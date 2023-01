Il MCU arranca? Le domande irrisolte della Fase 4 Marvel

Multiversi, mutazioni, melmine aliene e tante belle domande rimaste dalla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. C'è da dire che forse è la fase del MCU che più di tutte ha buttato carne al fuoco senza davvero rispondere alle domande che poneva. E sono tante, molte di queste addirittura enormi per quanto riguarda tutta l'architettura narrativa della Marvel al cinema. La speranza è ovviamente che vengano tutte chiarite man mano che la storia procede, ma intanto abbiamo fatto un tentavo di racchiuderle tutte, o almeno quelle più rilevanti alle quali manca una vera e propria risposta. Siete pronti allora a farvi questo viaggio con noi? E se ovviamente avete le vostre domande irrisolte scrivetele nei commenti. Magari provando a dare una risposta a queste, così Kevin Feige prende appunti.



Marvel, Fase 4, mutanti e multiversi

Iniziamo subito con il botto: come funziona la mutazione nel MCU? Stiamo aspettando tutti gli X-Men in maniera folle, ma per ora abbiamo avuto solo quel nome, capace di farci impazzire tutte le volte che lo sentiamo: mutanti.

Kamala Khan è una mutante, così come Namor. Ma non sappiamo ancora cosa attiva questo gene. I poteri di Kamala erano già dentro di lei o li ha avuti solo grazie al bracciale? E Namor sarebbe diventato così forte lo stesso senza l'intruglio bevuto dalla madre mentre era incinta? Stessa domanda si potrebbe fare per Monica Rambeau. Aveva già i poteri in quanto mutante? E magari il contatto con la magia di Wanda li ha attivati, proprio perché è mutante anche lei. E il multiverso? Riusciamo a dare una regola o no? Intanto non c'è ancora una distinzione netta tra linee temporali e multiverso. Sono la stessa cosa? O due elementi separati ma complementari? La rottura delle barriere è iniziata davvero con la morte di Colui che rimane o ha avuto colpa anche l'incantesimo farlocco di Strange? Magari quell'incantesimo è andato male anche perché il multiverso si era già aperto. Chissà che le prime risposte non arrivino dalla dinastia di Kang in Ant-Man Quantumania.



Marvel e magie

Dov'è andato Visione Bianco? Altra domanda che in sala si stanno chiedendo tutti. Fugge via per scoprire sé stesso senza andare ad aiutare Wanda e non se n'è più saputo nulla. Probabilmente potremmo ritrovarlo nelle macerie del tempio di Wundagore, dove potrebbe trovare una Wanda ancora viva.

Anche se resterebbe comunque la domanda del "e nel mentre si stava facendo una pennichella?". L'altro dubbio direttamente collegato è infatti sulla morte di Wanda. Quasi sicuramente è ancora viva, e sarà interessante capire dove si sarà rifugiata e come potrebbe tornare dalla parte del bene. Visto che è stata il miglior villain della Fase 4 del MCU. Tornando a Kamala Khan: qual è la connessione tra il suo bracciale e i dieci anelli? O anche la connessione tra il bracciale e la stessa Captain Marvel. Sembra quasi che i due oggetti abbiano la stessa tecnologia extraterrestre, o almeno una fonte di potere simile. Tanto di questo verrà spiegato in The Marvels, che dovrebbe collegarsi direttamente anche alla post-credit di Shang-Chi. Assieme ovviamente a quella di Miss Marvel, dal quale probabilmente il film prenderà le mosse. E il Darkhold ad Agatha chi l'ha dato? È il momento di tirare di nuovo fuori Mefisto? C'è sempre quel momento ormai. Resta infatti il dubbio sul vero possessore del libro, chi avrebbe dato il via a tutto sto caos magico. Probabile che sia proprio il signore degli inferi, oppure no e la Marvel continua a prenderci per i fondelli.



Spider-Man e tutto il resto

Ma quale ragno ha morso Peter Parker? Una cosa che probabilmente verrà raccontata in Freshman Year, la serie animata sul nostro giovanissimo uomo ragno. Però proviamo a dirlo noi: magari un ragno che si trovava in qualche laboratorio delle Stark Industries? Questo spiegherebbe perché Tony stava tenendo d'occhio Peter ormai da tempo. Perché nessuno parla di Tiamat? Sta diventando il nuovo perché nessuno pensa ai bambini. Quell'essere gigantesco infinito che spunta dall'oceano, nessuno? She-Hulk ci ha scherzato sopra ma una cosa del genere è lì a prendere le alghe e prima o poi dovranno risolvere la situazione.

Almeno dicendo qualcosa al mondo, oppure dopo lo schiocco e supertizi volanti vale tutto? Altra cosa simile è il caos successo in Egitto alla fine di Moon Knight. Le anime di un bel po' di gente sono state risucchiate via, pure nella capitale, quindi dovrebbe essere un pelo di rilevanza internazionale. Visto che c'erano pure due Dei egizi giganti che si menavano sulle piramidi. Qualcuno avrà messo almeno un video su Instagram, no? Ma poi Venom dov'è finito? Cioè il pezzettino rimasto nel Marvel Cinematic Universe dopo che Eddie Brock è tornato a casina in No Way Home. Probabilmente sta facendo un lungo viaggio per arrivare da Peter. E forse il come è la vera domanda di tutto sto caos del multiverso. Arriverà la serie sul viaggio incredibile della melmina aliena nera, segnatevelo.