Marvel vs DC comics vs Spider-Verse: qual è il migliore?

La parola d'ordine dei cinecomics del 2023 sembra essere solo una: il Multiverso. Il Multiverso Marvel è diventato un concetto di uso comune lo scorso anno, anticipando di un anno la deriva "multiversale" dei due altri universi cinematografici rivali (lo Spider-Verse di Sony e il defunto DCEU di Warner): dopo l'introduzione del termine e delle sue pesanti implicazioni narrative nel MCU, infatti, tutti hanno cercato di parlare del Multiverso, facendolo in qualche modo proprio. Persino il grande vincitore degli Oscar 2023, Everything Everywhere All At Once, è un film sul Multiverso: certo, la commedia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert prende in giro i cinecomic e usa proprio temi come universi paralleli e timeline per la sua satira, ma sempre di Multiverso si parla.



Nonostante ciò, il termine "Multiverso" è ancora un concetto vago, spesso solamente accennato e mai spiegato approfonditamente, oppure addirittura reso volutamente incomprensibile dagli studios, che se ne servono come strumento narrativo al bisogno, senza pensare alle sue conseguenze logiche e di storytelling. Non aiuta poi che i tre grandi multiversi cinematografici abbiano regole diverse tra loro: ma come funzionano, quindi, l'MCU, il DCEU e lo Spider-Verse?



Il complesso funzionamento del Multiverso Marvel

Partiamo dal fondatore dei Multiversi cinematografici: il Marvel Cinematic Universe. Quel poco che sappiamo (per il momento) sul funzionamento del Multiverso Marvel arriva da quattro produzioni, ovvero i due film di Doctor Strange, Avengers: Endgame e Loki, con i rispettivi discorsi dell'Antico, di Professor Hulk e di Colui che Rimane.

Quest'ultimo, per chi non lo sapesse, è la variante di Kang il Conquistatore che viene uccisa da Sylvie sul finire della serie, distruggendo la "Sacra Linea Temporale". La caratteristica peculiare del Multiverso Marvel è che esso è infinito: qualsiasi cosa può accadere (e accade) al suo interno, qualsiasi evento si è verificato, si sta verificando o si verificherà nel futuro. Da queste premesse parte la serie What If...?, che mostra cosa accade in altri universi dello stesso Multiverso in cui alcune scelte alternative hanno drasticamente modificato il corso degli eventi rispetto alla normalità. Fino agli eventi di Loki, la TVA "restingeva" il Multiverso, condensandolo nella Sacra Linea Temporale. Quest'ultima è una sorta di "fascio di rette" che comprende tutte le diverse realtà il cui grado di difformità reciproca viene tollerato dalla TVA, che ha il compito di distruggere tutte le realtà che si distanziano troppo da quelle "standard" stabilite dall'agenzia per i propri fini. Questi ultimi, come viene rivelato sul finale di Loki, si possono ricondurre al tentativo di impedire una guerra nel Multiverso tra le varianti "cattive" di Colui che Rimane, ovvero tra gli innumerevoli Kang che sono nati o che nasceranno nelle timeline "devianti" rispetto alla Sacra Linea Temporale finora tutelata dalla TVA.



A questo punto occorre fare una precisazione: come vediamo in Avengers: Endgame, nel Marvel Cinematic Universe il viaggio nel tempo è possibile. Quest'ultimo, però, non porta semplicemente indietro nel tempo chi lo pratica: al contrario, esso crea una nuova linea temporale, parallela alla precedente, che viene modificata dalle azioni del viaggiatore temporale nel passato e dalle loro ripercussioni nel "nuovo" presente, senza che esse tocchino quelle della linea temporale di partenza. Questo, in soldoni, è il contorto discorso di Professor Hulk in Avengers: Endgame.

A queste regole di massima se ne aggiungono delle altre: per esempio, ogni linea temporale presenta dei punti assoluti, che non possono essere modificati. Uno di questi, per esempio, è la morte di Christine Palmer, un evento così importante per la "nascita" di Doctor Strange come supereroe da non poter essere evitato, pena l'implosione della linea temporale stessa. Infine, esistono una serie di dimensioni e di regni al di fuori del Multiverso: se consideriamo quest'ultimo come un insieme di bolle (o meglio, di linee) separate l'una dall'altra ma che coesistono nello stesso "contenitore", possiamo immaginare che luoghi come il Regno Quantico siano gli interstizi tra una bolla e l'altra, ovvero tra le linee temporali che corrono (quasi) parallele senza intrecciarsi.



Il fatto che le linee temporali siano separate tra loro non implica però che non sia possibile viaggiare tra di esse. Al contrario, il "viaggio nel tempo" di Avengers: Endgame e quello interdimensionale di America Chavez in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (ma anche quello praticato dalla TVA in Loki) sono dimostrazioni del fatto che è possibile passare da una realtà all'altra, nelle giuste condizioni.

Agire sul tessuto del Multiverso, però, può causare le Incursioni tra linee temporali, ovvero l'avvicinamento tra realtà che dovrebbero restare parallele: un'Incursione, se non viene fermata, si conclude con la distruzione di almeno una delle timeline che sono confluite una sopra l'altra. Infine, vi ricordiamo che, un po' come il Regno Quantico, nel Multiverso Marvel esistono svariate "dimensioni", come la Dimensione Specchio e la Dimensione Oscura (viste nel primo film di Doctor Strange), la Duat di Moon Knight, il Piano Ancestrale di Black Panther o la dimensione dove si trova la TVA (che potrebbe essere a sua volta il Regno Quantico): tutti questi luoghi si trovano al di fuori del tessuto del Multiverso, ovvero in quello spazio interstiziale tra linee temporali diverse, senza per questo fare parte di un universo o dell'altro. Attenzione dunque a non fare confusione tra dimensioni e linee temporali: queste ultime, che possiamo chiamare "Terre" (Terra-616, Terra-838, Terra-199999, per esempio), sono dei veri e propri universi separati tra loro all'interno del Multiverso; le prime, invece, si collocano "al di sopra" degli universi tutti, sono separate da essi e sono accessibili, in punti diversi, da ogni universo. Alcune, come il Regno Quantico, restano le stesse per ogni linea temporale; altre, invece, potrebbero avere delle varianti per ogni timeline: su questo, purtroppo, il MCU non ha ancora fornito spiegazioni chiare.



Canone, punti assoluti e Spider-persone

Spider-Man Across The Spider-Verse è collegato all'MCU: a confermarlo sono le innumerevoli citazioni ad eventi e personaggi presenti nel Multiverso Marvel. Per esempio, Spider-Man 2099 cita gli eventi di Spider-Man: No Way Home, mentre anche il Prowler di Donald Glover, già visto in Spider-Man: Homecoming, appare in un breve cameo nel film. Ciò ci porta a concludere che, per sommi capi, il funzionamento del Multiverso dello Spider-Verso di Sony è molto, molto simile a quello del Marvel Cinematic Universe.

Certo, lo Spider-Verse è molto più riuscito del MCU, ma le sue regole di base sono più o meno le stesse. Semplicemente, la pellicola animata su Miles Morales le spiega (e le sfrutta) meglio di quanto qualsiasi produzione Marvel abbia mai fatto finora. Così, anche lo Spider-Verse è fatto di linee temporali alternative, ciascuna con il proprio Spider-Man e ciascuna comunicante con le altre mediante un hub centrale, governato da Spider-Man 2099 e dalla sua Spider-Society. Nulla che non potrebbe succedere anche nell'MCU: per certi versi, anzi, la Spider-Society ricorda i Guardiani del Multiverso di What If...?, che, dopo la serie animata del 2021, sono rimasti "dormienti" fino ad oggi.



Come l'MCU ha dei "punti assoluti", ovvero degli eventi che non possono essere evitati senza causare l'implosione della linea temporale, lo Spider-Verso ha il Canone, ovvero una serie di momenti così cruciali nella formazione di ogni Uomo Ragno che interferire con uno di essi significa di fatto porre fine a un intero universo, o quantomeno metterlo sul punto di collassare su sé stesso.

É questo quello che succede a Mumbattan, che viene messa in uno stato di precaria sicurezza dalla Spider-Society dopo che Miles Morales ha salvato l'equivalente dello Zio Ben per Spider-Man India. Che gli eventi "assoluti" del MCU siano la stessa cosa del Canone dello Spider-Verso è confermato anche dalla somiglianza cromatica delle fratture che si generano negli universi in via di distruzione (che vediamo anche nella puntata di What If...? dedicata a Doctor Strange), mentre è un mistero cosa sia successo a Mumbattan ora che Miles ne ha alterato il Canone. Infine, il fatto che, in Across the Spider-Verse, siano presenti dei cameo dei personaggi di Venom e delle due trilogie degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield ci conferma che anche questi mondi fanno parte del MCU "esteso" all'universo dell'Uomo Ragno. Che questi in futuro possano entrare in contatto con il Multiverso Marvel che conosciamo, invece, resta tutta un'altra storia.



Ovviamente, lo Spider-Verso funziona perché è più semplice del MCU: esso presenta diverse variabili in meno rispetto al Multiverso Marvel. La prima è che raccoglie solo le realtà in cui già esistono degli Spider-Man, ponendo potenzialmente al di fuori dei propri radar milioni di altre linee temporali. Per di più, tutte le realtà dello Spider-Verso sono già state "mappate" da Spider-Man 2099 e dalla sua cricca, che si dimostrano così diversi passi più avanti rispetto agli Avengers, agli Illuminati e - forse - persino alla TVA.

Infine, dobbiamo considerare che in Across The Spider-Verse, come suggerisce il nome del film, non si viaggia "in verticale" nel Multiverso, cioè non si percorre la linea temporale verso il passato o verso il futuro, ma ci si limita a dei viaggi tra universi diversi tra loro che fanno parte del medesimo "fascio di rette" che compone il Multiverso. Tenendosi lontana dai viaggi nel tempo, Sony non commette lo stesso errore di Disney e Marvel, evitando di creare una serie di loop e di inconsistenze logiche da cui è impossibile uscire (o meglio, da cui è impossibile uscire mantenendo un'impalcatura logica coerente e priva di asterischi nelle regole di funzionamento di base del Multiverso stesso).



Il DCEU: un Multiverso spiegato con gli spaghetti

Veniamo infine al DCEU. Ovviamente, nell'Universo Cinematografico di Warner Bros. il Multiverso è arrivato con The Flash, che l'ha introdotto (per poi rapidamente richiuderlo) proprio nel punto di morte dell'Universo Esteso DC.

Insomma, analizzarne il funzionamento è più che altro un virtuosismo fine a sé stesso, dal momento che possiamo dirci quasi certi del fatto che il DCU non si baserà sulle stesse regole e, molto probabilmente, non affonderà i denti nel Multiverso per almeno una decina d'anni (anche per non prestare il fianco alle richieste di retcon dell'universo di Zack Snyder). Un vero peccato, perché la spiegazione del funzionamento del Multiverso del DCEU è forse la più semplice, la più diretta e la più chiara di tutte, benché probabilmente anche la meno intuitiva. Addirittura, il Batman di Michael Keaton, che ci spiega il funzionamento del Multiverso con un'arguta metafora sugli spaghetti, si diverte a prendere in giro "un certo film" (Avengers: Endgame, ovviamente), che potrebbe aver insegnato a Flash (e allo spettatore) che il viaggio nel tempo crea delle realtà alternative.



Ecco, nel Multiverso DC le cose vanno diversamente. Il DCEU va pensato come un piatto di spaghetti non cotti. Ogni spaghetto rappresenta una linea temporale, che è fissa: essa ha un passato, ha un presente e ha un futuro, che sono già scritti ma che non sono immodificabili. Quando qualcuno viaggia nel tempo, il viaggio fa ruotare l'intera linea temporale, cambiando cioè il passato, il presente e il futuro, riposizionandoli nel grande piatto di spaghetti del Multiverso.

Il viaggiatore temporale è il fulcro del viaggio stesso, nonché l'unica persona che si accorge del cambiamento intercorso nel passato, nel presente e nel futuro. È dunque impossibile passare da uno spaghetto all'altro sullo stesso piatto (niente realtà e linee temporali alternative, dunque), ma ogni azione nel passato modifica drasticamente anche il presente e il futuro. La linea temporale è solo una che, al contrario di quanto accade nel MCU, è modificabile: al contrario di Captain America e compagnia, quando Flash va nel passato, non salta in una nuova timeline, ma modifica per sempre quella in cui è nato.



Alla luce di questa spiegazione, però, come si spiega la scena della Chronobowl? Quest'ultima sembra mostrare una serie di universi alternativi che collimano tra loro, distruggendosi a vicenda. Una spiegazione sicura non c'è, però possiamo provare a fare delle ipotesi. a nostro avviso, la Chronobowl è il fulcro fisico del viaggio nel tempo, ovvero l'unico punto che resta fermo nello spaziotempo (nel piatto di spaghetti, per rimanere in metafora) mentre il resto dello spaghetto ruota. Benché sia pur vero che le linee temporali alternative, nel DCEU, non esistono, anche quello della Distinta Concorrenza è un Multiverso: esistono cioè tante linee temporali che non si toccano mai... o quasi.

Ruotando attorno al suo fulcro, lo spaghetto finisce per avvicinarsi ad altri pezzi di pasta, per sovrapporsi con questi ultimi e per allontanarsi da essi, un po' come quando mescolate il piatto per assicurarvi che il sugo finisca su tutti gli spaghetti che state per mangiare. Proprio questo continuo avvicinarsi e allontanarsi dalle altre realtà viene rappresentato con la scena della Chronobowl di the Flash, nella quale vediamo i mondi alternativi a quello del DCEU che si avvicinano e si allontanano da quest'ultimo, senza per questo influenzarlo in alcuni modo. Una spiegazione un po' fantasiosa (e che potrebbe avervi fatto venire fame), ma sicuramente affascinante.