrivato in Italia), mentre nel 2021 arriva il turno di No Sudden Move di Steven Soderbergh: il film, uscito direttamente in streaming, non ha solo riscosso un buon successo di critica e pubblico, ma ha anche messo Fraser a contatto con un cast di tutto rispetto, poiché alla pellicola hanno lavorato anche Don Cheadle, David Harbour, Benicio del Toro e Ray Liotta.

Infine, anche se forse non c'è bisogno di citarlo, alla 79° edizione del Festival del Cinema di Venezia fa il suo debutto The Whale, con Fraser per protagonista e diretto da Darren Aronofsky (Il Cigno Nero, Requiem for a Dream, Madre!). Per l'attore è il film del ritorno: standing ovation da parte della critica del Lido, recensioni che ne esaltano le doti attoriali e che lo danno tra i favoriti per l'Oscar. Anche lo stesso Aronofsky ha spiegato che Fraser era perfetto per The Whale, aggiungendo di aver "passato dieci anni a cercare l'attore giusto". Vedremo se gli Oscar porteranno ulteriore fortuna e riconoscimento a Fraser, il cui futuro potrebbe rivelarsi ancora più r