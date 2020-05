Marvel e Disney+: i 5 scontri più intensi e spettacolari del MCU

Di anni ne sono passati e a volte, soprattutto in attesa di un imminente futuro narrativo procrastinato a causa del Covid-19, è bene guardarsi indietro rendendosi conto di quel che è accaduto. Oggi vogliamo parlare del Marvel Cinematic Universe, un vero e proprio fenomeno mediatico ed economico tale da monopolizzare l'industria dell'intrattenimento globale da più di dieci anni. Pellicola dopo pellicola, infatti, la community dei Marvel Studios è diventata così numerosa da raggiungere e frantumare ogni possibile record d'incasso e attenzione con Endgame, la magnifica conclusione del Ciclo dell'Infinito tanto caro a Kevin Feige.

Nel corso di questi anni tante sono state le minacce sventate dagli Avengers e altrettante sono le memorabili battaglie che hanno contrapposto il bene contro il male o, talvolta, anche personaggi divenuti successivamente fratelli d'armi sul campo di battaglia. Proprio per questo motivo, con il recente lancio di Disney+ in Italia, abbiamo voluto stilare una classifica dei cinque scontri più intensi e spettacolari del MCU.



Una premessa. Se non avete avuto ancora modo di recuperare la maggior parte di questi film sappiate che ci sarà una massiccia presenza di spoiler. Sebbene siano ormai passati anni e anni dalla distribuzione cinematografica, potrebbe rovinarvi di molto l'esperienza in sede di visione.



La battaglia di New York

Il primo grande crossover del MCU mise in scena una delle battaglie più memorabili dell'ultimo decennio: quella di New York, dove la primordiale formazione degli Avengers, formatasi proprio nella godibile pellicola diretta da Joss Whedon, diede vita a un serrato scontro contro Loki e i Chitauri. Per la prima volta contemporaneamente in scena Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco intenti a fronteggiare una minaccia di proporzioni inaudite.

Indimenticabile inoltre il brutale scontro fisico tra Hulk e Loki e, infine, il gesto disperato di Iron Man che, da quel preciso istante, comprese definitivamente quanto la sua vita fosse cambiata del tutto.

La battaglia di New York è un vero e proprio spartiacque tra il primo e il dopo del MCU. Tanto sperimentale per i tempi quanto fondamentale per il prosieguo di questo fenomeno divenuto incontrastabile da ogni possibile competitor dell'intrattenimento mass-mediale.



Captain America contro Winter Soldier

Lo abbiamo recentemente ribadito, Captain America: The Winter Soldier riuscì definitivamente a far maturare il pubblico e, soprattutto, ad aprire il genere anche a occhi che, fino a quel momento, consideravano il MCU una variopinta e frenetica carnevalata.

L'esordio dei Fratelli Russo fu illuminante, riuscirono infatti a elevare al massimo la figura di Steve Rogers e, attraverso una sceneggiatura realizzata con una sapiente amalgama di elementi noti dello spy-movie e del thriller, portare in dono un film promosso in ogni dove. Non a caso è da considerare come uno dei migliori prodotti dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Cosa ci ha lasciato questo film? Tantissimi iconici scontri che non potevamo non menzionare dentro questo articolo. Il primo è senza alcun dubbio quello tra Captain America e Winter Soldier tra le strade di Washington D.C , dove Steve scopre chi si cela dietro la maschera del Winter Soldier: il suo amico fraterno, Bucky.

Il secondo che spicca, mitizzato nel tempo tra la community del MCU, è la feroce battaglia nell'ascensore tra Cap e un cospicuo numero d'agenti dell'Hydra. Azione allo stato puro.



Iron Man (Hulkbuster) contro Hulk

Sebbene Avengers: Age of Ultron non sia annoverata tra le migliori pellicole del MCU, ci ha donato però il prorompente scontro tra Iron Man e Hulk. Una lotta ben nota a tutti i fan della Casa delle Idee che, sul grande schermo, è riuscita a regalare una decina di minuti tanto esplosivi quanto stupefacenti con un finale semplicemente mozzafiato.

C'è poco da analizzare in casi del genere dove lo scontro è nudo e crudo se non che, per la prima volta in assoluto, si comprende al meglio come Tony Stark abbia da tempo preparato una serie di contromisure atte a limitare la rabbia distruttiva del furioso Gigante di Giada influenzata, purtroppo, dal subdolo incantesimo di Wanda Maximoff, ai tempi sotto il comando di Ultron.



Iron Man contro Captain America

Captain America: Civil War è un film divisivo, sia per le fazioni contrapposte che per la reale bontà della pellicola. Scomodando uno dei migliori crossover cartacei della storia del fumetto contemporaneo, i Marvel Studios misero contro Tony Stark e Steve Rogers su un terreno colmo di ideologie e rancore tale da portare a un clamoroso scioglimento degli Avengers.

Proprio per questo inseriamo il cruento scontro finale tra Iron Man e Captain America, conclusosi con la vittoria della Sentinella della Libertà, non per la sua spettacolarità bensì per il simbolo dato a questa lotta. Doveroso sottolineare come ci siano stati dei furbeschi rischiami all'opera cartacea tanto da ricreare perfettamente la scena madre con Cap intento a difendersi dai raggi di Iron Man con il proprio scudo.



Avengers contro l'esercito di Thanos in Endgame

Abbiamo aperto e chiuso questa breve classifica con due film dedicati agli Avengers che, se ci riflettete bene, mostrano quanto si sia espanso nel tempo il Marvel Cinematic Universe. Lo scontro finale tra gli Avengers e Thanos è già nella storia del cinema e, col tempo, diverrà un cult.

In quel "Avengers uniti" urlato da Captain America c'è tutto ciò che i Marvel Studios hanno prodotto in oltre dieci anni di pellicole, consacrando infine Endgame.

Non si può scegliere una determinata scena di quella lotta poiché, ed è proprio questo il bello, l'intera sequenza di battaglia è così armonica nel suo insieme da non poter essere sezionata in alcun modo. Parliamo di uno scontro frontale perfetto e memorabile. Cosa volere di più?