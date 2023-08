MCU, la magia al centro del Multiverso? Da Scarlet Witch a Doctor Strange 3

La magia è una delle componenti centrali del MCU, almeno dal periodo post-Endgame. La parte "magica" del Marvel Cinematic Universe, in effetti, non ha fatto altro che ingrandirsi negli ultimi tre anni, di pari passo con il dipanarsi della Saga del Multiverso. Shang-Chi, WandaVision, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma anche Loki, Moon Knight e, per certi versi, persino Spider-Man: No Way Home: streghe, maghi e incantatori sono i protagonisti di un numero sempre maggiore di film e serie TV della Casa delle Idee, o comunque rivestono al loro interno un ruolo sempre più preponderante, come mentori, comprimari o villain.



A quanto pare, questo trend si acuirà con Agatha: Coven of Chaos e con i progetti Marvel dei prossimi anni, tra i quali alcuni non ancora annunciati ufficialmente: pensate al terzo film in solitaria di Doctor Strange, alla pellicola standalone dedicata a Scarlet Witch e alle (criticatissime) uscite per Disney+, tra le quali certamente spicca il rumoreggiato Witches' Road, che potrebbe arrivare in streaming come Special Presentation nel corso del 2024. Cosa ci aspetta, dunque, dall'MCU misto e soprannaturale nei prossimi anni?

Da Westview alla Strada delle Streghe

Andiamo in ordine temporale. Agatha: Coven of Chaos arriverà nel 2024 su Disney+ e sarà la prossima uscita "magica" del MCU, dopo le derive thriller di Secret Invasion e quelle spaziali di The Marvels.

La serie, stando ai leak e ai rumor, vedrà Agatha riprendere la memoria dopo gli eventi finali di WandaVision e scontrarsi con un altro gruppo di streghe, che con ogni probabilmente sarà la rediviva Congrega di Salem, di cui faranno parte diverse altre incantatrici mai viste prima nel MCU. Per esempio, pare proprio che Aubrey Plaza sarà Rio Vidal, una potente Strega Verde e la ex-compagna di Agatha stessa (che nel serial dovrebbe fare coming out come bisessuale). Al contempo, Patti LuPone interpreterà Lilia Calderu, una fattucchiera siciliana con quasi cinquecento anni sulle spalle. Abbiamo poi il ritorno di Debra Jo Rupp, già interprete della Signora Rupp nei primi episodi di WandaVision e che potrebbe rivelarsi essere un'altra strega che, proprio come Agatha Harkness, ha dimenticato di saper usare la magia per via dell'hex di Wanda Maximoff. Infine, tra le new-entry del cast di Agatha: Coven of Chaos avremo Sasheer Zamata, che interpreterà Jennifer Kale nella serie TV: Kale è un'altra incantatrice molto nota nel mondo dei fumetti Marvel, che nella sua lunga storia editoriale (iniziata nel 1972) è stata vicina a personaggi come Man-Thing (appena introdotto nel MCU, tra l'altro), Ghost Rider (che potrebbe ricevere una special presentation già questo Halloween, per i rumor) e la Congrega di Salem, contro cui Agatha stessa si troverà a scontrarsi.



Una vera e propria "esplosione" di streghe e incantatrici nel MCU, dunque, peraltro tutta al femminile. A bilanciare (benché solo in parte) ci sarà la presenza di Billy-Wiccan in Agatha: Coven of Chaos: a differenza delle altre streghe della congrega e in virtù della sua importanza per Scarlet Witch, non è affatto improbabile che Wiccan diventi un personaggio centrale del MCU dopo essere comparso in versione "adulta" nel serial di Agatha Harkness. Addirittura, sempre più insider sono convinti che Wiccan riceverà una serie TV dedicata nei prossimi anni, anche se i lavori su di essa si sarebbero recentemente interrotti a causa dello sciopero degli sceneggiatori.



A tenere insieme questo gruppo eterogeneo di personaggi ci penseranno probabilmente uno Special Presentation su Witches' Road, in arrivo ad Halloween del 2024 e, apparentemente, già scritto, girato e (forse) montato in gran segreto.

La Strada delle Streghe, per la verità, dovrebbe essere introdotta già in Agatha: Coven of Chaos, per poi diventare la location principale del mediometraggio in uscita nei prossimi mesi (o il prossimo anno), che dovrebbe anche vedere Scarlet Witch riunirsi con Wiccan e combattere di nuovo contro Agatha e le sue streghe, nonché contro la Congrega di Salem. Un altro "collante" per il MCU magico sarà poi la misteriosa figura di Mephisto, in arrivo in Ironheart (dove sarà interpretato da Sacha Baron Cohen) ma che dovrebbe quantomeno essere citato anche in Agatha: Coven of Chaos.



Proprio Mephisto, in effetti, potrebbe essere il villain principale dell'arco narrativo soprannaturale del Marvel Cinematic Universe, che potrebbe finire per trascendere la Saga del Multiverso e transitare verso le Fasi 7 e 8.

Doctor Strange 3 e la fine del Multiverso

Al di là delle produzioni per Disney+, al cinema la componente magica del MCU tornerà molto prima del previsto: per esempio, in Deadpool 3 rivedremo Wanda Maximoff, anche se non si tratterà della Scarlet Witch di Terra-616.

Farà invece il suo ritorno la strega di Terra-838, quella del mondo degli Illuminati già visto in Doctor Strange e il Multiverso della Follia. Addirittura, pare che questa versione di Wanda sarà la figlia di Magneto, di nuovo interpretato da Ian McKellen e che potrebbe essere il leader di un nuovo team degli Illuminati. La "nostra" Scarlet Witch, invece, non si farà vedere in Agatha: Coven of Chaos, ma dovrebbe avere un ruolo di primo piano in Witches' Road, se non altro perché la fattucchiera sarebbe finita proprio nella Strada delle Streghe dopo essere rimasta sepolta viva al di sotto del Monte Wundagore al termine di Doctor Strange 2. In più, Scarlet Witch riceverà una pellicola standalone, che però non farà parte delle Fasi 5 o 6 del MCU, ma dovrebbe arrivare solo nella Fase 7 o persino più avanti. Quest'ultimo film, in particolare, dovrebbe concludere definitivamente la storia del personaggio, ispirandosi alla run Scarlet Witch del 2015-2017 e all'evento Avengers: The Children's Crusade, del 2010, che vede gli Young Avengers e i Vendicatori scontrarsi con Dottor Destino e con gli X-Men per la liberazione di Wanda.



E poi, ovviamente, c'è Doctor Strange 3 in produzione già da qualche tempo ma non ancora confermato ufficialmente dai Marvel Studios. Con ogni probabilità, il film sarà la pellicola che precederà Avengers: Secret Wars o Avengers: The Kang Dynasty, poiché vedrà l'eroe di Benedict Cumberbatch confrontarsi direttamente con le Incursioni, che rappresentano una delle basi della trama delle "Guerre Segrete" a fumetti. Secondo un leak del portale The Cosmic Circus, il film adatterà alcune storie di Jonathan Hickman del ciclo di New Avengers, culminando con "Il tempo finisce", che fa da apripista diretto proprio per Secret Wars.

Per il sito web americano, Clea (che abbiamo già visto nella scena post-credits di Doctor Strange 2) farà parte di un gruppo noto come "Black Priests" e spiegherà a Strange che l'intero Multiverso sta morendo a causa delle continue Incursioni tra un mondo e l'altro. A causare la morte di questi unirsi sarebbe nientemeno che il Concilio dei Kang che rivedremo in Avengers: Kang Dynasty, e che avrebbe preso il controllo di un numero enorme di mondi per perseguire i propri misteriosi scopi. Insomma, pare proprio che Doctor Strange 3 vedrà lo Stregone Supremo confrontarsi direttamente con Kang, o quantomeno con molte delle sue varianti: sarà dunque l'Avengers più "magico" di tutti a portarci dritti dritti verso il culmine della Saga del Multiverso.