Matrix 4 - Resurrezione: cosa sappiamo del quarto capitolo della saga?

"Che vuol dire reale?" ci aveva chiesto Morpheus ancora prima che scoccasse la mezzanotte sul nuovo millennio. E noi, dopo aver visto per la prima volta Matrix nel 1999, non avevamo saputo trovare una risposta a questa domanda. Il film delle sorelle Wachowski aveva sfidato ogni ragionamento, consentito o meno, come nessuna pellicola aveva mai fatto prima. Non ci aveva fatto sognare o fantasticare mondi lontani, universi in cui ci si fronteggia con spade laser, dinosauri tirannici o elfi dalle forme eteree. Ci aveva fatto dubitare sulle nostre attuali e reali percezioni. Ecco perché è nato persino un culto religioso da tutto ciò, il Matrixismo. E come in ogni culto che si rispetti, non può mancare una "resurrezione".



Cosa sappiamo di questo nuovo capitolo che ci attende della saga di Matrix? Perché a dirigerlo sarà soltanto Lana Wachowski e, infine, perché Matrix Resurrections potrebbe essere una metafora sensazionale (ancora una volta) sul senso della vita, della morte e di altri generi di "transizioni"?



La resurrezione di Matrix

(Ri)connettiamoci con la storia: Neo, l'Eletto, ha liberato alla fine l'umanità dalla prigionia delle macchine, facendoci aprire gli occhi su Matrix, la "matrice di numeri" che altro non era che la finta realtà in cui noi umani vivevamo. Durante questa battaglia abbiamo perso tutti i protagonisti principali della "trinità" di Matrix, ovvero Morpheus, Trinity e anche Neo.



Sebbene la storia sia andata avanti con altri progetti, come il multiplayer online The Matrix Online e i cortometraggi di Animatrix, loro tre sono rimasti un capitolo chiuso. Fino a ora.

Quello che è trapelato al momento è un ritorno di tutti e tre i protagonisti principali, compreso un "nuovo" Morpheus interpretato da Yahya Abdul-Mateen II.

I colpi di scena, l'hype e le conseguenti aspettative da parte dei fan non si sono fatte attendere. Oltre a un'interessante teoria che potrebbe riguardare il ritorno di Trinity dall'aldilà, è stato rivelato a che punto della trama ci troviamo, fattore che motiverebbe il cambio di look anche di Keanu Reeves in questo "nuovo" Neo.

Il trailer del CinemaCon mostra un Thomas Anderson in terapia, con la barba e i capelli lunghi, un look che ci ricorda decisamente un altro superbo personaggio di Keanu.

Neo non sembra ricordare nulla di Matrix e del fatto di aver salvato l'umanità, sono apparse brevi immagini nel trailer in cui successivamente lo si vede incontrare in un bar Trinity. Ma i due pare che non si riconoscano, non si ricordano l'uno dell'altra, anche se, forse, sentono che qualcosa li unisce.



Cosa, però? Un ritorno a Matrix, un altro viaggio nella tana del Bianconiglio? E se quella Trinity fosse una "donna col vestito rosso", proprio come teorizzano i fan sul web, se fosse nulla più che una simulazione, anzi, se fosse persino un agente?

A pensarci bene, la resurrezione non è un'esclusiva dei "messia". D'altronde come non lasciarsi suggestionare dalla scelta di non riconfermare sul set Hugo Weaving, alias l'Agente Smith.

La mancanza di un personaggio così importante lascia un buco su chi possa essere il villain questa volta, aprendo la porta a tanti antagonisti che potrebbero avere ancora un asso nella manica, tra cui il Merovingio.



Cucchiai e percezioni in Matrix

Nulla è certo con Matrix, ormai lo sappiamo, neppure i cucchiai esistono. Soprattutto nulla è scontato, banale o sottotono quando si parla di Lana e Lilly Wachowski, nate rispettivamente come Larry e Andy. Sottolineare questo punto è importante al fine di comprendere meglio la storia dietro alle due menti così geniali che hanno dato vita non soltanto a Matrix, ma anche a Cloud Atlas e prodotto V per Vendetta.



Nello stesso anno del loro ultimo film (sfortunatamente) stroncato dalla critica, Jupiter - Il destino dell'universo, le due sorelle hanno pubblicato la loro prima serie tv, Sense8, in collaborazione con J. Michael Straczynski.

Il progetto era molto ambizioso: le sorelle Wachowski volevano mostrare la loro visione sulla società moderna, offrendo un personale punto di vista, o come potremmo meglio chiamarlo, offrendo il loro "senso".

In particolare Lana ha sottolineato l'importanza di aver inserito un personaggio transgender, Nomi Marks, ispirandosi ad alcune scene autobiografiche.

Ma dalla seconda stagione, Lana è rimasta sola alla guida della regia: sua sorella ha interrotto la sua collaborazione e si è ritirata dal set di Sense8. Perché? In quel periodo, precisamente a marzo 2016, Lilly Wachowski ha fatto coming out e si è dichiarata anche lei transgender come la sorella.

Lana aveva già concluso nel 2008 il suo periodo di transizione, dopo anni di vociferazioni, mentre sua sorella ha avuto un percorso completamente diverso, talvolta conflittuale anche col suo lavoro.



"Lilly aveva bisogno di prendersi un po' di tempo libero", aveva detto Lana, spiegando in un'intervista le motivazioni dietro la scelta dell'allora fratello ad abbandonare la serie di Sense8. Ma a quanto pare non era la serie tv il problema: "In quel periodo avevo terminato la mia transizione ed ero totalmente sfinita", ha dichiarato Lilly in una recente intervista.

"Avevamo girato senza praticamente mai fermarci Cloud Atlas, Jupiter Ascending e la prima stagione di Sense8. Lavoravamo sulla post produzione mentre contemporaneamente iniziavamo la preproduzione del successivo, progetti che prevedevano per ognuno più di 100 giornate solo di set.

Non ce la facevo più, anche perché stavo letteralmente rinascendo in quel periodo e avevo bisogno di tempo per me. Così ho deciso di mollare per un po' per riconnettermi con me stessa come artista.

Abbiamo iniziato a parlare di Matrix 4 nel breve periodo passato tra le morti dei nostri genitori, cinque settimane l'uno dall'altra. E c'era qualcosa in quest'idea di tornare indietro a un qualcosa che avevo già fatto, che trovavo francamente poco interessante.

Tutte le cose insieme, la mia transizione, la morte dei nostri genitori e soprattutto il pensiero di infilarmi nuovamente delle vecchie scarpe che davvero non volevo più mettere, mi hanno convinta che non era quello che volevo."



Questa si chiama "transizione"

Non si sa se Lana e Lilly collaboreranno ancora insieme. Tutto è possibile, anche "rinascere". Ma perché proprio scegliere come titolo "resurrezione"? Ogni capitolo di Matrix ha visto un susseguirsi di codici a "R", Reloaded il seguito e Revolutions il terzo capitolo. Resurrection si ritaglia un ruolo profetico, in tutto e per tutto "rivelatore".



Keanu Reeves aveva rilasciato in un'intervista qualche piccola anticipazione su come abbia reagito lui al nuovo film, dicenco che: "Lana Wachowski ha scritto un bellissimo script, che è una storia d'amore, è un qualcosa che ispira, ed è una chiamata al risveglio che intrattiene con grande azione. E tutto sarà rivelato".

Come si può non ricollegare il "risveglio", o meglio, il "ritorno" alla vita, come una metafora del periodo di transizione che entrambe le sorelle hanno vissuto?

Quello che ci possiamo aspettare da Matrix Resurrections non è lo sforzo di voler aggiungere altro a qualcosa di già perfetto, è proprio il desiderio di andare "oltre".

L'intera saga di Matrix rappresenta il momento in cui i fratelli Wachowski sono diventati famosi e hanno intrapreso anche i propri percorsi per arrivare a ciò che sono oggi. Non più schiave della "matrice", finalmente libere.