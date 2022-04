I migliori film sui vichinghi, in attesa di The Northman

La chiglia fende l'acqua battendo contro le onde che cullano i valorosi uomini ai remi, guidati da un cielo incontaminato che risplende con migliaia di stelle come una corona intarsiata di gioielli; sotto pochi metri di legno e chiodi si staglia l'infinito oceano ancora sconosciuto con i suoi mostri, pronto ad essere conquistato dai prossimi imbattibili eroi. La fascinazione verso la storia e la mitologia norrena ha raggiunto livelli inimmaginabili fino a qualche anno fa, soprattutto a causa delle contaminazioni che hanno reso unici quelli che possiamo considerare i capisaldi del nuovo intrattenimento di massa: il Marvel Cinematic Universe deve infatti molto del suo successo alla lotta fratricida tra Loki e Thor (non a caso Loki è la serie più vista su Disney+), mentre le stagioni di Vikings si susseguono senza sosta (Vikings Valhalla è stato rinnovato per altre due stagioni), e se anche il Kratos di God of War ha abbandonato la culla della civiltà per spostarsi in terre norrene, allora il richiamo dev'essere davvero impossibile da contrastare (abbiamo già analizzato le problematiche del possibile adattamento seriale del classico di Santa Monica, perché l'eventuale serie Amazon di God of War può essere una buona idea ma anche un rischio).



Eppure l'ascendente vichingo non viene sfruttato a dovere dal mondo del cinema, ma trova qualche degno esponente solo in sparuti classici e in rivisitazioni più o meno seriose, come il Dragon Trainer di DreamWorks ed Erik il Vichingo di Terry Jones. Tocca quindi a Robert Eggers rinvigorire un genere dalle potenzialità inespresse: il suo The Northman è pronto a sbarcare tra i film in sala di Aprile 2022 e, vista la poetica che contraddistingue il cinema di Robert Eggers, siamo sicuri che sarà un degno rivale per i film che hanno reso celebre la cultura norrena.



Gli Invasori

L'importanza della famiglia e della tribù è uno dei tratti più celebri della tradizione vichinga: lo sapeva bene il nostro Mario Bava - regista di culto e autore seminale per l'intero genere horror - il quale nel 1961 si cimenta in un racconto di guerra in terre nordiche che segnerà l'inizio della sua collaborazione con l'attore Cameron Mitchell.

Il re vichingo Arald muore durante una battaglia contro gli invasori nel Dorset, in Britannia, lasciando sul campo i suoi due figli Erik ed Eron, ma solo quest'ultimo viene portato in salvo dalle forze norrene. Erik, abbandonato in territorio nemico, viene trovato dalla regina di Scozia, che decide di allevarlo come suo figlio nascondendo a tutti la verità. La guerra tra i popoli inglesi e quelli scandinavi prosegue negli anni a venire, e i figli del defunto Arald si ritroveranno a combattere uno contro l'altro, ignari del vincolo di sangue che li unisce come principi del Nord.



The Last King

Il film di Nils Gaup viene ricordato per gli splendidi scorci di una Norvegia grande e selvaggia, ma fu duramente criticato per la sua sceneggiatura semplicistica e i personaggi stereotipati. La pellicola è ispirata ai fatti storici che sono avvenuti durante la guerra civile norvegese del tredicesimo secolo, e regala un viaggio indimenticabile tra le terre incontaminate di un Paese così diverso nonostante la sua vicinanza, come se fosse rimasto bloccato nel tempo.

Nel 1204 la guerra tra il sovrano regnante e l'aristocrazia viene risolta dall'intervento della Chiesa Cattolica, la quale - grazie ai sotterfugi e all'avvelenamento del re da parte di Margherita di Svezia - conferisce il potere alla fazione dei Bagli sostenuti dalla Danimarca. Il sovrano vichingo ha però un figlio illegittimo che, essendo di diritto l'erede al trono, potrebbe ribaltare le sorti della guerra civile. I Bagli vengono a sapere dell'esistenza del bambino e cominciano la lunga caccia attraverso le terre scandinave, alla ricerca del legittimo re che viene protetto da due valorosi guerrieri fedeli al trono.



Beowulf

Il più antico poema della storia inglese - nonostante la datazione molto incerta - mette su carta la narrazione orale di una delle più grandi leggende vichinghe di sempre, un racconto che non solo ha posto le basi per l'intera letteratura, ma ha ispirato numerosi autori contribuendo alla popolarità del genere fantasy. La sua trasposizione al cinema forse non rende onore all'importanza mastodontica dell'opera, ma è a suo modo indimenticabile grazie allo strano connubio tra motion capture e CGI.

Robert Zemeckis dirige un cast da urlo (John Malkovich, Robin Wright, Anthony Hopkins, Angelina Jolie) per riproporre l'eroica battaglia del grande Beowulf e dei suoi 14 guerrieri contro il mostruoso Grendel, svegliato dai festeggiamenti nella sala comune del Re Hrothgar di Danimarca. Il troll, molto sensibile ai rumori, si presenta nel palazzo reale facendo a pezzi tutti coloro che hanno disturbato il suo sonno, per poi darsi alla fuga tentando di sfuggire alle ire del valoroso Beowulf, il quale si cimenterà in un viaggio senza sosta per soddisfare il desiderio di vendetta del suo Re.



Le Lunghe Navi

Il classico del 1964 diretto da Jack Cardiff si ispira all'omonimo romanzo dell'autore svedese Frans Gunnar Bengtsson, ed è una delle primissime incursioni del cinema all'interno di quel grandioso immaginario che è la cultura vichinga. Ampie distese d'acqua da solcare e una sete di avventura inesauribile sono gli elementi fondamentali di una storia senza tempo, graziata dall'interpretazione di uno dei più grandi attori di sempre: Sidney Poitier.

Rolfe e Orm sono due fratelli vichinghi alla ricerca di una campana d'oro d'inestimabile valore chiamata "La madre di tutte le voci". Gli avventurieri rubano la nave funeraria del Re di Norvegia sequestrando sua figlia Gerda, prima di essere attaccati dallo sceicco Aly Mansuh, che cattura Rolfe e la principessa norrena. Stregato dal racconto della campana d'oro, e innamoratosi di Gerda, il fascinoso nobile obbliga il guerriero vichingo a recuperare "La madre di tutte le voci" per lui, obbligandolo a battere sul tempo suo fratello Orm.



Valhalla Rising

L'epica norrena si mescola all'estetica violenta di Nicolas Winding Refn, che torna a dirigere il suo pupillo Mads Mikkelsen all'interno di un film estremizzante, ma imprescindibile per coloro che amano la cultura vichinga. Il tema del viaggio - cardine assoluto delle storie scandinave - si unisce a quello religioso e di redenzione, seguendo la storia di un guerriero muto che cammina a passo spedito verso la propria fine.

L'uomo è tenuto prigioniero da un gruppo di vichinghi, i quali lo lasciano uscire dalla sua gabbia solo per combattere contro altri guerrieri in violenti scontri corpo a corpo. Un giorno riesce però a liberarsi dai suoi carcerieri, uccidendo senza pietà tutto il gruppo, ma risparmia il ragazzo che gli portava da mangiare durante la prigionia. L'uomo non può parlare ma i suoi gesti sono eloquenti, e insieme al bambino si incammina per le terre desolate guidato da visioni profetiche. L'incontro con un gruppo di vichinghi cristiani metterà in mostra tutta l'ipocrisia delle religioni moderne, mentre le porte del Valhalla si aprono davanti a lui ricoprendo il mondo di sangue.