Meryl Streep, la regina di Hollywood alla corte di Spielberg

Dal primo febbraio il pubblico italiano potrà vedere in sala The Post, il lungometraggio che Steven Spielberg ha dedicato alla pubblicazione dei Pentagon Papers (documenti che svelavano la verità sul coinvolgimento americano nella guerra in Vietnam) sul Washington Post. Particolarmente importante è il ruolo di Katharine Graham, proprietaria del giornale, interpretata da Meryl Streep. Proprio grazie a questa parte l'attrice, alla seconda collaborazione con Spielberg (aveva prestato la voce a un'entità aliena in A.I.), ha ottenuto la sua ventunesima nomination all'Oscar, confermando l'amore che l'Academy nutre per lei dal 1979, quando ottenne la sua prima candidatura per Il cacciatore di Michael Cimino. Da allora ha vinto la statuetta in tre occasioni, come miglior non protagonista per Kramer contro Kramer nel 1980 e come protagonista per La scelta di Sophie nel 1983 e The Iron Lady nel 2012. Tre dei tanti punti alti di una carriera che per l'occasione vogliamo ripercorrere.

Grande televisione

Formatasi sul palcoscenico, prima all'università e poi professionalmente a New York, l'attrice inizia a sostenere dei provini per il cinema alla fine degli anni Settanta, tra cui un famigerato incontro con Dino De Laurentiis per il King Kong del 1976 (il produttore italiano, ignaro delle conoscenze linguistiche della Streep, contesta ad alta voce il suo aspetto fisico). L'esordio sul grande schermo avviene nel 1977 in Julia, ma la vera consacrazione ha luogo l'anno dopo con Il cacciatore e, in televisione, con la miniserie Holocaust, che le frutta un Emmy. Lei affermerà successivamente di non avere ricordi interamente positivi dell'esperienza, per ragioni personali: lei accettò la parte soprattutto per poter contribuire alle spese mediche del suo compagno John Cazale, stroncato da un tumore ai polmoni dopo aver completato le riprese de Il cacciatore, e dovette lavorare in Austria e Germania mentre lui rimase a New York.

Nei decenni successivi ha dato la priorità al cinema, prima di vincere un altro Emmy nel 2004 per la sua quadrupla performance nella miniserie HBO Angels in America, basata sull'omonimo testo teatrale di Tony Kushner. E sempre grazie alla HBO la vedremo prossimamente nella seconda stagione di Big Little Lies, dove interpreterà la madre di Alexander Skarsgard.

Successi e insuccessi

Nella prima metà degli anni Ottanta, complici i suoi due Oscar, l'attrice è sulla cresta dell'onda, con ruoli acclamati in film come La donna del tenente francese (1981), Silkwood (1983) e La mia Africa (1985). Negli anni successivi la popolarità commerciale diminuisce, e vi è anche un parziale ribaltamento della critica nei suoi confronti, con commenti sulla presunta mancanza di naturalezza nelle sue interpretazioni. Il suo statuto come star si riafferma nel 1995 con l'uscita de I ponti di Madison County, dove recita al fianco di Clint Eastwood. Il film, a differenza del romanzo su cui è basato, viene accolto bene dalla critica, incassa oltre 70 milioni di dollari negli Stati Uniti e fa ottenere all'attrice una nomination all'Oscar. Da lì in poi la sua carriera rimane molto solida, tra produzioni d'autore (The Hours, Radio America) e film più commerciali (Il diavolo veste Prada, Mamma Mia!). In alcuni casi il prestigio e il commercio vanno di pari passo, con candidature agli Oscar per film generalmente ritenuti modesti come Julie & Julia (2009) e Into the Woods (2014).

Politica, cinema e futuro

Nota anche per il suo impegno politico, Streep attira reazioni positive e negative quando riceve il Cecil B. DeMille Award alla cerimonia dei Golden Globe nel gennaio del 2017, grazie a un discorso apertamente critico nei confronti del neo-presidente Donald Trump. Questi reagisce su Twitter definendola "sopravvalutata", e alcuni attivisti di destra danno il via a una campagna diffamatoria negli ultimi mesi dell'anno, sostenendo che lei fosse al corrente delle violenze sessuali di cui è accusato Harvey Weinstein. Questo non ha avuto alcun effetto sul suo percorso artistico: oltre a essere in sala con il film di Spielberg, l'attrice farà parte del 2018 cinematografico con altri due film, Mamma Mia! Ci risiamo, in uscita durante l'estate, e Mary Poppins Returns, previsto per la fine dell'anno.