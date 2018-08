Mission Impossible e Christopher McQuarrie: il cinema action oltre i suoi limiti

Christopher McQuarrie è uno dei quei nomi che hanno sempre girato per i corridoi di Hollywood. Ha cominciato come sceneggiatore molto giovane, a 25 anni, convinto dal suo amico d'infanzia e poi compagno di college Bryan Singer, che lo ha strappato all'ultimo secondo da una carriera in polizia al NYPD.

Il suo primo film è Public Access, un thriller non particolarmente rilevante, che lo lancia insieme a Singer nel grande panorama internazionale, una vetrina che lo espone ai produttori della MGM, che già un anno dopo scritturano Singer alla regia de I Soliti Sospetti, secondo film scritto da McQuarrie, questa volta eccelso nella costruzione del racconto, seminale, insofferente al classicismo stilistico, profondamente stratificato nella sua volontà di sorprendere a più riprese.

Il film vale a Kevin Spacey un Premio Oscar come Miglior Attore non Protagonista e a un ventisettenne Christopher McQuarrie una statuetta per la Miglior Sceneggiatura Originale. Neanche trentenne, lo sceneggiatore è già tra i più richiesti di Hollywood, ma comprende come la macchina del successo personale debba essere alimentata dal successo commerciale del proprio operato, decidendo di proporsi come sceneggiatore e regista alla 20th Century Fox "per qualsiasi progetto volessero": "Gli chiesi libertà creativa e mi dissero di andare a farmi fottere. Alla fine mi presero, ma non accettarono consigli o altro da parte mia. Mi volevano e basta".

Esce così Le vie della violenza, un flop commerciale e di critica la cui esperienza viene anche rinnegata dallo stesso autore, che però proprio da qui inizia la sua carriera da regista, continuata soltanto 12 anni dopo con Jack Reacher - La prova decisiva.



La prova decisiva

In 25 anni di carriera nel mondo del cinema, Christopher McQuarrie ha realizzato 12 film, di cui soltanto di 4 è regista. Sin dal successo ottenuto con I Soliti Sospetti, infatti, l'autore del New Jersey è stato soprattutto sfruttato dai grandi studios come sceneggiatore, se non addirittura come semplice revisore di script. Sono sue le storie di Operazione Valchiria, The Tourist o Edge of Tomorrow, ma in dodici anni di lavoro la svolta decisiva come regista arriva solo con Jack Reacher, grazie al quale incontra l'ormai amico e sodale Tom Cruise.

Come molti di voi sapranno, il thriller d'azione scritto e diretto da Christopher McQuarrie è tratto dalla serie di romanzi di Lee Child, primo adattamento cinematografico di un personaggio amatissimo in America e anche oltreoceano. Soprattutto sul piano tecnico, il lavoro del regista si rivela ottimo, e mostra già in parte alcune linee stilistiche ben precise.

Il prologo di Jack Reacher è magistrale. La musica di Joe Kraemer lavora in un sommesso crescendo, accompagnando la scena che si sviluppa senza dialoghi, in un montaggio equilibrato che si muove su più livelli tra vittime, luoghi e carnefice, entrando anche nell'ottica dell'assassino e mettendo lo spettatore nei suoi panni, regalandogli lo stesso campo visivo, gli stessi bersagli.

Solo l'inizio vale già il film, ma McQuarrie continua a sorprendere con la sua regia per l'intera durata del titolo, confezionando un prodotto con una storia valida e una scrittura incalzante dove a farla da padrone è l'azione, chiara e spettacolare. Jack Reacher ha forse uno dei migliori inseguimenti in macchina della storia recente, profondo nella costruzione, entusiasmante nello sviluppo.

La risoluzione finale con il villain sotto la pioggia battente, corpo a corpo, è muscolare e con punti di ripresa che cercano di restare quanto più possibile sui duellanti, staccando dove necessario e dando continuità e ampio margine di comprensione allo scontro, seguendo ogni colpo, mostrando ogni punto di un futuro livido.

Non è lungo, non è eccezionale, ma è dannatamente efficace per com'è pensato e messo in scena. Questo è il McQuarrie action degli inizi: preciso, alla ricerca di una pulizia dell'azione che non sia ipercinetica come con George Miller o Michael Bay ma ugualmente immacolata. Lo capisce anche Tom Cruise, che lo propone come regista del nuovo Mission: Impossible, basato su di una sceneggiatura dello stesso McQuarrie e Drew Pearce: Rogue Nation. È la svolta.

Superare l'impossibile

Qui Christopher McQuarrie si sbizzarrisce davvero e tira fuori dal cilindro alcune delle sequenze d'azione tra le più raffinate del franchise. Due su tutte: l'intera parte della Turandot a Vienna e il recupero dei dati nella struttura di massima sicurezza in Marocco.

La prima, soprattutto, resta il colpo magistrale del regista, anche con l'eccellente Mission: Impossible - Fallout in sala. L'opera di Vienna come location, due assassini, un alleato, Isla Faust, una vittima e la musica di Puccini in sottofondo continuo: questi gli elementi di un capolavoro.

McQuarrie sfrutta ogni centimetro del dietro le quinte della Turandot, muovendosi verticalmente con il suo protagonista, Ethan Hunt, alla ricerca del primo assassino. Una volta raggiunto, comincia lo spettacolo, che segue in alcuni momenti anche il ritmo dell'opera. La scazzottata è in bilico sopra al palco, mentre da un set pieces Isla Faust si prepara a colpire la sua vittima. La tensione sale, irrefrenabile, e l'attenzione dello spettatore finisce completamente catalizzata sullo svolgimento. Arriva il Nessun Dorma e, nel crescendo della romanza, il punto focale della sequenza, che McQuarrie risolve brillantemente, senza sprecare nulla della costruzione.

Per quanto riguarda invece la scena sott'acqua, probabilmente esistono pochi film d'azione capaci di una tale chiarezza e di un tale entusiasmo nell'impalcatura tecnica di una sequenza così "immersiva". Questa, a dire il vero, è la grande missione impossibile del film, soprattutto per le tempistiche.

Sorvolando sul contenuto, anche in questo caso la regia di McQuarrie è eccezionale. Una telecamera segue Cruise all'interno di questa stanza circolare immersa in acqua. Gli stacchi sono davvero pochi, così da rendere claustrofobica e ansiogena la scena, e dare il più possibile il senso dello scorrere del tempo e lo stress che fagocita - secondo dopo secondo - preziosissimo ossigeno.

Il corpo di Cruise e lo spazio circostante vengono suddivisi perfettamente in punti visuali ben precisi, che passano sovente dalla terza persona alla soggettiva, sempre in movimento. La sequenza scandisce il tempo d'azione ed edifica una situazione complessa anche per un franchise che ha fatto, delle tempistiche e della complessità, un marchio di fabbrica. McQuarrie si supera ancora, dunque.

Il filmmaker può dare però ancora di più e Tom Cruise (56 anni) comprende come l'amico e regista possa spingersi ancora oltre in termini acrobatici. C'è il talento, c'è la pazzia e ci sono i soldi: è ora di far capire che non può esistere Mission: Impossible senza Tom Cruise e che Cruise stesso non può dare il 100% di sé senza Christopher McQuarrie, almeno non dopo Rogue Nation. Oggi, Mission: Impossibile - Fallout è il punto di non ritorno di questa collaborazione.

L'ultimo film del franchise, adesso in sala, è infatti esaltazione massima della cultura dell'azione, mai rozza e sempre elegante, implacabile e in continuo crescendo, drastica nel rifiuto di apparire come un more of the same e decisa a colpire duro, sorprendere con sincerità e stile. Tutto è spinto al limite, anche il corpo dello stesso Cruise, al tempo stesso protagonista assoluto del progetto e mezzo di esasperata (positivamente) comunicazione concettuale dell'azione secondo McQuarrie.

È come se le ambizioni di attore e regista fossero entrate in una perfetta risonanza artistica, vibrando all'unisono. La comunione di intenti dei due crea così uno spettacolo action mastodontico e adrenalinico, che non lascia più dubbi sul corroborato talento di McQuarrie e sull'ormai collaudatissimo e sodale rapporto con Cruise.

In questo senso, Mission: Impossible - Fallout diventa anche un contenitore "dell'urgenza di esagerare" dei due, di spingersi sempre di più al limite, ma non per assurdo come un Fast & Furious qualunque, perché il tentativo è quello di restare - dove possibile - ben piantati alla veridicità dell'azione.

Fallout si dimostra così un titolo davvero atomico, cratere centrale di un'esplosione stilistica di potenza nucleare, che irradia l'intero genere cinematografico.

Christopher McQuarrie sfrutta il corpo di Cruise come uno strumento preciso e malleabile: lo lancia da un aereo nel salto col paracadute più difficile al mondo, lo fa arrampicare su elicotteri in volo e saltare tra i palazzi di Parigi (con tanto di rottura della caviglia) e sfrecciare in moto tra gli arrondissement della capitale francese, probabilmente in uno dei migliori inseguimenti dell'intera storia del cinema, tra uno speronamento aereo e alcune scazzottate da mascella a terra.

Il tutto facendo arrivare Hunt sempre all'ultimo minuto per salvare il mondo. E a differenza del ritornello che il regista mette in bocca al suo protagonista per tutta la durata di Fallout, qui non c'è proprio da pensarci neanche un secondo: Christopher McQuarrie è oggi una delle più grandi maestà del cinema action mondiale.